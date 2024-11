11.11.2024: Das komplette Programm zur Sessionseröffnung 2024 in Köln

Am 11.11.2024 wird der Kölner Heumarkt zur Bühne für die heiß ersehnte Eröffnung der neuen Karnevalssession! Ab 9:10 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit beliebten Kölner Bands, Künstlern und traditionellen Reden. Höhepunkte wie der Countdown und das Bühnenfeuerwerk um 11:11 Uhr versprechen Gänsehautmomente, wenn Köln in den Fastelovend startet. Mit Auftritten von Cat Ballou, Kasalla, Brings und den Höhnern wird die Jeckenstimmung hochgehalten. Ein Tag voller kölscher Musik, Frohsinn und kölschem Brauchtum – für Kölner und Karnevalsfreunde unvergesslich! Hier gibt es das komplette Programm zur Sessionseröffnung des Kölner Karnevals am 11.11.2024 auf dem Heumarkt in Köln.

Das komplette Programm zur Sessionseröffnung am 11.11.2024 auf Kölner Heumarkt

09:10: Begrüßung und Anmoderation

Begrüßung und Anmoderation 09:12: Timo Schwarzendahl

Timo Schwarzendahl 09:22: Bohei

Bohei 09:37: Scharmöör

Scharmöör 09:52: Rabaue

Rabaue 10:11: Boore

Boore 10:30: Begrüßung Schlegelmilch/Cantz

Begrüßung Schlegelmilch/Cantz 10:42: Kasalla

Kasalla 11:00: Henriette Reker (Oberbürgermeisterin von Köln) und Christoph Kuckelkorn (Präsident des Festkomitees Kölner Karneval)

Henriette Reker (Oberbürgermeisterin von Köln) und Christoph Kuckelkorn (Präsident des Festkomitees Kölner Karneval) 11:10: Countdown

Countdown 11:11: Bühnenfeuerwerk

Bühnenfeuerwerk 11:15: Cat Ballou

Cat Ballou 11:33: Vorstellung des designierten Kölner Dreigestirns

Vorstellung des designierten Kölner Dreigestirns 11:50: Stadtrand

Stadtrand 12:00: Torben Klein

Torben Klein 12:10: Domstürmer

Domstürmer 12:29: Miljö

Miljö 12:48: Höppemötzjer

Höppemötzjer 12:58: Mätropolis

Mätropolis 13:08: Eldorado

Eldorado 13:23: Funky Marys

Funky Marys 13:33: Marita Köllner

Marita Köllner 13:43: Brings

Brings 14:03: Kempes Feinest

Kempes Feinest 14:17: Räuber

Räuber 14:36: Paveier

Paveier 14:55: Klüngelköpp

Klüngelköpp 15:15: Höhner

Höhner 15:35: Bläck Fööss

Bläck Fööss 15:55: JP Weber

JP Weber 16:02: Lupo

Lupo 16:20: Druckluft

Druckluft 16:35: Chantarella

Chantarella 16:53: Rhythmussportgruppe

Rhythmussportgruppe 17:08: Altreucher

Altreucher 17:23: Bel Air

Bel Air 17:38: Aluis

Aluis 18:00: Zack – Rocking Fastelovend

Zack – Rocking Fastelovend 19:00: Ende

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WDR überträgt Sessionseröffnung am 11.11.2024 im Fernsehen und per Livestream

Auch 2024 können sich die Zuschauer im ganzen Land am 11.11.2024 ab 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr am Fernseher und mobilen Geräten auf eine Live-Übertragung vom Kölner Heumarkt freuen. Das WDR-Team, bestehend aus den Moderator Guido Cantz und Andrea Schönenborn sowie Reporterin Svenja Kellershohn, erwartet tolle Gäste, gutes Wetter und vor allem eine fantastische Stimmung – ganz nach dem diesjährigen Kölner Karnevalsmotto! Der WDR bietet neben dem klassischen Fernsehprogramm auch wieder einen kostenlosen Livestream.

