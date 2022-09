Alle Infos zum Herbstferien-Programm der Kölner Museen

Der Herbst ist da und somit stehen die Ferien vor der Tür. Da stellt sich die immer wiederkehrende Frage: Was unternimmt man mit den Kleinen in der Ferienzeit? Normalerweise geht es dann raus in die Natur, ins Schwimmbad oder ins Spieleland etc. Als weitere Möglichkeiten für die Herbstferien wären die Angebote für den Nachwuchs in den Museen der Domstadt zu nennen. Viele Museen bieten mittlerweile ein abwechslungsreiches Programm, um Kinder und Jugendliche bei Laune zu halten. Und vielleicht bleibt ja auch gleich ein wenig Kultur hängen. CityNEWS hat sich einmal entsprechend umgesehen!

Kölner Museen mit vielfältigem Herbstferien-Programm

Kölner Schokoladenmuseum

Das umfassendste Herbstferien-Programm gibt es im Schokoladenmuseum. Vom 01. bis 16. Oktober 2022 werden Kinder und Familien aber auch alle anderen in die Welt der Schokolade entführt. Täglich findet beispielsweise ein Quiz statt. Mitmachen können alle Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Unter allen Teilnehmern, die die richtige Lösung gefunden haben, werden pro Woche drei große Schokoladenpakete verlost.

Außerdem können in Kursen kleine Köstlichkeiten selbst hergestellt werden. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die fertigen Leckereien können die Pänz dann natürlich mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus bietet das Haus Rundgänge an, bei denen die Teilnehmer einiges an Geschichte über die Leckerei erfahren können. Zudem können die Besucher in der gläsernen Schokoladenfabrik die Herstellung von Schokoladentafeln beobachten. Wer möchte, kann anschließend noch an einer Kurzverkostung teilnehmen, um zu erschmecken, wie sich der Kakao auf dem Weg zu Tafel geschmacklich ändert.

Alle Informationen zum Herbstferien-Programm im Schokoladenmuseum findet man auf www.schokoladenmuseum.de

Römisch-Germanisches Museum

Samstag, 01. Oktober 2022

Tempel, Tore, Thermen – römische Architekten gesucht

Eine kilometerlange Stadtmauer, mehrere große Tempel sowie viele prachtvolle Villen standen im römischen Köln. Aber welche dieser prachtvollen Gebäude sind stehengeblieben? Wie genau sahen sie aus? In diesem Kurs erfahren interessierte Kinder Wissenswertes über die Gebäude und lernen diese kennen. Danach können sie eins davon als Papiermodell nachbauen und mit heimnehmen.

– Ab 8 Jahre

– Der Kurs findet im Kulturquartier am Neumarkt statt.

– Termin: 01.10.2022 von 14:00 bis 16:00 Uhr

– Preis: 9 Euro plus 2 Euro Materialkosten

– Anmeldung bis 29.09.2022 hier!

Rom am Rhein – Leben in der Stadt

Der Rhein, an dem die Domstadt liegt, war einst die Grenze des Römischen Reiches. Allerdings beeinflusste dies die Menschen in der Stadt nur selten. Die Häuser und Tempel bauten sie nur für sich und ihre Götter. Sie kauften auf den Märkten Waren aus aller Welt ein und vertrieben sich die Zeit mit Spielen sowie Musik. Während dieser Veranstaltung können die Kids selbst herausfinden, ob und wie sich die damalige Welt von der Heutigen unterscheidet.

– Ab 8 Jahren

– Die Veranstaltung findet im Kulturquartier am Neumarkt statt.

– Termin: 09.10.2022 ab 15:00 Uhr

– Preis: Teilnahme ist kostenlos

– Anmeldung nicht erforderlich!

Spielen wie die Römer

Auch die alten Römer spielten gerne. Manche der 2.000 Jahre alten Spiele werden heute noch gespielt. In diesem Kurs lernen die Pänz das Deltaspiel, Micato oder verschiedene Nüssespiele kennen. Zudem können sie sich ein Mühlespiel basteln, welches man in einem Ledergürtel an seinen Gürtel hängen kann. So kann man getrost zu Hause weiterspielen.

– Ab 5 Jahren

– Die Veranstaltung findet im Belgischen Haus an der Cäcilienstraße 46 statt.

– Termin: 10.10.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr

– Preis: 10,50 Euro plus 2 Euro Material

– Anmeldung bis 08.10.2022 hier!

Ohne Knopf und Reißverschluss

Obwohl die römische Modewelt bunt und vielfältig war, gab es genaue Regeln. Wer durfte welche Kleidung tragen? Welche Farben wurden verwendet? Wie hielten die Gewänder ohne Knopf und Reißverschluss? Die teilnehmenden Kinder können all dies herausfinden und so römische Mode-Experten werden.

– Ab 8 Jahren

– Die Veranstaltung findet im Belgischen Haus an der Cäcilienstraße 46 statt.

