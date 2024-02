Süßes oder Saures: Die Top-Innovationen der ISM 2024

In der Süßwaren- und Snackindustrie spielen Innovationen bei der Entwicklung einzigartiger Produkte seit jeher eine entscheidende Rolle. Auf der ISM in Köln, der weltweit führenden Fachmesse für Süßwaren und Snacks, wurden nun wegweisende Neuerungen der Branche gewürdigt. Die prämierten Unternehmen setzen auf kreatives Experimentieren mit neuen Inhaltsstoffen, Texturen und Geschmacksrichtungen, um ihrer Kundschaft aufregende Geschmackserlebnisse zu bieten. Gleichzeitig engagieren sie sich für innovative Herstellungsverfahren, umweltfreundliche sowie außergewöhnliche Verpackungen. Durch diesen Ansatz tragen sie nicht nur dazu bei, dass ihre Produkte ansprechend sind, sondern auch gesünder und nachhaltiger.

Die Auswahl der Top-Innovationen erfolgte wie im vergangenen Jahr durch eine unabhängige fachkundige Jury, bestehend aus Fachleuten aus der Industrie, des Handels sowie der Wissenschaft. Die Preisverleihung und Verkündung der Top-Innovationen fand im Rahmen des exklusiven ISM-Dinners am Sonntag, 28. Januar 2024, in Köln statt.

Die Top-3-Platzierungen der ISM 2024

Planet A Foods GmbH mit ihrer nachhaltigeren Kakaoalternative ‚ChoViva’ aus Deutschland Gudrun Commercial NV mit ‚UPPA Cacaofruit Bites’ aus Belgien PEZ International GmbH mit ‚PEZ MyHead’ aus Österreich

Auf Platz 1 landet das Unternehmen Planet A Foods GmbH aus Deutschland mit einem neuartigen Schokoladenerlebnis, das ganz ohne Kakao auskommt und dabei auf ein klimafreundliches Konzept setzt. Obwohl ChoViva ursprünglich als eigenständige Tafel angeboten wurde, liegt der Fokus des Unternehmens jetzt und in Zukunft darauf, ChoViva als sogenannte Ingredient Brand in verschiedenen Produkten auf dem Markt zu platzieren. Der Geschmack ist dabei vergleichbar mit herkömmlicher Schokolade, bei einem deutlich besseren CO₂-Fußabdruck. ChoViva wurde auf der ISM 2024 zum innovativsten neuen Produkt gewählt.

Die auf Platz 2 gekürten UPPA Cacaofruit Bites von Gudrun Commercial NV aus Belgien stechen vor allem durch ihre ausgezeichnete Qualität und ihr mitverwendetes Fruchtfleisch hervor. ‚Upgecycelte’ Cacaofruit Bites, bei denen das Fruchtfleisch recycelt wird, sorgen für eine Einsparung von etwa 30% an zuvor verschwendetem Material. Dieser nachhaltige Ansatz ist Teil eines Trends in der Branche, bei dem Unternehmen umweltfreundliche Produkte entwickeln, um Landwirten zusätzliche Einnahmequellen zu bieten.

PEZ myHead aus Österreich, belegt den diesjährigen Platz 3, und zeichnen sich aus Marketingsicht besonders durch ihre einzigartige Gestaltung aus. Die PEZ International GmbH setzt auf die Kraft der Kindheitserinnerungen – mit den aus den 50-iger Jahren bekannten Spendern für kleine saure Brause-Bonbons. Indem sie Pez-Spender mit 3D-gedruckten Köpfen kreiert, die realen Personen nachempfunden sind, wird der Kaufanreiz zusätzlich stimuliert. Diese personalisierten Köpfe verleihen den Spendern einen individuellen Charakter und erzeugen eine starke emotionale Verbindung zum Kaufenden.

Über den New Product Showcase

Der New Product Showcase ist seit 2009 der zentrale Ort für die Neuheiten der Branche und hat sich als attraktiver Anziehungspunkt für alle Entscheider auf der ISM etabliert. In einer hochwertigen Sonderausstellung im Mittelboulevard der Koelnmesse können die Besuchenden sich gezielt über die Innovationen in der Süßwaren- und Snackbranche informieren. Mit 100 Vitrinen von 83 Ausstellern aus 21 Nationen und über 122 Produkten bietet der New Product Showcase auch jetzt wieder einen Überblick über Produkte, die die Zukunft der Branche prägen werden.