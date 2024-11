Playlist zur Sessionseröffnung 2024: 50 Kölsche Lieder für echte Jecken!

Alaaf, liebe Jecken! Am 11.11.2024 beginnt die neue Karnevalssession in Köln und die Vorfreude auf das Fest des Jahres ist überall spürbar. Um die Zeit bis zum großen Countdown zu verkürzen und die beste Stimmung zu garantieren, haben wir die perfekte Playlist zusammengestellt: 50 kölsche Lieder für die Sessionseröffnung 2024! Ob du mitten auf dem Heumarkt in einer großen Menschenmenge stehst oder mit deinen Liebsten gemütlich zuhause die Gläser anstößt – diese kostenlose YouTube-Playlist bringt das echte Kölsch-Gefühl direkt zu dir!

In der Playlist findest du die besten Lieder der größten kölschen Bands, die für Karneval und pure Lebensfreude stehen: Von den legendären Bläck Fööss und ihren unvergesslichen Klassikern, über die energetischen Hymnen von Brings und Kasalla, bis hin zu den stimmungsgeladenen Songs von Cat Ballou, Querbeat und vielen weiteren. Die Songs decken die ganze Bandbreite der kölschen Musik ab – von traditionellen Liedern, die Generationen von Kölnern vereinen, bis hin zu modernen Hits, die den Beat der Stadt widerspiegeln.

Was erwartet dich in der “Kölsche Lieder”-Playlist?

Mitsing-Klassiker für die echten Kölschen: Die kölschen Klassiker dürfen natürlich nicht fehlen! Hits wie “Mer losse d’r Dom en Kölle” und “En unserem Veedel” sind feste Bestandteile jeder Karnevalsfeier und lassen das Herz jedes Kölners höherschlagen. Hier sind die kölschen Lieder, die in der ganzen Stadt Geschichte geschrieben haben und jedes Jahr aufs Neue alle Generationen zum Mitsingen bringen. Energiegeladene Partyhits für beste Laune: Karneval heißt nicht nur Tradition, sondern auch Feiern und Tanzen! Deshalb sind natürlich auch die kölschen Partykracher dabei, die den Puls in die Höhe treiben und kein Bein stillstehen lassen. Songs wie “Polka, Polka, Polka” oder “Superjeilezick” von Brings machen jedes Wohnzimmer zur Tanzfläche und bringen dich in echte Jecken-Stimmung! Emotionale Lieder zum Mitsingen und Schunkeln: Karneval ist die Zeit, in der alle zusammenkommen, sich in den Armen liegen und die Liebe zu ihrer Stadt feiern. Deshalb dürfen die emotionalen Balladen nicht fehlen, die das kölsche Heimatgefühl einfangen. Songs wie “Et jitt kei Wood” von Cat Ballou oder “Stadt met K” von Kasalla lassen einen Moment innehalten und das Herz für Köln sprechen. Neue kölsche Hits und Hymnen der jungen Generation: Die kölsche Musikszene hat auch in den letzten Jahren viele junge und talentierte Bands hervorgebracht, die frischen Wind in den Karneval bringen. Mit neuen Ohrwürmern und modernen Sounds zeigen sie, wie lebendig die kölsche Musik ist. Mit dabei sind zum Beispiel Miljö mit “Wolkeplatz” – einfach Songs, die schon jetzt Kultstatus haben!

Warum diese kostenlose YouTube-Playlist?

Diese Playlist ist mehr als nur eine Sammlung von Songs – sie ist ein Stück Köln, ein Querschnitt durch Jahrzehnte kölscher Lebensfreude und ein Begleiter für alle, die den Karneval im Herzen tragen. Ob Jung oder Alt, Kölner oder Imi – mit diesen 50 kölschen Liedern kannst du die Vielfalt des Karnevals erleben. Die kostenlose YouTube-Playlist ist ideal, um die richtige Stimmung zu erzeugen, von der Vorfreude auf die Session bis zum letzten kölschen Abschiedslied.

Nimm dir ein kaltes Kölsch, schmeiss dich ins Kostüm, wirf die “Kölsche Lieder”-YouTube-Playlist an und feiere Köln, die Domstadt, die niemals stillsteht und sich jedes Jahr aufs Neue in bunten Farben zeigt. Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander, und das, was den Kölner Karneval ausmacht: Zusammenhalt, Freude und ein unverwechselbares Lebensgefühl. So kann der 11.11.2024 nur grandios werden!

Kölle Alaaf und eine unvergessliche Sessionseröffnung 2024!

Einfach auf PLAY drücken und abfeiern…