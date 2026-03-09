Querbeat verwandelt 2027 das RheinEnergieSTADION in das größte Wohnzimmer Kölns

Am 12. Juni 2027 schlägt das Herz von Köln-Müngersdorf im Takt der Trompeten, wenn Querbeat zum ersten Mal den heiligen Rasen des RheinEnergieSTADIONs betritt. Was einst mit purer Energie in den Gassen der Altstadt begann, findet nun auf der größten Bühne statt, die das elfköpfige Kollektiv je bespielt hat. Nach restlos ausverkauften Touren und Headliner-Slots auf den großen europäischen Festivals schreibt die Band hier ihr nächstes, wohl emotionalstes Kapitel. Für Frontmann Jojo Berger und seine Truppe ist das Querbeat Stadion-Konzert die Erfüllung eines Traums, der tief in der Kölner Seele verwurzelt ist. Es wird das einzige Konzert in der Domstadt im Jahr 2027 sein – ein exklusives Ausrufezeichen und der nächste logische Schritt einer Band, die niemals stillsteht.

Von der Bordsteinkante direkt in den Kölner Fußballtempel

Die Geschichte von Querbeat ist eine Geschichte von maximaler Nähe und echter Leidenschaft. Während andere den Kontakt zur Basis verlieren, bleibt die Band ihrem Veedel treu, auch wenn ihr Sound längst über die Grenzen des Rheinlands hinaus bis nach Spanien und in die Schweiz hallt. Nun laden sie 42.000 Menschen ein, gemeinsam eine Nacht zu erleben, die man so schnell nicht vergisst.

Es soll kein distanziertes Konzert hinter Absperrungen werden, sondern ein echtes Erlebnis mit der ganzen Stadt. Die Fans erwartet ein Abend der Superlative: Die längste Setlist der Bandgeschichte trifft auf das gigantischste Flamingo-Race, das Müngersdorf je gesehen hat, flankiert von Überraschungsgästen, die das kölsche Herz höherschlagen lassen.

Radikale Positivität als Statement zwischen Dom und Stadion

Querbeats Philosophie der radikalen Positivität ist weit mehr als nur ein griffiger Slogan. Es ist eine Haltung, die seit zwei Jahrzehnten konsequent gelebt wird: laut gegen Ausgrenzung, leidenschaftlich für Offenheit und mit einer Liebe zur Stadt, die weit über Karnevalskitsch und Postkartenidylle hinausgeht. Das Konzert im Stadion steht in genau dieser Tradition der klaren Kante und der unbändigen Lebensfreude. Es ist ein Versprechen an die Fans, dass man Haltung zeigen und gleichzeitig die größte Party des Jahres feiern kann. Zwischen den Rängen und auf dem Feld soll eine Energie entstehen, die die typische Kölner Melange aus Euphorie und tiefer Verbundenheit perfekt einfängt.

Gänsehaut in der Kurve und Vorfreude in der Südstadt

Schon die Ankündigung des Events war ein echter Paukenschlag: Mitten im Hexenkessel des Heimspiels gegen Borussia Dortmund verkündete Jojo Berger vor 50.000 Zuschauern den großen Coup. Um diesen Moment gebührend zu begießen, zog die Band direkt im Anschluss spontan durch die Kneipen der Stadt, um dort zu spielen, wo ihre Wurzeln liegen.

Wer sich sein Ticket ganz traditionell und mit persönlichem Schnack sichern möchte, sollte sich den 11. März 2026 rot im Kalender markieren. Ab 12 Uhr eröffnet der exklusive Pop-Up-Store in der Merowingerstraße 32 in der Kölner Südstadt. Dort können Fans die Band treffen, auf das Stadion-Highlight anstoßen und sich die ersten Karten sichern, bevor der offizielle Online-Vorverkauf auf der Projektseite https://querbeat-im-stadion.de/ an den Start geht.