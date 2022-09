Die Phänomenta Lüdenscheid, das Erlebnismuseum und erstes Science Center in NRW, feierte im Jahr 2021 bereits ihr 25. Jubiläum. An rund 200 Experimentierstationen gilt es für Klein und Groß mit allen Sinnen zu forschen und zu tüfteln. Auf spielerische Art und Weise wird Besuchern hier die faszinierende Welt der Naturwissenschaften – allen voran der Physik –, Technik sowie Informatik buchstäblich begreifbar gemacht.

Auf 4.000 Quadratmetern gilt es, zehn verschiedene Themenbereiche, u.a. “Farbforschen”, “Bewegte Welt” oder “Magische Magnete”, ohne festgelegte Rundwege oder klassische Führungen zu entdecken. Das pädagogische “Hands-On”-Konzept fördert dabei stets die eigene Kreativität: Nur durch Anfassen und Knobeln gelangen kleine wie große Forscher zu einer von meist mehreren Lösungsmöglichkeiten. Dieser ideenreiche Umgang lässt auch Erwachsene ihre kindliche Neugier sowie ihren Entdeckergeist neu entfachen. Einfach verblüffend und dabei verblüffend einfach!

Besuchermagnete und Besonderheiten

Die humanoide Roboterdame Lüdia ist ein wahrer Besuchermagnet: Stets für ein Pläuschchen bereit lässt sie sich kitzeln, kann Witze erzählen, Macarena tanzen und noch vieles mehr… Auch an der riesengroßen Kugelbahn wird es nie langweilig, können dort bunte Kugeln in ihren komplexen Laufbahnen vorbeiflitzend verfolgt werden.

Mit dem Birdly-Simulator können Klein und Groß virtuelle Skyline-Flüge, Dino-Abenteuer oder auch Unterwasser-Tauchgänge absolvieren. Am Interaktiven Aquarium lassen sich zuvor bunt ausgemalte Fische, Seepferdchen und Quallen ins digitale Wasser gleiten und reagieren mit Tanzeinlagen und Geräuschen sowie bunten Animationen auf Berührungen und folgen Fingerbewegungen.

Der Phänomenta-Turm

Der längst zum Wahrzeichen der Stadt Lüdenscheid gewordene 75 Meter hohe Phänomenta-Turm beherbergt neben dem größten Kaleidoskop Europas ein Foucault´sches Pendel. Der Turm lässt sich in unterschiedlichen Farben beleuchten und präsentiert im Phänorama dank einer 360 Grad-Leinwand ein Live-Panoramabild der Stadt. Als leckere Waffel geformt können sich die Besucher den Turm zudem neben anderen Leckereien und Getränken im hauseigenen Café schmecken lassen.

Spaßige Abenteuer an den Sonderstationen

Die Highlights sind die Sonderstationen: Die Spin Station lädt zu einer wundersamen Raumillusion ein, während das stockdunkle Lichtlose Tasten insbesondere den Hör- und Tastsinn herausfordert. Echte “Raumfahrer” und “Geheimagenten” kommen im Erlebnismuseum auch nicht zu kurz. So können kleine wie große Abenteurer hier Schwerelosigkeit mit bis zu 3G-Kräften im Astronautentrainer auf sich einwirken lassen oder aber durchs Laserlabyrinth wandern und versuchen, bis zu 25 Laserstrahlen auszuweichen.

Events, Partys und Ausstellungen

Neben wechselnden Sonderausstellungen sowie Ferien-Aktionen bietet die Phänomenta auch regelmäßig kreative (Robotik-)Workshops sowie familienbezogene und schulische Events zu unterschiedlichen naturwissenschaftlichen und technischen Themen an. Die Räumlichkeiten können für Firmen- oder Vereinsveranstaltungen gemietet werden. Zudem können hier phänomen(t)ale Kindergeburtstage gefeiert werden, die mit zahlreichen Programmpunkten rund um Experimente, Roboter und Schatzsuche kleine Entdeckerherzen sichtlich höherschlagen lassen.

Erlebnis-Ticket für das Märkische Sauerland – Zeitreise total

Mit Ritter Otto von der Burg Altena sowie Roboterdame Lüdia von der Phänomenta Lüdenscheid können sich Klein und Groß auf eine spektakuläre Zeitreise begeben! Mit dem Erlebnis-Ticket ist es möglich, gleich fünf Sehenswürdigkeiten des Märkischen Sauerlandes zu entdecken und dabei auch noch Geld zu sparen. Das Abenteuer beginnt in der eiszeitlichen Dechenhöhle in Iserlohn. Hoch zur Burg Altena und somit ins Mittelalter gelangen die Zeitreisenden am besten mit dem dortigen Erlebnisaufzug. Ein erfrischender Zwischenstopp kann in der Gegenwart im AquaMagis in Plettenberg eingelegt werden, um dann noch weiter durch die Zeit in das Erlebnismuseum nach Lüdenscheid zu rutschen und dort Einblicke in die futuristische Welt zu erhalten…

Weitere Infos, Eintrittspreise und Tickets unter: www.phaenomenta-luedenscheid.de

Stiftung Phänomenta Lüdenscheid Phänomenta-Weg 1

58507 Lüdenscheid