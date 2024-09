Dä längste Desch vun Kölle 2024: Alle Infos zum Straßenfest

In der Kölner Südstadt, genauer gesagt, auf der Severinstraße im Vringsveedel, dem wohl kölschesten aller Veedel, wird vom 21. bis 22. September 2024 wieder der Tisch gedeckt. Den dann findet auf der Einkaufsmeile traditionell “Dä längste Desch vun Kölle” statt. Erneut können Besucher an beiden Tagen von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr bummeln, schoppen, schlemmen und sich an einem bunten Programm auf dem Severinskirchplatz erfreuen. Zudem wird es zwei Neuerungen geben, die besonders Kinder und Kunstliebhaber anlocken werden. CityNEWS gibt einen Überblick über das, was die Besucher auf dem beliebten Straßenfest erwartet.

Bummeln, shoppen, schlemmen im Severinsviertel

Rund 120 Geschäftsleute, Vereine, Unternehmen und Handwerker werden wieder auf den etwa 900 Metern zwischen Chlodwigplatz und Severinsbrücke dabei sein und ihre Waren präsentieren und anbieten. Dabei legt Interessengemeinschaft Severinsviertel auch im Jahr 2024 weniger Wert auf Quantität und umso mehr auf Qualität. Besucher finden hier ein abwechslungsreiches Angebot – angefangen bei Lederwaren, Dekoartikel über Spielwaren und Sportartikel bis hin zu Schmuck. Hier sollte jeder fündig werden. Darüber hinaus haben die ansässigen Händler am Sonntag, den 22. September 2024, die Möglichkeit, ihre Produkte im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags von 13:00 bis 18:00 Uhr anbieten.

Tisch ist reichlich gedeckt

Bummeln und shoppen machen hungrig und durstig. Auf dem längsten Desch ist das jedoch kein Problem, denn der Tisch ist wieder reichlich gedeckt. Hier findet sich für jeden Geschmack etwas. Leckere Speisen, wie klassische Reibekuchen oder diverse Grillspezialitäten, wie Currywurst, Knoblauchbrot oder auch Pasta und Fisch werden sicher ihre hungrigen Abnehmer finden. Auch an den Nachtisch ist gedacht, mit leckeren Crêpes, Kuchen, Eis und mehr. Ein kühles Kölsch darf dabei natürlich auch nicht fehlen, aber auch Wein und Co. und antialkoholische Getränke werden selbstverständlich angeboten.

Neu bei Dä längste Desch vun Kölle 2024: Kinderbereich und Kunstmeile

In diesem Jahr kann Dä längste Desch vun Kölle mit zwei Neuerungen aufwarten. Zum einen wird es zwischen der Straße “Im Dau” und dem “Karl-Berbuer-Platz” einen Kinderbereich geben. Hier können sich die Pänz auf zwei Hüpfburgen austoben. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell, Kinderschminken und Air-Brush sowie Sandsackwerfen und weitere Mitmach-Aktionen für die Kinder.

Zum anderen wird erstmalig im Hirschgäßchen eine von Südstadt-Künstler Peter Mück und zehn seiner Kollegen organisierte “Kunstmeile” eingerichtet. Im Hirschgäßchen, einer Seitenstraße der Severinstraße, können Besucher an beiden Tagen ab 13:00 Uhr eine ausgewogene Mischung aus Streetart, Malerei, Zeichnungen und Bildhauerei bewundern. Dabei arbeiten einige Künstler sogar live an ihren Kunstwerken und erläutern Besuchern auf Wunsch ihre Arbeitsweise.

Buntes Programm mit Top-Acts auf dem Severinskirchplatz

Natürlich wird es auch im Jahr 2024 ein buntes Programm, bestehend aus Kölsche Tön, Schlager, Tanz und Top-Cover-Musik, auf der Bühne auf dem Severinskirchplatz geben. Neben vielen anderen Künstlern kündigen die Veranstalter Acts an wie Benni Prinz, Chorage, Domstadtbande, Dräcksäck, Filue, Franky Colonia, Gino dal Nero, Julian Haag, KEV, Kölsche Unikaate, Mir sin Jeck, Pures Party Glück, Ramon, Soul 7, The Big Live, Tommy Walter, Marita Köllner sowie die erfolgreiche Coverband D Ü X.

Dä längste Desch vun Kölle 2024 startet am 21. September 2024 ab 11:00 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet um 14:00 Uhr auf der Bühne am Severinskirchplatz statt.

Straßensperrungen und Umleitungen

Aufgrund der Veranstaltung werden diverse Straßen gesperrt bzw. deren Verkehr umgeleitet. Gesperrt werden folgende Straßen: die Severinstraße, der Severinskirchplatz, Severinskloster und Hirschgäßchen, An St. Magdalenen, Kartäuserhof, Jakobstraße, Achtergäßchen, Josephstraße, Rosenstraße, Im Dau, Landsbergstraße sowie der Karl-Berbuer-Platz. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet und die Umleitung durch Schilder gekennzeichnet. Die Sperrungen beginnen ab Freitag, 20. September 2024, 18:00 Uhr und dauern bis Montag, 23. September 2024, maximal 5:00 Uhr an.