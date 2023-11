So findet man mit 60beans den passenden Kaffee

Kaffee – der Deutschen liebstes Getränk. Für viele Menschen gehört er einfach zum Alltag dazu, für die meisten als Wach- oder Muntermacher, wenn die Uhr noch den frühen Morgen anzeigt. Es gibt aber auch welche, für die ist er mehr als ein Getränk, sondern Genuss und Teil des eigenen Lifestyles. Und dann gibt es noch die, für die das aromatische Genussmittel pure Leidenschaft bedeutet und die viel Zeit damit verbringen, den für sie passenden Kaffee zu finden.

Espresso oder Cappuccino?

Man steht morgens auf und wirft als eine der ersten Tätigkeiten die Kaffeemaschine oder auch den Vollautomaten an. Die wenigsten Menschen machen sich dabei Gedanken darüber, ob die Sorte, die sie gewohnheitsmäßig trinken, ihrem tatsächlichen Geschmack entspricht. Hauptsache, das Getränk ist heiß, schmeckt und macht im besten Falle munter. Dabei gibt es so viele Sorten, dass man durchaus bezweifeln darf, dass man das passende gefunden hat. Ob man die erdig-fruchtigen Noten einer kolumbianischen oder die zarten Zitrusaromen einer äthiopischen Sorte bevorzugt und ob man lieber Espresso trinkt oder einem cremigen Cappuccino den Vorzug gibt – 60beans kann da helfen.

Kaffeefinder von 60beans hilft

60beans ist eine digitale Kaffee-Plattform, die Liebhabern in Deutschland einfachen Zugang zu Spezialitäten sowie dem passenden Zubehör aus aller Welt ermöglicht. Auf der Webseite des Unternehmens können Kunden aus über 300 Specialty Coffees auswählen – die Qual der Wahl. Um die für sich passende Sorte zu finden, können Kunden daher den Kaffeefinder von 60beans nutzen. Mit Hilfe einiger Fragen zu den eigenen Vorlieben in punkto Geschmacks und Aroma hat man hier die Möglichkeit, herauszufinden, welche Sorte am besten zu einem passt. Im Anschluss daran, erhält man dann auch die entsprechenden Empfehlungen. Und für die Unentschlossenen gibt es Probiersets, mit Hilfe derer man herausfinden kann, was einem am besten schmeckt.

Adventskalender von 60beans verschenken

Neben einer vielfältigen Auswahl an hochwertigen Kaffees bietet das Unternehmen Kunden ein großes Wissensangebot rund um das beliebte Heißgetränk. Außerdem finden Liebhaber auch eine enorme Auswahl an Zubehör, von der Aufbewahrungsdose über Filter bis hin zur French Press. Und auch exklusive Geschenke und Kaffee Adventskalender bietet der Online-Shop von 60beans . Gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit wieder vor der Tür steht, ist es eine Überlegung wert, beispielsweise einen Espresso-Adventskalender oder spezielle Advents- oder Weihnachtssorten zu verschenken. Aber auch zu anderen Gelegenheiten finden sich sicher passende Geschenke für Liebhaber.