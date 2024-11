Sessionseröffnung im Tanzbrunnen Köln: Großer Kölscher Countdown 2024

Der Große Kölsche Countdown feiert ein jeckes Jubiläum. Denn die Sessionseröffnung zum Auftakt der Karnevalssession 2024/25 am Kölner Tanzbrunnen findet am 11.11.2024 bereits zum elften Mal statt. Traditionsgemäß sorgen hier alle Größen des Kölner Fastelovends wie Brings, Kasalla, Cat Ballou etc. auf der Bühne für Stimmung. Zudem wird es wieder ein buntes betreutes Kinderprogramm geben.

Sessionseröffnung für die ganze Familie

Der “Große Kölsche Countdown” der Karnevalsgesellschaft Die GROSSE von 1823 ist die besonders familienfreundliche Sessionseröffnung am Tanzbrunnen. Insbesondere Familien mit Kindern sind hier herzlich willkommen. Auf dem Gelände des Tanzbrunnens wird es ein Angebot an Speisen und Getränken geben. Damit auch alle Spaß an der Veranstaltung haben, wird, wie immer, kein hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt. Um in Ruhe essen und trinken zu können, werden im hinteren Bereich Tische und Bänke aufgestellt. Damit niemand das Programm auf der Bühne verpasst, gibt es dort erneut zwei riesige Videoleinwände. Daneben wird es genügend saubere Sanitär-Anlagen geben.

Speziell für die ganz Kleinen gibt es ein Wickel- und Stillzelt. Die größeren Pänz können sich beim Karussell fahren vergnügen oder in den Hüpfburgen toben bzw. sich auf dem Klettergerüst versuchen. Außerdem gibt es Kinderschminken, Bastelstationen, lustige Spiele etc. Hier kommt sicher keine Langeweile auf. Und das Beste dabei: Kinder bis 1,11 Meter haben freien Eintritt.

Acht Stunden Live-Musik am Kölner Tanzbrunnen

Die Sessionseröffnung am Kölner Tanzbrunnen bietet ein Top-Programm mit allem, was Rang und Namen hat. So können sich die Jecken auf acht Stunden Live-Musik der Kölner Kult-Bands freuen, sowie auf weitere Top-Acts. Und zwischendurch schaut natürlich auch das Kölner Dreigestirn der Session 2024/25 mit Prinz René I. (René Klöver), Bauer Michael (Michael Samm) und Jungfrau Marlis (Hendrik Ermen) vorbei. Durch das Programm führt Kult-Moderator Linus.

Das Programm beim Kölschen Countdown 2024 im Tanzbrunnen

Bläck Fööss

Brings

Cat Ballou

Höhner

Kasalla

Klüngelköpp

Miljö

Räuber

Domstürmer

Eldorado

Paveier

Rabaue

Rhythmussportgruppe

Boore

Stadtrand

Norbert Conrads

Kölner Dreigestirn

Tanzcorps Fidele Sandhasen

Kölner Jugendchor St. Stephan

Musikkorps “Schwarz-Rot” Köln e.V.

Der Einlass am 11.11.2024 zum Grossen Kölschen Countdown ist ab 8:30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr. Der Eintritt kostet 15,00 Euro für das Jugendticket, Erwachsene zahlen 39,50 Euro. Kinder bis 1,11 Meter haben freien Eintritt.