– Termin: 16.10.2022 ab 11:00 Uhr

– Preis: Teilnahme ist kostenlos

– Anmeldung ist nicht erforderlich!

– Weitere Infos unter www.roemisch-germanisches-museum.de

Käthe Kollwitz Museum

Sonntag, 02. Oktober 2022

Voll auf den Hund gekommen!

Das Markenzeichen der Zeitschrift Simplicissimus ist eine rote Bulldogge. Und da die Zeichner Politiker und Persönlichkeiten, die in den Bildern vorkommen, mit bissigem Humor auf den Arm nehmen, passt dies perfekt. Wer hier mit auf Entdecker-Tour geht, bekommt bestimmt was zu lachen.

– Ab 6 Jahren

– Termin: Dienstag. 02.10.2022 ab 11:30 Uhr

– Preis: normaler Eintritt, Teilnahme an der Führung ist kostenlos

– Keine Anmeldung erforderlich!

– Weitere Infos unter www.kollwitz.de

Extrablatt! Extrablatt! – Druckwerkstatt

Am Beispiel der Satirezeitschrift sehen sich die Teilnehmer an, wie eine Zeitung aussieht und aufgebaut ist. Im Anschluss können die Kids eine eigene Zeitung herstellen, mit Texten und Bildern zu eigenen Themen sowie mit Druck und allem, was dazugehört.

– Ab 9 Jahren

– Termin: 12. bis 14.10.2022 von 10:00 bis 13:00 Uhr

– Preis: 70 Euro inkl. Material

– Anmeldung bis 07.10.2022 unter 0221 – 227-2602 oder museum@kollwitz.de!

artothek – Raum für junge Kunst

Montag, 03. Oktober 2022

Türöffner-Tag

Am Türöffner-Tag können interessierte Kids im Rahmen eines 60minütigen Workshops die artothek sowie die Kunst von heute kennenlernen. Sie können die Bildersammlung durchstöbern, sich dabei ein Lieblingsbild aussuchen und dieses abmalen. Sinn der Aktion ist, auf diese Weise eine Verbindung zu einem Kunstwerk herzustellen.

– Ab 6 Jahre

– Termin: 03.10.2022

– Jeder Workshop dauert 60 Minuten und beginnt jeweils zur vollen Stunde um 13:00, 14:00, 15:00 sowie um 16:00 Uhr

– Preis: Teilnahme ist kostenlos

– Anmeldung bis 30.09.2022 unter 0221 – 221 – 22 332 oder unter artothek@stadt-koeln.de!

Museum Schnütgen

Dienstag, 04. Oktober 2022

So viele Drachen!

Während eines Rundganges durch die Ausstellung kann der Nachwuchs viele Drachen entdecken. Mal versteckt sich einer unter der Lanze des Heiligen Georgs, mal unter den Füßen Mariens oder auch zwischen Ranken. Zudem wird die Frage beantwortet, was die dort zu suchen haben. Im Anschluss an die Suche werden Drachen gebastelt.

– Ab 5 Jahre

– Termin: 04.10.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr

– Preis: 10,50 Euro plus 2 Euro Materialkosten

– Anmeldung bis 02.10.2022 hier!

Schnütgensafari

Am 8. Oktober 2022 verwandelt sich das Haus in ein Jagdrevier. Die kleinen Abenteurer gehen auf Safari und pirschen sich an zahme sowie wilde Tiere heran. Die Esel, Ochsen und Lämmer, die wilden Löwen und gefährliche Drachen sowie sogar ein Einhorn sind allerdings nicht immer so leicht zu entdecken. Was machen die dort und welche Geschichten gibt es zu entdecken? Aus all diesen Fragen und den gefundenen Antworten entsteht mit der Zeit ein kleines Buch, das es mit Bildern zu füllen gilt.

– Ab 5 Jahren

– Termin: 08.10.2022 von 14:00 bis 16:00 Uhr

– Preis: 9 Euro plus 2 Euro Material

– Anmeldung bis 06.10.2022 hier!

Buntes Glas erzählt Geschichten

Die schönen bunten Glasfenster aus dem Mittelalter sind nicht einfach nur schön. Vielmehr erzählen sie zudem auch einige Geschichten, so zum Beispiel von Seifenblasen, kleinen Engeln und bösen Teufeln. Der Nachwuchs kann im Workshop mit kleinen Glasstücken auf Leuchttischen experimentieren sowie Motive mit Papier und Tape anfertigen.

– Ab 8 Jahren

– Termin: 13.10.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr

– Preis: 10,50 Euro plus 2 Euro Material

– Anmeldung bis 11.10.2022 hier!

