Ab in den Urlaub sagen sich derzeit eine Menge Menschen und können es kaum abwarten, in den Ferien endlich dem Alltagsstress zu entfliehen. Doch bevor man es sich auf dem Liegestuhl bequem machen kann, gibt es noch das leidige Thema “Koffer packen”. Allein die Frage, was man im Sommerurlaub anziehen soll, kann einen über Tage beschäftigen. Generell sollte man sich gut überlegen, was im Urlaub wirklich benötigt wird, um die Menge an Gepäck möglichst gering bzw. leicht zu halten. Hier gilt also weniger ist mehr. Ein paar Grundregeln helfen das Koffer packen etwas einfacher zu gestalten!

Kombinierbare Kleidung für Sommerurlaub einpacken

Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, sollte man Kleidung wählen, die gut miteinander zu kombinieren ist. Bequeme Jeans oder Leinenhosen lassen sich perfekt mit einfachen Shirts oder bei der Damenbekleidung mit Blusen kombinieren. So ist man beispielsweise bei einem Städtetrip gut und praktisch gekleidet. Mit schicken Shorts oder einem weiten Rock sehen Shirt und Bluse dann auch auf der Promenade gut aus. Und mit bunten Tüchern, Schals, Hüten, Schmuck und sonstigen Accessoires lässt sich der Look jederzeit aufpeppen. Eine Strickjacke für die kühleren Momente rundet das Ganze dann ab. Was die Fußbekleidung angeht, gehören bequeme Schuhe wie Sneakers sowie Sandalen und ggf. festeres Schuhwerk in den Koffer.

Schuhe im Koffer nach unten, Kleidung rollen

Schuhe sollte man im Koffer nach unten packen, um zu verhindern, dass alles verknittert. Außerdem macht es Sinn, sie vorher in Beutel zu verpacken, um Verschmutzungen zu vermeiden. Kleidungsstücke nehmen weniger Platz weg, wenn man sie einrollt. Das klappt z. B. sehr gut mit Jeans, Schals und evtl. auch Shirts, also Teile, die nicht so schnell knittern. Darauf kann man dann die gefalteten Stücke legen. Insgesamt ist es sinnvoll, alles so eng wie möglich zu legen. Die Lücken lassen sich gut mit der Wäsche oder den Socken, von denen man ja in der Regel ausreichend mitnimmt, etc. füllen. Das verhindert, dass beim Transport alles durcheinander fällt und dann erst recht verknittert.

Beutel für Duschgel und Schmutzwäsche

Man kommt am Ziel des Sommerurlaubs an, packt den Koffer aus und muss feststellen, dass das Shampoo ausgelaufen ist. Ein absoluter Albtraum. Daher der Tipp, Shampoo, Duschgel und alles sonstige Flüssige, vor dem Verstauen in einen Beutel zu packen. So verhindert man solche Unannehmlichkeiten.

Auch für Schmutzwäsche sollte man Extra-Beutel mitnehmen. So lässt sich verhindern, dass bei der Rückreise, aber evtl. auch während des Aufenthalts, die nicht benutzte saubere Wäsche verschmutzt wird.

Wertsachen und Dokumente ins Handgepäck

Sofern man seinen Koffer nicht ständig im Auge haben kann, wie im Flugzeug oder im Zug, gehören wertvolle Dinge wie Schmuck, Kamera etc. ins Handgepäck. Das gilt selbstverständlich auch für alle wichtigen Dokumente sowie Medikamente, die auf der Reise benötigt werden.

Packliste anfertigen

Insgesamt ist es sinnvoll, sich im Vorfeld eine Liste mit Dingen anzufertigen, die man im Sommerurlaub auch wirklich dringend benötigt. Diese Liste hilft sehr gut dabei, den Überblick zu behalten und nichts zu vergessen, wenn man auf der Packliste einfach die entsprechenden Dinge abhakt.