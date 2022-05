ColognePride 2022: Hier alle Infos zu Events, Programm und CSD in Köln

Nachdem der ColognePride aufgrund der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren auf Sparflamme lief, kommt das Festival rund um Belange und Themen der Community der LGBTIQ+ vom 18.06.2022 bis 03.07.2022 samt großer CSD-Demo-Parade mit geballter Veranstaltungspower zurück.

Es ist kein Zufall, dass das Motto des ColognePride 2022 dasselbe wie in den beiden Vorjahren ist (Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!) und noch weniger ist es ein Zeichen für mangelnde Kreativität. Die Entscheidung fiel ganz bewusst, um ein politisches Zeichen zu setzen in einer Zeit, die von pandemiebedingter Trennung und nicht zuletzt von einem Krieg auf europäischem Boden geprägt ist.

Da der ColognePride schon immer stark politisch – wenn auch parteiunabhängig – geprägt war, liegt es nahe, die aktuelle weltpolitische Lage in das zweiwöchige Programm vom 18.06. bis 03.07.2022 zu integrieren. Zumal sich unter den geflohenen Ukrainern, die bereits nach Deutschland und auch nach Köln gekommen sind, auch viele lesbische Flüchtlinge befinden, wie Ina Wolf, Beirätin des Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST), berichtet. Der KLuST ist der Organisator des ColognePride samt des dreitägigen CSD-Festivals und der großen CSD-Demo-Parade. Hier werden auch Aktivisten aus der Ukraine erwartet, beispielsweise die Mitorganisatoren des KiewPride oder des OdessaPrides.

ColognePride 2022: Vom Gottesdienst bis zum Star DJ

Das diesjährige Rahmenprogramm ist so bunt, wie die Farben der LGBTIQ-Flagge selbst. Mindestens 97 queerpolitische Veranstaltungen wird es in unterschiedlichen Locations in Köln geben.

Darunter befinden sich sowohl bereits etablierte Events wie der CSD-Gottesdienst der AntoniterCityKirche am 02.07.2022 oder das Gedenken der Aidshilfe am 23.06.2022, als auch vollkommen neue Formate wie Comedy mit NightWash Live im Waschsalon am 20.06.2022 oder die offizielle ColognePride Opening Party Pride Night am 18.06.2022 im St. Louis Breakfast.

Zu dieser Auftaktveranstaltung erscheinen unter anderem auch Protagonisten der RTL+/ VOX Dating-Shows “Prince Charming” und “Princess Charming”. Außerdem wird an diesem Abend der zweite Top-Act des CSD-Wochenendes, neben dem bereits offiziell bekanntgegebenen Star-DJ Felix Jaehn, verkündet. Abgerundet wird das zweiwöchige Programm durch unzählige Partys, Lesungen, Stadtrundgänge und viele weitere Veranstaltungen.

Den roten Faden des Rahmenprogramms stellen die politischen Forderungen des KLuST dar. An jedem der 14 Veranstaltungstage wird einer der Punkte herausgegriffen, beleuchtet und zur Diskussion gestellt. Darunter befinden sich Forderungen wie das Erstellen bundesweiter Aktionspläne gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie, die besondere Pflege, Unterbringung und Teilhabe älterer und hilfsbedürftiger LGBTIQ+ oder die Beseitigung arbeitsrechtlicher Ungleichbehandlung von queeren in Tendenz- und Konfessionsbetrieben.

Aktuell wird das komplette Veranstaltungsprogramm finalisiert. Das Programmheft wird es dann ab dem 26.05.2022 beim Come-Together-Cup und anschließend an vielen weiteren Orten in Deutschland und bei anderen Pride-Veranstaltungen in Europa geben.

CSD-Straßenfest zurück in der Kölner Altstadt

Für viele Besucher stellt das dreitägige CSD-Straßenfest in der Kölner Altstadt von Freitag, 01.07.2022 bis Sonntag, 03.07.2022 rund um den Heumarkt, Alter Markt und Gürzenich den Kern des ColognePride 2022 dar. Nach dem letztjährigen Ausflug auf die “Schäl Sick” an die LANXESS arena in Köln-Deutz geht es 2022 zurück in die Altstadt der Rheinmetropole.

Über drei Tage hinweg gibt es hier rund 60 Stunden Programm auf zwei Bühnen, ergänzt durch eine Vielzahl an Infoständen und Gastronomieangeboten. Neben Live-Musik wird es an jedem Tag auch eine einstündige politische Diskussion geben. Wobei es am Samstag (02.07.2022) explizit um die Rechte der Community der LGBTIQ+ gehen wird und am Sonntag (03.07.2022) um Menschenrechte im Allgemeinen. Zu beiden Diskussionsrunden werden hochkarätige Politiker aus verschiedenen Parteien erwartet. Der Eintritt zum CSD-Straßenfest in der Kölner Altstadt ist kostenlos.

