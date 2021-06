Krewelshof: Genussvolles aus der Region entdecken

Saisonal und frisch direkt vom Bauern einkaufen, im Hofladen der Krewelshofer Scheunen. Und das geht gleich zweimal, in Lohmar bei Köln und in Mechernich in der Eifel. Natur, Genuss, Lebenslust – hier dreht sich alles um Gutes aus der Region. Das Beste daran: eine riesige Zahl der Lebensmittel werden selbst angebaut und direkt am Hof verarbeitet – vom Feld auf den Teller.

Der landwirtschaftliche Hof bringt eine riesige Auswahl an Feldfrüchten wie Erdbeeren, Spargel, Kartoffeln, Kürbisse und allerlei weiteres Obst und Gemüse und sogar Weihnachtsbäume hervor – halt alles was auf dem Acker wächst. Die heimischen Produkte bietet der eigene Laden im einem wohligen und natürlichen Holz-Ambiente an. Der landwirtschaftliche Betrieb verarbeitet dabei vieles in den Hof-Manufakturen und in der eigenen Küche.

Bäckerei, Käserei und Manufaktur direkt im Hofladen Krewelshof

Direkt aus dem Ofen der eigenen Bäckerei kommt beispielsweise knusprig-krosses Brot. Oder doch eher Lust auf Kuchen? Die Konditorei bietet täglich selbstgemachte Kuchen auch einfach zum Mitnehmen an. Ein weiterer Genuss ist die eigene frische Milch der Ziegen am Lohmarer Krewelshof. Täglich frühmorgens und abends geht´s auf zum Tiere füttern und melken.

Aus der tagfrischen Milch entsteht dann in der eigenen Käserei eine Vielfalt an wunderbarem Ziegenkäse. Kräuter- und Marmeladenküche sind weitere hofeigene Produktionen, die die Kunden wertschätzen, besonders die leckeren Rezepte nach traditioneller Herstellung, wie z.B. der Aufstrich aus dem riesigen Kupferkessel.

Aus Überzeugung und mit Liebe zur Natur: Der Krewelshof

Der Krewelshof ist ein Ort zum Wohlfühlen. Die Liebe zu Naturmaterialien sowie das Sonnenlicht laden ebenso zum Verweilen ein wie die grüne Natur und der See. Einfach ein grüner Glücksort mit großem Biergarten sowie einer Kaffee- und Kuchen-Terrasse, auf den man sich täglich freuen kann. Genießen und Erholen lautet das Motto.

Als Naturliebhaber liegen den Krewelshofern natürlich auch die Blümchen und Bienchen am Herzen. Was nett und lieblich klingt, ist für alle im landwirtschaftlichen Betrieb eine Herzensangelegenheit. Für den Obstanbau ist das Thema besonders wichtig, denn ohne Bienen und Co. läuft dabei gar nichts. Daher gibt es bewusste Pflanzungen und Einsaaten von blühenden Sträuchern, Blumenwiesen, Bäumen oder Sonnenblumenfeldern. Direkt an den Feldern gibt es zudem Erdhügel oder Insekten-Hotels als Unterschlupf. Und das ohne zwingende Vorgabe der Behörden, sondern aus eigener Überzeugung, die Natur zu schützen und bewahren. Ein Raum, der einfach für sich ruhig und unberührt bleibt.

Auch im Herbst und Winter ein Erlebnis nach dem anderen

Aber all das ist noch nicht alles, was der Krewelshof zu bieten hat. An beiden Standorten können sich zudem Groß und Klein in den Sommerferien sowie im Herbst im Maislabyrinth amüsieren. Zudem gibt es auch in diesem Jahr NRWs größte Kürbis-Schau – dieses Jahr zum Thema “So ein Zirkus! Eifel-Manege frei!”. Die Show mitsamt der Kürbis-Pyramide gibt es vom 1. September bis zum 11. November 2021 zu bestaunen. Und auch in der kalten Jahreszeit können sich Besucher auf den Höfen vergnügen. Vom 11. November 2021 bis Ende Januar 2022 lädt eine eigene Eisbahn auf echtem Eis zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen ein.

Tage voller Glücksmomente

Die beiden Krewelshöfe haben 365 Tage im Jahr – täglich von 9 bis 18 Uhr – geöffnet und freuen sich auf jeden Besucher. Egal ob Wanderer, Radfahrer, Ausflügler, Hungrige, Genießer oder Neugierige – alle sind hier zum Rasten, Entspannen, Spielen, Entdecken, Erleben, Shoppen und vieles mehr willkommen.

Krewelshof Lohmar / Köln Krewelshof 1

53797 Lohmar-Burg Sülz

Tel.: 02256 – 95 98 82 12

Krewelshof Mechernich / Eifel Krewelshof 1

53894 Mechernich-Obergartzem

Tel.: 02256 – 95 98 83 00