Wallraf-Richartz-Museum

Mittwoch, 05. Oktober sowie Freitag, 14. Oktober 2022

Die Vier Jahreszeiten

Mit Musik von Vivaldi im Ohr entdecken die Teilnehmer die Jahreszeiten. Zudem können sie herausfinden, woran man eigentlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter erkennt. Anschließend malen die Kinder eine Landschaft passend zu ihrer Lieblingsjahreszeit.

– Ab 8 Jahren

– Termin: 05. und 14.10.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr

– Preis: 10,50 Euro plus 2,00 Euro Material

– Anmeldung bis 03. bzw. 12.10.2022 hier!

Karneval der Tiere

Sie verstecken sich überall und manchmal sind sehr klein. Aber sobald die Kids sie gefunden haben, können sie sehr viel über das Bild erzählen.

– Ab 5 Jahren

– Termin: 16.10.2022 ab 15:00 Uhr

– Preis: Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist im Foyer.

– Anmeldung nicht erforderlich!

– Weitere Infos unter https://wallraf.museum/

Museum für Ostasiatische Kunst

Donnerstag, 06. Oktober 2022

China-Laternen

In China schmücken Lampions ganz selbstverständlich Paläste, Tempel, Geschäfte sowie Restaurants. Und an Festtagen sorgen sie besonders abends für eine stimmungsvolle Beleuchtung. In diesem Workshop können die Kleinen eine Laterne für St. Martin mit chinesischen Mustern und Zeichen basteln. Anregungen dazu finden sich viele in der Ausstellung.

– Ab 5 Jahren

– Termin: 06.10.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr

– Preis: 10,50 Euro plus 2 Euro Material

– Anmeldung bis 04.10.2022 hier!

Museum Ludwig

Freitag, 07. Oktober 2022

Sei ein Druckomat!

Drucken kann man auf ganz unterschiedliche Weise. Dazu gibt es verschiedene Techniken und Materialien. Die Teilnehmer lernen in diesem Kurs verschiedene Drucktechniken kennen und suchen sich ihre eigenen Motive zum Drucken aus.

– Ab 8 Jahren

– Termin: 07.10.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr

– Preis: 10,50 Euro plus 2 Euro Material

– Anmeldung bis 05.10.2022 hier!

Von Kopf bis Fuß

Bei einem Rundgang können die Kids entdecken, wie der Mensch dargestellt wird. Mal malen die Künstler den Menschen ganz bunt oder mit Punkten, mal malen sie ihn ganz echt und dann wieder mit dickem schwarzem Rand.

– Ab 5 Jahren

– Termin: 09.10.2022 ab 11:00 Uhr

– Preis: normaler Eintritt

– Keine Anmeldung erforderlich, Treffpunkt an der Kasse

– Weitere Infos unter www.museum-ludwig.de

Kokos, Kastanien, Klima – Warum sind diese Pflanzen so toll für unsere Umwelt?

In der Ausstellung beschäftigen sich die Teilnehmer neben anderen auch mit diesen drei Themen. Sie erstellen eigene Clips, um andere zu motivieren und begeistern, sich für das Klima sowie die Natur einzusetzen. Der Nachwuchs wird auf eine Reise rund um die Natur mitgenommen.

– Ab 6 Jahren

– Termin: 14.10.2022 von 11:00 bis 15:00 Uhr

– Preis: 14,00 Euro plus 2 Euro Material

– Anmeldung bis 12.10.2022 hier!

Kölnisches Stadtmuseum

Sonntag, 09. Oktober 2022

Höhner för de ganze Bagage – eine Familienführung durch “50 JAHRE HÖHNER“

Die Höhner gehören zu Köln wie das Kölsch, der Karneval sowie der Dom. Seit 1972, damals noch unter den Namen “Ne Höhnerhoff” sorgen sie für Stimmung auf den Kölner Bühnen aber auch deutschlandweit. Nun feiern die Höhner ihr 50-jähriges Jubiläum. Daher widmet das Haus der Band eine Sonderausstellung im Maritim Hotel am Heumarkt. Eine Führung für die ganze Familie.

– Für Familien

– Die Ausstellung findet im Maritim Hotel am Heumarkt statt.

– Termin: 09.10.2022 ab 15:00 Uhr

– Preis: Teilnahme ist kostenlos!

– Weitere Infos unter www.koelnisches-stadtmuseum.de

Rautenstrauch-Joest-Museum

Dienstag, 11. Oktober 2022

Hanuman macht Theater

Thema dieser Veranstaltung ist eine Geschichte aus dem Ramayana. In dieser befreit Hanuman, der Affengeneral, mit seiner Armee die Prinzessin Sita, welche entführt wurde. Dazu bauen die Kinder Affenkrieger und probieren aus, wie man die die Figuren bewegt, damit sie auf der Bühne lebendig werden.

– Ab 8 Jahren

– Termin: 11.10.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr

– Preis: 10,50 Euro plus 2 Euro Material

– Anmeldung bis 07.10.2022 hier!

Museum für Angewandte Kunst Köln