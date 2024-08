Poldis Abschiedsspiel am 10.10.2024 im Kölner RheinEnergieSTADION

Fußball-Deutschland darf sich auf einen ganz besonderen Abend freuen: Unter dem Titel “Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess” lädt Fußball-Weltmeister Lukas Podolski am Donnerstag, 10. Oktober 2024, langjährige Wegbegleiter ins RheinEnergieSTADION ein. Noch während seiner aktiven Laufbahn möchte sich Poldi im Rahmen eines exklusiven Spiels von ihnen und den Fans verabschieden. Um 20:15 Uhr startet die Live-Übertragung aus dem Wohnzimmer des 1. FC Köln auf ProSieben, Joyn und ran.de. Der freie Vorverkauf für die Partie beginnt am Mittwoch, 7. August 2024, um 10 Uhr auf www.fc-tickets.de.

Musikalisches Rahmenprogramm und hochkarätige Spieler

Das Rahmenprogramm wird durch kölsche und nationale Top-Acts für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Partie selbst, die um 20:45 Uhr angepfiffen wird, verspricht hochkarätige Spieler: Zahlreiche Weltmeister aus dem Jahr 2014 inklusive der Trainer Jogi Löw und Hansi Flick, ehemalige Mannschaftskollegen aus Podolskis Zeit beim 1. FC Köln, Spieler aus dem aktuellen FC-Kader sowie Teamkollegen aus der Mannschaft seines polnischen Heimatvereins Gornik Zabrze treten gegeneinander an.

Podolskis Dank an Köln

“Mir ist es extrem wichtig, in Köln für die Unterstützung in all den Jahren Danke zu sagen. Es ist eine finale Liebeserklärung an eine besondere Stadt, den FC mit seinen großartigen Fans, langjährige Teamkollegen und zahlreiche weitere Personen, die meinen Weg bis heute begleiten”, erklärt Lukas Podolski.

Stimmen zum Abschiedsspiel von Poldi

FC-Geschäftsführer Markus Rejek freut sich auf das Fußballfest zu Ehren einer Vereinslegende: “Es ist eine tolle Geste, dass Lukas nach Köln zurückkehrt, um sich bei der Stadt, beim Verein und den Fans zu bedanken. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, gemeinsam mit und für Lukas dieses Spiel in Müngersdorf im Wohnzimmer des FC auszutragen. Wir freuen uns auf unsere Nummer 10 und werden unseren Teil dazu beitragen, dass der Abend für alle Beteiligten unvergesslich wird.”

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller und sein Team von ran.de sind hochmotiviert, die Atmosphäre aus Köln-Müngersdorf in die deutschen Wohnzimmer zu transportieren: “Podolski und ProSieben. Das passt einfach. Mit dem ‚Red Nose Day‘ haben wir 2018 gemeinsam in Köln einen Bolzplatz auf den Weg gebracht. Jetzt ist es ProSieben eine besondere Ehre, dieses letzte Spiel von Lukas Podolski live aus seinem Kölner Wohnzimmer zu zeigen. ‚Danke Poldi‘ für viele geile Tore, unvergessene Fußballmomente und deine rheinische Herzlichkeit. ProSieben und ganz Fußball-Deutschland freuen sich auf deinen Abend am 10. Oktober.”

Alle Infos zu den Tickets

Der Abend ist zugleich für alle Fans eine einzigartige Gelegenheit, um sich bei Poldi für großartige Fußball-Momente in den vergangenen 20 Jahren zu bedanken. Die #EffZEHN kehrt für ein letztes Spiel am 10.10.2024 zurück – ein absolutes Highlight für FC-Fans und Poldi-Anhänger, denn nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln zum FC Arsenal im Jahr 2012 hat der Verein Poldis Rückennummer nicht mehr vergeben und die Fans ihren Weltmeister nicht mehr auf dem Platz in Müngersdorf spielen sehen.

Bereits vor dem freien Vorverkauf ab Mittwoch, 7. August 2024, 10 Uhr, können FC-Dauerkarteninhaber ab Montag, 5. August 2024, 10 Uhr, sowie FC-Mitglieder ab Dienstag, 6. August 2024, 10 Uhr, die begehrten Tickets auf www.fc-tickets.de erwerben.

Stehplätze kosten elf Euro (ermäßigt 8 Euro), die günstigsten Sitzplätze kosten 19 Euro (ermäßigt 13,50 Euro), die teuersten 45 Euro (ermäßigt 31,50 Euro). Die Ermäßigungen in den Kategorien I bis III gelten nur für Menschen mit Behinderung, in den Kategorien IV bis VI für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren, Schüler, Azubis und Studenten bis einschließlich 27 Jahren sowie Rentner.