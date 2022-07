Gourmet Festival Köln am Schokoladenmuseum im Rheinauhafen

Bereits zum sechsten Mal lädt das Gourmet Festival Köln am Schokoladenmuseum und im Rheinauhafen zum Genussbummel und Verweilen am Rhein ein. Vom 29. bis 31. Juli 2022 präsentieren über 100 Aussteller wie Winzer, Delikatessenhändler sowie zahlreiche Spitzengastronomen ihre Produkte und ihr Können. Am Schokoladenmuseum in unmittelbarer Nähe zur berühmten Kölner Altstadt wird es neben Anbietern in klassischen weißen Pagodenzelten zudem auch eine Food-Truck Avenue geben. Hier werden ausgesuchte Streetfood-Anbieter in ihren liebevoll gestylten Trucks außergewöhnliches und ideenreiches Food-to-go anbieten.

Drei Tage probieren und schlemmen

An drei Tagen können sich Feinschmecker auf ein breit gefächertes Angebot freuen. Es gibt neben Feinkost und Kochzubehör frisch zubereitete Speisen und Menüs, exotisches Obst und Gemüse sowie süße Leckereien. Ob Fleisch oder Fisch, ob Süßes oder Herzhaftes, ob Haute Cuisine oder Handfestes, hier bleiben keine Wünsche offen. Zudem gibt es auch ein veganes Angebot, das sich durchaus sehen lassen kann.

Natürlich kommt auch die flüssige Kost nicht zu kurz. Neben erstklassigen Weinen und Champagner aus aller Welt, süffigen Craft-Bieren sowie edlen Spirituosen gibt es selbstverständlich auch Nichtalkoholisches. Alles in allem hält das Festival für jeden Liebhaber guter Speisen, Getränke sowie hochwertiger Lebensmittel viel Gutes bereit.

Damit man sein Essen oder sein Getränk genießen kann, stehen Verweilmöglichkeiten in Form von Tischen und Bänken zur Verfügung. So hat man die Möglichkeit, seine leckere Speise entspannt zwischen Rhein und Rheinauhafen zu verzehren. Abgerundet wird das Erlebnis auf dem Gourmet Festival durch ein Show-Programm mit Live-Musik sowie Verkostungen einzelner Aussteller. Zudem bietet sich hier die Möglichkeit, sich mit Informationen rund um die Themen Genuss, Küche und Kochen zu versorgen.

Einkaufen, genießen, verweilen

“Der Platz vor dem Schokoladenmuseum und am Denkmal `Der Tauzieher´mit der Mittelachse in den Rheinauhafen bis zur Severinsbrücke und über die Promenade zurück ist optimal für die Veranstaltung. Mit den weißen Pagodenzelten auf den Plätzen und auf der Promenade sowie den liebevoll gestalteten Food-Trucks in der `Food-Truck-Gasse´ zwischen dem Olympia Museum und dem Verwaltungsgebäude der RVG schaffen wir ein wundervolles Ambiente zum Einkaufen, Probieren, Genießen und Verweilen“, so Frank Hartmann, Mitgründer der Veranstaltung. Und er ergänzt: “Ein Fest, wo man gerne hingeht und sich mit Freunden trifft.”

Weitere Infos unter: www.genussfestival-koeln.de

Gourmet Festival Köln Am Schokoladenmuseum 1

50678 Köln

Öffnungszeiten Freitag, den 29. Juli 2022

13:00 – 22:00 Uhr

13:00 – 22:00 Uhr Samstag, den 30. Juli 2022

11:00 – 22:00 Uhr

11:00 – 22:00 Uhr Sonntag, den 31. Juli 2022

11:00 – 19:00 Uhr