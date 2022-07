Familien- und Veedelsfest sowie verkaufsoffener Sonntag in Lindenthal

Vom 08. bis 10. Juli 2022 findet im Kölner Stadtteil Lindenthal ein Familien- und Veedelsfest mit allerlei Attraktionen für große Genießer und kleine Abenteurer statt. Zusätzlich lockt ein verkaufsoffener Sonntag auf der Dürener Straße von 13:00 bis 18:00 Uhr Besucher ins Veedel.

Das Fest beginnt am Freitag mit einem Gourmetfest auf dem zentralen Karl-Schwering-Platz. Hier können es sich die Besucher an Food-Ständen und auf der Winzermeile gut gehen lassen. Zudem gibt es ein Kinderkarussell sowie viel Musik in Form einer umherziehenden Dixie Band. Am Sonntag ist dann auch die Dürener Straße dabei. Die Straße wird teilweise für den Verkehr gesperrt und so Platz gemacht für ein großes Kinder-Kreativ- und Spieleland. Hier können sich die kleinen Gäste dann nach Herzenslust austoben. Und auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz, denn ab 13:00 Uhr lädt der verkaufsoffene Sonntag zum Shoppen und Bummeln auf der Dürener Straße ein.

Insektenhäuser, Eisenbahn und Rallye beim Familienfest

Um ein schönes und fröhliches Familienfest zu präsentieren, hat sich der Ring Lindenthaler Geschäftsleute e.V. gemeinsam mit weiteren Vereinen, Institutionen sowie Unternehmen viele schöne und kreative Ideen einfallen lassen und umgesetzt. Kinder und Jugendliche stehen dabei besonders im Fokus des Events. So können die Kids am Sonntag Insektenhäuser basteln, auf eine Torwand schießen, einen Dribbelparcours absolvieren oder mit einer Kindereisenbahn fahren.

Auch wird es betreute Hüpfburgen und Rutschen geben. Außerdem können die Kinder und Jugendlichen auf eine große Rallye entlang der Dürener Straße gehen. Dabei müssen sie, ausgestattet mit einem Rallye-Zettel, an verschiedenen Stationen Rätsel lösen. Am Kinder-Kreativ- und Spieleland gibt es dann eine kleine Überraschung, sofern der ausgefüllte Ralley-Zettel dort abgegeben wird. Ein weiteres Highlight ist zudem der Fotobus “Ulli der Bulli”, in welchem tolle Schnappschüsse gemacht werden können.

Verkaufsoffener Sonntag auf der Dürener Straße

Neben den vielfältigen und attraktiven Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie den abwechslungsreichen Speisen und Getränken ist der verkaufsoffene Sonntag am 10. Juli 2022 ein weiterer Höhepunkt des Familien- und Veedelsfestes in Lindenthal. Von 13:00 bis 18:00 Uhr können Besucher nach Herzenslust auf der Dürener Straße bummeln und shoppen. In den lokalen Geschäften erwartet die Gäste zudem die eine oder andere Überraschung.

“Nach zwei Jahren Pandemie wollen wir uns bei unserem Veedel, unseren Nachbarn und allen Kölnerinnen und Kölnern mit diesem Fest bedanken, dass sie uns als lokale Händlerinnen und Händler sowie unsere Gastronomie, Vereine und Dienstleistungsservices unterstützt haben. Das wollen wir gemeinsam feiern!” erklärt Michael Spernat, Vorstandsvorsitzender des RLG e.V. und freut sich dementsprechend auf zahlreiche Besucher.