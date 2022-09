Seit 1997 kümmert sich der gemeinnützige Förderverein LebensWert e.V. um krebskranke Patienten in der Kölner Region. Jede Diagnose bringt immer auch eine seelische Erschütterung und Belastung mit sich. Da diese Belastung oft schwer wiegt, beeinträchtigt sie häufig den Behandlungs- und Genesungsverlauf. Hier kann die Psychoonkologie mit ihren verschiedenen unterstützenden Angeboten helfen.

Die oft plötzliche Konfrontation mit einer schweren, teilweise auch lebensbedrohlichen Erkrankung stellt viele Patienten vor eine schier unüberwindliche Herausforderung. Neben den körperlichen Problemen wie die Abnahme der Selbstständigkeit oder Schmerzen, kommen auch seelische Belastungen zum Tragen. So machen beispielsweise starke Ängste, die Einschränkung oder auch der Verlust sozialer Kontakte es den Betroffenen häufig schwer, ein Mindestmaß an Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Die Psychoonkologie kann hier mit psychologisch-therapeutischen Gesprächen unterstützend wirken. Auch bietet sie eine umfassende Krebsberatung für alle ambulanten Patienten, aber auch deren Angehörige.

LebensWert e.V. bietet psychologische Unterstützung zur Krankheitsbewältigung

Die Psychoonkologie geht gezielt auf die persönliche Situation der Patienten ein. Dabei spielt die Phase der Krankheitsbewältigung, in der der Betroffene sich befindet, eine Rolle. Ebenso wird der Umfang der sozialen Unterstützung, die er in seinem persönlichen Umfeld von Familie und Freunden erfährt, in die Überlegungen einbezogen. Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Faktoren werden gemeinsam mit Patienten neue Bewältigungsstrategien entwickelt. Erfolgen kann die Unterstützung sowohl während der stationären oder ambulanten Behandlung als auch in der Nachsorge.

Weitere Hilfen bieten die kreativtherapeutischen Angebote der Kunst-, Musik- sowie Bewegungstherapie. So kann die Kunsttherapie Betroffenen dabei helfen, Ihre vielfältigen Gefühle anders auszudrücken als auf dem verbalen Weg. Nach dem Motto “Wo Worte fehlen, sprechen Bilder” kann die Kunsttherapie durch die kreative Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen den Umgang mit den Problemen Erleichterungen verschaffen. Im besten Fall können Patienten eine völlig neue Seite an sich entdecken und ihr Selbstbewusstsein stärken.

Krebsberatung in verschiedenen Stadtteilen Kölns

Der Verein LebensWert e.V. ist mit seiner Krebsberatung über feste Sprechstunden-Angebote in verschiedenen Stadtteilen Kölns zu erreichen. Weitere Informationen hierzu gibt aus auf der Webseite des Vereins oder per Mail unter info@vereinlebenwert.de.

Die Nutzung der Angebote ist kostenfrei. Da jedoch große Teile des psychoonkologischen Angebotes nicht von den Krankenkassen finanziert werden, ist die Organisation auf Spenden angewiesen. Nur so kann der Fortbestand sowie der Ausbau der Psychoonkologie gesichert werden. Betroffene sollten daher die Möglichkeiten der Psychoonkologie nutzen und Kontakt aufnehmen.

Weitere Infos auf www.vereinlebenswert.de, per E-Mail an info@vereinlebenswert.de und telefonisch unter 0221 – 47 89 71 90.