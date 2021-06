Seit Montag, 31. Mai 2021, können Besucher wieder mit der Kölner Seilbahn über den Rhein schweben. Voraussetzung dafür war, dass die Corona-Inzidenzwerte innerhalb der vergangenen Tage unter dem Wert von 100 Neuinfizierten je 100.000 Einwohnern gebleiben ist. Da dies nun gegeben ist, können Fahrgäste wieder täglich zwischen 10 Uhr und 17:45 Uhr in den Gondeln zwischen den Stationen “Zoo” und “Rheinpark” über den Rhein fahren. Dabei können sich die Gäste an der Aussicht auf das Altstadt-Panorama, die Rheinlandschaft und den Rheinpark sattsehen.

Wie die Kölner Seilbahn GmbH mitteilt, wurden die gesamte Anlage, so wie in jedem Jahr, durch den TÜV umfassend begutachtet bzw. geprüft. Im Ergebnis hat die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde, dem Betrieb zugestimmt.

Preise der Kölner Seilbahn bleiben stabil

Wie bereits in den vorhergegangenen Saisonen gilt, dass ein Betrieb nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 12 Meter je Sekunde möglich ist. Dies heißt demnach, dass der Betrieb bei stärkerem Wind kurz, für mehrere Stunden oder gar ganz eingestellt werden muss. Das Gleiche gilt für hochsommerliche Temperaturen, um für die Besucher in den Gondeln gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Auf ihrer Internetseite über einen Laufticker sowie in beiden Stationen werden die Fahrgäste entsprechend informiert.

Die Preise bleiben im Großen und Ganzen stabil. Für Erwachsene werden für die Hinfahrt weiterhin 4,80 Euro fällig. Für die Hin- und Rückfahrt fallen 7,50 Euro an. Kinder und Jugendliche von 4 bis 12 Jahre zahlen nach wie vor 2,70 Euro bzw. 4,00 Euro. Außerdem gibt es Gruppentickets, Mehrfahrtentickets und diverse Sondertickets.

Die derzeitige Corona-Situation verhindert, dass ein vielfältiges Programm angeboten werden kann. Einerseits sei dies dadurch bedingt, dass Veranstaltungen wie beispielsweise die Kölner Lichter nicht stattfinden. Andererseits ist es auch der Kölner Seilbahn GmbH nicht gestattet, Veranstaltungen durchzuführen. Auch sind derzeit Hochzeiten in den Gondeln nicht möglich. Was es dennoch geben wird, sind Nachtfahrten. Hierbei werden die Betriebszeiten bis in die Nacht hinein verlängert. So bietet sich den Besuchern eine besondere Aussicht auf das nächtliche Panorama der Domstadt.

Freizeitvergnügen mit Corona-Regeln

Erfreut zeigt sich die Kölner Seilbahn allerdings, Kölnern sowie Gästen von außerhalb überhaupt wieder das Freizeitvergnügen des Schwebens über dem Rhein bieten zu können. Dies bietet vielen Menschen eine kurzweilige Abwechslung in dieser schwierigen Zeit. Nichtsdestotrotz sind sowohl Fahrgäste als auch die Mitarbeiter gehalten, sich an die Verhaltensregeln zu halten, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Infolgedessen müssen sich die Besucher während aber auch außerhalb der Stoßzeiten auf

Warteschlangen vor den Eingängen einstellen. Dabei sind folgende Regeln zu beachten: Ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern ist einzuhalten. Zudem dürfen Kunden die Stationen nur mit FFP2-Masken oder Schutzmasken mit vergleichbarer Wirkung betreten, wie es bereits im ÖPNV vorgeschrieben ist. Auch während dem Aufenthalt in den Gondeln muss die Maske getragen werden. Nach der Ankunft am Ziel sind die Gäste angehalten, die jeweilige Station zügig zu verlassen und ggf. draußen auf andere begleitende Personen zu warten. Nicht notwendig hingegen ist der Nachweis eines negativen Corona-Testes.

Je nach Besucheraufkommen wird die Beförderung von Kinderwagen etc. in separaten Gondeln eingeschränkt. Jedoch besteht die Möglichkeit diese, auf eigene Verantwortung, in der Station abzustellen.

Durch die Öffnung der Lüftungsklappen und Fenster ist eine gute Durchlüftung der Gondeln sichergestellt. Außerdem werden alle Kontaktflächen innerhalb und außerhalb der Gondeln regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Kölner Seilbahn GmbH Riehler Str. 180

50735 Köln

E-Mail: info@koelner-seilbahn.de

Tel.: 0221 – 54 74 18 3 Weitere Infos unter www.koelner-seilbahn.de

Öffnungszeiten Die Kölner Seilbahn ist von April bis Oktober täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die letzte Hin- und Rückfahrt findet um 17:45 Uhr statt.

