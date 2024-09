Weltkindertagsfest im Kölner Rheinauhafen am 22. September 2024

Die Stadt Köln feiert auch in diesem Jahr das Weltkindertagsfest mit einem großen Event im Rheinauhafen. Am Sonntag, den 22. September 2024, wird ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen und Unterhaltung für Kinder und Familien geboten. Die Veranstaltung findet von 12 bis 18 Uhr statt und wird offiziell von Oberbürgermeisterin Henriette Reker um 12:30 Uhr auf der Bühne am Schokoladenmuseum eröffnet.

Hintergrund des Weltkindertags

Der Weltkindertag wird jedes Jahr am 20. September gefeiert und erinnert an die Rechte und Bedürfnisse der Kinder weltweit. Der Tag wurde 1954 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Unter dem Motto “Mit Kinderrechten in die Zukunft” setzen sich UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk dafür ein, die Interessen und Rechte der Kinder in den Mittelpunkt politischer Entscheidungen zu stellen. Diskriminierung und Hass sollen in der Gesellschaft keinen Platz haben.

Attraktionen und Mitmachaktionen im Rheinauhafen

Das Fest bietet zahlreiche Attraktionen und Mitmachmöglichkeiten für Kinder. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verwandelt den Platz vor dem Schokoladenmuseum in eine lebendige Spielzone. Dort wird ein buntes Bühnenprogramm präsentiert, darunter die “Tanz mal mit der Maus”-Show mit André Gatzke, Singas Mitmach-Show und der inklusive Zirkus Mobilé. Die DEVK Versicherungen als Hauptsponsor bieten Kindern die Möglichkeit, im Hochseilgarten mutig zu klettern.

Auf dem Harry-Blum-Platz organisieren das Soziale Zentrum Linoclub e.V., der Kinderschutzbund und der Kölner Jugendring ein vielfältiges Programm mit Spielaktionen und Unterhaltung. Besucher können sich auf Auftritte von “Olli, der Clown”, Mo-Torres und weiteren Künstlern freuen. Zusätzlich bieten die beiden Museen im Rheinauhafen, das Schokoladenmuseum und das Deutsche Sport- und Olympia-Museum, spezielle Aktionen für Kinder an.

Bühnenprogramm: Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie zum Weltkindertagsfest

BZgA-Bühne am Schokoladenmuseum: Das Bühnenprogramm der BZgA beginnt um 12 Uhr mit “Singas Mitmach-Show”. Um 12:30 Uhr eröffnet Oberbürgermeisterin Henriette Reker das Fest. Weitere Höhepunkte sind die “Tanz mal mit der Maus”-Show, Kinderlieder der Katholischen Jugendagentur Köln und die Auftritte des inklusiven Zirkusprojekts “Wir bewegen uns gemeinsam”. Das Finale findet um 18 Uhr statt.

Linoclub-Bühne auf dem Harry-Blum-Platz: Die Linoclub-Bühne startet ebenfalls um 12 Uhr mit “Pelemele”, einer Rock- und Pop-Band für Kinder. Ein weiteres Highlight ist die Akrobatik-Performance der Pamoja e. V. mit dem Kigamboni Community Center aus Tansania. Es folgen Auftritte des Clowns Olli, des Kinder- und Jugendchores “Lucky Kids” und des Rappers Mo-Torres. Die Moderation übernehmen Insa Backe und der Linoclub-Kinderrat.

Geschichte des Weltkindertags

Der Weltkindertag wurde erstmals 1952 von der International Union for Child Welfare (IUWC) vorgeschlagen und bereits 1953 in 40 Ländern gefeiert. Die Vereinten Nationen haben 1954 den Weltkindertag offiziell eingeführt und UNICEF mit seiner Durchführung beauftragt. Der Tag soll nicht nur ein Tag der Freude und des Spiels sein, sondern auch auf die Probleme von Kindern weltweit aufmerksam machen und zu einem besseren Verständnis unter Kindern beitragen. In Deutschland wird der Weltkindertag am 20. September begangen.

Fazit

Das Weltkindertagsfest in Köln bietet eine ideale Gelegenheit für Kinder und Familien, einen Tag voller Spaß, Spiel und lehrreicher Aktivitäten zu verbringen. Mit einem vielfältigen Programm, das von kreativen Mitmachaktionen bis zu unterhaltsamen Bühnenshows reicht, wird der Tag zu einem besonderen Erlebnis, das gleichzeitig die Rechte und Bedürfnisse der Kinder in den Fokus rückt.