Relaxen am Paradise Beach unter Südseepalmen, Eintauchen in die türkisblaue Lagune, erfrischende Cocktails an der Poolbar oder pure Entspannung in der Vitaltherme & Sauna genießen – dafür muss man nicht weit in die Ferne schweifen! Ganze 365 Tage Urlaubsfeeling gibt es ganz in der Nähe von Köln, nämlich in der Therme Euskirchen.

Urlaubsfeeling unter Palmen

Im Palmenparadies des Wellnessbades können sich die Gäste wunderbar in türkisblauen Lagunen entspannen. Wer reine Entspannung sucht, kann diese in der neuen Textilsauna finden oder nutzt eine Sprudelliege bzw. den Whirlpool. Besonders die Wassererlebnisse, die vitalisierenden Quellen der Gesundheit sind eine Wohltat für Körper und Geist.

Zudem fangen die auffahrbaren Cabrio-Dächer des Wellnessbades jeden Sonnenstrahl ein und schaffen so ein beeindruckendes Open Air-Erlebnis. Wenn einem dann die laue Brise durch die Palmen und um die Nasenspitze weht, dazu die Aromen in der Luft liegen, träumt man sich einfach in die Ferne. Und für das perfekte Urlaubsfeeling gönnt man sich an der Poolbar leckere erfrischende Cocktails.

Eine Reise um die Welt in der Therme Euskirchen

Ein besonderes Erlebnis vermittelt den Besuchern die Vitaltherme & Sauna, die sie mit ihren Düften und Klängen in die Ferne entführt. Die Sinnesreise um die Welt geht, gefühlt wir ein Märchen aus 1001 Nacht, vom fernen Osten der Koi-Sauna in Richtung Orient. Wer es exotisch mit viel Natur mag, den lädt die Tropen-Sauna inmitten eines Bambushains zum Abschalten ein.

Der griechische Sonnengott hingegen lockt die Besucher in seine antike Tempelanlage. Weiter geht es Richtung Westen in den Palast Spaniens mit seiner maurisch gestalteten Alhambra. Wieder zurück in Europa erwartet die Gäste ein Sauna-Erlebnis in Gestalt eines Wiener Kaffeehauses, gehalten im Jugendstil. Wer es gerne noch uriger hätte, ist im rustikalen Holzstadl bestens aufgehoben. Und ganz im Norden endet die Reise im mystischen Keltenthron.

Inspirierende Düfte für das Wohlbefinden

Die Reise um die Welt wird begleitet durch Düfte, die die Sinne inspirieren. Ob fruchtig und blumig von Palmarosa oder Immortelle, ob hölzern von Kiefer oder Tanne oder scharf mit Ingwer und Zimt. Aber auch Düfte wie Melisse, Lavendel oder Rosmarin erfreuen die Sinne der Besucher. Der Duft entfaltet sich von Mentholkristallen. Wenn die Eiskugeln mit den ätherischen Ölen langsam schmelzen, setzt neben dem Wohlbefinden eine vitalisierende Wirkung ein.

Das Palmenparadies, die Vitaltherme sowie bei warmen Temperaturen der große Strand freuen sich auf Besucher. Außerdem laden Kurse wie Aqua-Fit, Infrarotliegen, die wohltuenden Gesundheitsbecken, die vielen Whirlpools und Sprudelliegen zu einem Besuch ein. Wer neue Energie, Kraft und Frische tanken sowie Wohlfühlmomente erleben möchte, ist in der Therme Euskirchen genau richtig.

Alle weiteren Infos und Öffnungszeiten gibt es auf www.badewelt-euskirchen.de. Ein Besuch ist nur mit einem vorab online gebuchten Eintrittsticket möglich.