LebensWert e.V.: Zwei Jahre Krebsberatungsstelle in Köln

Das Jahr 2020 war für die meisten Menschen eine große Belastung. Insbesondere Krebspatienten und deren Angehörige litten an Ängsten im Zusammenhang einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Zudem verunsicherte der fehlende Ausgleich durch starke Einschränkungen im Privaten, die Patienten enorm. Dazu kamen zusätzliche Herausforderungen z.B. durch Home-Office und Home-Schooling. Besonders wichtig ist es daher, der Situation angepasste Angebote für hilfesuchende Patienten bereitzustellen, wie der Verein LebensWert e. V. sie bereit hält.

Niederschwelliges Beratungsangebot bieten

Es ist besonders wichtig, Betroffenen ein niederschwelliges und bedarfsgerechtes Beratungsangebot anzubieten. Hier sollen auch Sorgen und Fragen von Angehörigen und Freunde Beachtung finden. Auch kann es hilfreich sein, sich mit einer unabhängigen Person zu unterhalten. Bei dieser kann gerade der Betroffene seine Sicht der Situation schildern, ohne Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Und es natürlich das Anliegen der unter der Trägerschaft des Vereins LebensWert e. V. stehenden Krebsberatungsstelle (KBS), auf diese besondere Situation der Klienten einzugehen.

Auch wenn die Außenstellen seit Beginn der Pandemie geschlossen sind, möchte die KBS weiterhin vollumfänglich für Ratsuchende zur Verfügung stehen. Daher wurde schnell auf ein telefonisches Angebot umgestellt und zudem damit begonnen, Gespräche per Video anzubieten. So war es möglich, Beratungen trotz Kontaktbeschränkung zu ermöglichen. Und somit kann die KBS bestmöglich auf unterschiedliche Bedürfnisse der Ratsuchenden eingehen.

LebensWert e.V.: Persönlicher Kontakt trotz Pandemie per Telefon und Video

Gegründet wurde die KBS erst vor knapp zwei Jahren in Kooperation mit der Stadt Köln. Die Corona-Pandemie erwies sich in dieser Zeit des Auf- und Ausbaus als eine besondere Herausforderung. Gleichzeitig bot sich dadurch aber auch eine Zeit des Lernens und der Horizonterweiterung. Ein großer Schatz an Ideen brachte bereits im ersten Lockdown viele Online-Angebote und -Kurse hervor. Hier zeigte sich, welche Kreativität und Flexibilität sich in einer solchen Situation vorhanden ist. Derzeit wird vieles ausgeweitet und verbessert, um das zukünftige Angebot der KBS zu vergrößern. Dazu gehören natürlich auch die telefonische und die Video-Beratung, die sich als gute Alternativen erwiesen haben.

“Trotzdem”, so Renate Küster, Fachliche Leitung Krebsberatungsstelle Köln: “Der persönliche Kontakt zu unseren Klienten ist unvergleichlich kostbar und das Team der KBS freut sich bereits auf die Zeit, in der dieser Kontakt wieder stattfinden kann.”

Krebs geht uns alle an. Der Verein LebensWert e.V. bietet eine bedarfsgerechte psychosoziale Betreuung der Patienten und seines sozialen Umfeldes. Dies ist eine wichtige Säule – und zudem ethisch geboten – in der ganzheitlichen Versorgung schwerkranker Menschen. Der Verein LebensWert hilft heilen, helfen Sie mit!