CityNEWS wird wird als offizieller Medien- und Kooperationspartner das dreitägige Bühnenprogramm vom Kölner Heumarkt wieder kostenfrei per Livestream im Internet übertragen.

CSD in Köln 2022: Hochpolitischer krönender Abschluss

Noch immer denken viele Menschen, wenn sie an den CSD denken, vor allem an die Christopher Street Day Parade mit vielen auffällig gekleideten Menschen, die zu lauter Musik durch die Stadt tanzen und laufen. Dabei ist die CSD-Demo-Parade so viel mehr als das. “Sie ist eine Demonstration der Lebensweise, der Lebensfreude und des Miteinanders und repräsentiert ein breit gefächertes Bild der Gesellschaft”, weiß KLuST-Vorstandsmitglied Martin Hommel.

45.000 Teilnehmende werden etwa sechs Stunden lang am Sonntag, 03.07.2022 etwa 5,5 km durch die Kölner Innenstadt laufen und sich schätzungsweise 1,1 Millionen Zuschauern präsentieren. Der Startpunkt ist um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke, die Auflösung findet in der Marzellenstraße statt. Bei der Demo-Parade werden sowohl Fahrzeuge als auch Fußgänger unterwegs sein und das diesjährige Motto auf ihre ganz individuelle Art und Weise zur Schau stellen.

CityNEWS wird als offizieller Medien- und Kooperationspartner die komplette CSD-Demo-Parade aus Köln wieder in voller Länge kostenlos per Livestream im Internet übertragen.

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger

Auch das Thema Nachhaltigkeit geht am ColognePride 2022 nicht vorbei. Seit 2019 ist der gemeinnützige Verein bemüht, die Veranstaltungsreihe immer nachhaltiger werden zu lassen. Aus diesem Grund wurde die gesamte Elektronik auf den Prüfstand gestellt und ein Großteil der Lampen auf LED umgestellt. Die Energieversorgung findet mit Ökostrom der RheinEnergie statt und an den teilnehmenden Infoständen wird der Müll strikt getrennt.

Um den CO2-Fußabdruck bei den Bechern möglichst gering zu halten, sind sie aus kompostierbaren Materialien. Außerdem wird ein Becherpfand erhoben, um den Wegwurf zu vermeiden. Und selbst bei der großen Demo-Parade fahren einige Fahrzeuge mit E-Mobilität oder auf Wasserstoffbasis

Ehrenpreis für Elfi Scho-Antwerpes

Der diesjährige Ehrenpreis geht an niemand geringeren als Elfi Scho-Antwerpes. Sie hat sich über Jahrzehnte in ihrer Arbeit als Lokal- und Bundespolitikerin für die Rechte der Community der LGBTIQ+ stark gemacht. Sie ist nicht nur als Mitglied im Vorstand der Aidshilfe Köln tätig sowie in der städtischen Arbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule, Transgender und Transsexuelle, sondern setzt sich auch kontinuierlich für die Belange auf der Schaafenstraße ein, Kölns bekanntester queerer Partymeile.

Während ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete hielt sie eine historische Rede anlässlich des IDAHOBIT, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Kein Wunder, dass die Abstimmung für die Verleihung des Ehrenpreises einstimmig ausfiel. “Die Frage lautet nicht, warum Elfi Scho-Antwerpes den Ehrenpreis bekommt, sondern, warum sie ihn erst jetzt bekommt,” sagt Hugo Winkels, Pressesprecher des KLuST. Die Preisverleihung findet am Samstag, dem 02.07.2022 auf der Hauptbühne am Heumarkt ab 16 Uhr statt.

Mehr Infos zum ColognePride unter: www.colognepride.de

CityNEWS ist Kooperations- und Medienpartner des ColognePride 2022 Als offizieller Kooperations- und Medienpartner des ColognePride / CSD in Köln zeigen wir bei CityNEWS seit vielen Jahren kostenlos per Livestream das dreitägige Bühnenprogramm von Kölner Heumarkt und de komplette CSD-Demo-Parade.

ColognePride Der ColognePride bildet seit 2003 den Rahmen für ein zweiwöchiges Programm rund um den CSD Köln. Einerseits im Gedenken an die Ereignisse in der Christopher-Street 1969, andererseits mit Blick nach vorn, um weiterhin für die Gleichberechtigung, Akzeptanz und gesellschaftliche Anerkennung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen zu demonstrieren.