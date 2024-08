Lindenthaler Sommerfest 2024: Ein Highlight im Kölner Veedel

Das Lindenthaler Sommerfest steht wieder vor der Tür! Am Wochenende des 24. und 25. August 2024 verwandelt sich die Dürener Straße in ein buntes Festgelände, das Jung und Alt zum Verweilen, Shoppen und Genießen einlädt.

Buntes Treiben auf der Dürener Straße beim Lindenthaler Sommerfest

Das Fest in Köln-Lindenthal startet am Samstag, dem 24. August 2024, um 13:00 Uhr. Die Dürener Straße wird an diesem Tag für den Autoverkehr gesperrt und verwandelt sich in eine lebendige Fußgängerzone voller Stände, Attraktionen und kulinarischer Highlights. Am Sonntag, dem 25. August 2024, geht der Spaß weiter – und zusätzlich öffnen die Geschäfte ab 13:00 Uhr ihre Türen für einen verkaufsoffenen Sonntag. Bereits ab 11:00 Uhr beginnt das Fest mit vielen weiteren Aktivitäten und Aktionen.

Neu in diesem Jahr: Die “OutdoorWelt”

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die “OutdoorWelt”, die mit 60 Ständen und einer großen Mitmach-Aktion neue Akzente setzt. Die Interessengemeinschaft Ring Lindenthaler Geschäftsleute e.V. (RLG e.V.) und die Organisatoren von Werbepraxis von der Gathen haben es geschafft, dieses spannende Element in das Programm aufzunehmen und sorgen so für noch mehr Abwechslung und Unterhaltung.

Musik, Tanz und Flamenco

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Auf mehreren Bühnen werden Live-Auftritte und Shows das Publikum begeistern. Tanzbegeisterte können beim Flamencozentrum “Contratiempo” erste Tanzschritte lernen oder die beeindruckenden Flamenco-Vorführungen bewundern. Das Programm verspricht Vielfalt und gute Laune für alle Besucher.

Shopping und kulinarische Genüsse

Die lokalen Händlerinnen und Händler haben sich für das Sommerfest besonders ins Zeug gelegt. Es erwarten Sie zahlreiche attraktive Angebote, wie Sonderrabatte in den Modegeschäften oder entspannende Massagen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Von Wildbratwurst über Pizza bis hin zu erfrischenden Getränken wie Bier und Wein – die gastronomische Vielfalt lässt keine Wünsche offen.

Ein Fest für die ganze Familie

“Das Lindenthaler Sommerfest ist die perfekte Gelegenheit, das Veedel neu zu entdecken, gemütlich zu flanieren und die vielen schönen Geschäfte sowie interessanten Unternehmen kennenzulernen”, sagt Michael Spernat, Vorstandsvorsitzender des RLG e.V. “Die lokalen Geschäftsleute, Gastronomen, Vereine und Dienstleister freuen sich darauf, gemeinsam mit allen Besucherinnen und Besuchern ein großartiges Fest zu feiern. Kommen Sie vorbei, bringen Sie Familie und Freunde mit und erleben Sie zwei unvergessliche Tage im Herzen von Lindenthal!”

Ein Wochenende voller Spaß und Erlebnisse

Das Lindenthaler Sommerfest 2024 verspricht zwei Tage voller Freude, kulinarischer Genüsse, einzigartiger Einkaufsmöglichkeiten und erstklassiger Unterhaltung. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall – kommen Sie vorbei und erleben Sie das Veedel von seiner besten Seite!