c/o pop 2026: Köln feiert den Start der Festivalsaison zwischen Pop und Politik

Vom 15. bis zum 19. April 2026 verwandelt die c/o pop 2026 die Domstadt wieder in Deutschlands pulsierende Metropole für Entdeckergeist und innovative Popkultur direkt in den Veedeln. Seit über zwei Jahrzehnten markiert dieses Event den traditionellen Auftakt der deutschen Festivalsaison und setzt dabei konsequent auf eine Mischung aus vielversprechenden Newcomern, etablierten Größen und einem Rahmenprogramm, das weit über das klassische Konzerterlebnis hinausgeht. Das Team rund um Festivalleiterin Elke Kuhlen hat nun das vollständige Panorama aus Musik-Highlights, tiefgründigen Branchen-Diskursen und der beliebten Urban Experience veröffentlicht, um Köln für fünf Tage in eine Bühne für nationale und regionale Talente zu verwandeln.

Musikalische Vielfalt und geheime Headliner in Ehrenfeld

Der offizielle Startschuss fällt am Mittwoch, den 15. April 2026, mit einer Eröffnungsshow, die den künstlerischen Anspruch der c/o pop 2026 unterstreicht. Im Schauspiel Köln wird Fuffifufzich mit ihrer einzigartigen Mischung aus Synthpop, Rap und 90er-Jahre-Ästhetik gleich zwei exklusive Konzerte geben, wobei ihre Performance perfekt mit der theatralen Kulisse harmoniert. Am darauffolgenden Donnerstag, den 16. April 2026, präsentiert Levin Liam sein neues Album erstmals live in Köln, während die Düsseldorferin Paula Engels die Bühne übernimmt. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Künstlerin panicbaby, die nach ihren internationalen Erfolgen in den US-Charts nun ihre erste Show in der Rheinmetropole spielt.

Das Wochenende steht im Zeichen des Genre-Hoppings und der lokalen Verbundenheit, wobei Fans am Freitag, den 17. April 2026, und Samstag, den 18. April 2026, Augen und Ohren offen halten sollten. Neben angekündigten Größen wie Ebow oder Philine Sonny plant das Team für die diesjährige Ausgabe mehrere Auftritte von geheimen Headlinern. Diese Überraschungs-Acts werden erst kurz vor ihrem Erscheinen bekannt gegeben und bespielen versteckte Off-Locations im bunten Stadtteil Ehrenfeld. Den nostalgischen Abschluss bildet am Sonntag, den 19. April 2026, das 30-jährige Jubiläum von “Coco Jamboo” mit LayZee von Mr. President.

Convention 2026: Mehr Punk wagen gegen den Rechtsruck

Parallel zum musikalischen Treiben rückt die c/o pop Convention am 16. und 17. April 2026 die drängenden Fragen unserer Zeit in den Fokus. Unter dem provokanten Titel “Mehr Punk wagen?!” diskutieren Persönlichkeiten wie Kay Voges vom Schauspiel Köln und Timo Warkus von der Band Team Scheisse über die Verantwortung der Kulturbranche in Zeiten eines spürbaren Rechtsrucks. Das Programm der Convention verdeutlicht, dass Popkultur kein unpolitischer Raum ist: Panels zu Themen wie Diversität unter Druck, die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf das kreative Ökosystem sowie die aktuelle Kulturproduktion in der Ukraine fordern zu demokratischer Wachheit auf. Ein lokales Highlight ist die Vorstellung des Projekts “Club Euro”, bei dem Branchenvertreter wie Christopher Annen (AnnenMayKantereit) eine neue, solidarische Ticketgebühr zur Unterstützung der Clubkultur erläutern.

Inklusion und Popkultur-Momente abseits des Mainstreams

Die c/o pop 2026 versteht Teilhabe nicht als bloßes Schlagwort, sondern als gelebte Realität. Ein besonderes Augenmerk liegt auf barrierefreien und inklusiven Formaten. So findet zum zweiten Mal die Flirtparty “Frühlingsgefühle” für Menschen mit kognitiver Behinderung statt, während das Projekt SONA Virtual Reality aus der Perspektive blinder und sehbehinderter Menschen erfahrbar macht. Das Berliner Whoriental Festival übernimmt am Samstagabend, den 18. April 2026, das Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüzE) und bietet eine schillernde Mischung aus Drag, Burlesque und dem Black Ballroom Cologne-Kollektiv.

Wer es skurril mag, kommt bei den bewährten Experience-Formaten auf seine Kosten: Vom Festival-Beichtstuhl im Dixiklo über den Pilz-Influencer Pilzaddicted bis hin zum Ü70-Frauen-DJ-Kollektiv Forever Fresh bietet das Festival jene unvorhersehbaren Momente, die es seit fast 25 Jahren ausmachen. Auf der gesperrten Venloer Straße erwartet die Besucher zudem ein bunter Markt, der das Festivalflair direkt in das Herz des Viertels trägt.

Tickets und kostenlose Angebote für die c/o pop 2026

Für das volle Festivalerlebnis stehen limitierte 3-Tages-Tickets für den Zeitraum von Donnerstag bis Samstag sowie Einzeltagestickets im Vorverkauf zur Verfügung. Die Convention-Tickets richten sich speziell an Fachbesucher der Musikwirtschaft, bieten jedoch am Abend den idealen Übergang in das Live-Programm. Wie gewohnt endet das Spektakel am Sonntag, den 19. April 2026, mit einem kostenfreien Programm für alle Bürgerinnen und Bürger, um den Abschluss der c/o pop 2026 gemeinsam und ohne finanzielle Hürden zu feiern.