Schlemmen und Feiern beim Familien- und Veedelsfest in Köln-Lindenthal

Nachdem das Familien- und Veedelsfest in Köln-Lindenthal im letzten Jahr mit großem Erfolg Premiere feierte, findet es vom 14. Juli bis zum 16. Juli 2023 erneut statt. Beim Shoppen, Schlemmen und Spielen können Besucher dann ein schönes Wochenende in Lindenthal verbringen. Auf dem Karl-Schwering-Platz kann ab Freitag ungehemmt geschlemmt werden. Am verkaufsoffenen Sonntag auf der Dürener Straße können Besucher dann Bummeln und Shoppen. Die Kinder können sich währenddessen beim Spielen und Toben amüsieren.

Köstliche Snacks und leckere Getränke

Am Freitag, den 14. Juli 2023 startet das Familien- und Veedelsfest mit einer Gourmet- und Winzermeile auf dem Karl-Schwering-Platz. Köstliche Speisen und Snacks an den Foodständen und leckere Getränke lassen den Besuchern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Bei den Leckereien ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei und ein schönes Glas Wein beispielsweise darf dann natürlich nicht fehlen. Dazu können sich die Gäste über richtig gute Musik freuen.

Verkaufsoffener Sonntag auf der Dürener Straße

Wer am Sonntag den Weg ins Veedel findet, kann dann beim verkaufsoffenen Sonntag auf der Dürener Straße von 13 bis 18 Uhr nach Herzenslust bummeln und shoppen. Viele Geschäfte entlang der Straße locken Besucher zusätzlich mit allerhand Aktionen und Überraschungen an. So wird es beispielsweise eine Rallye für Groß und Klein geben. Auf spielerische Weise können die Gäste dann die Dürener Straße erkunden, stöbern und staunen.

Riesiges Kinderland auf dem Familien- und Veedelsfest in Lindenthal

Zudem verwandelt sich die Dürener Straße am Sonntag, den 16. Juli 2023 in ein riesiges Kinderland. So wird es in einem abgesperrten Bereich eine Menge an Aktionen für die Kleinen geben. Neben Hüpfburgen, Torwandschießen können sich die Kids auf eine Kindereisenbahn freuen. Und das ist noch nicht alles, denn viele weitere Spiel- und Spaß-Aktionen warten auf die Kleinen. Das Beste dabei: Der Eintritt ins Kinderland ist frei.

“Die Aktionen im Kinderland sind für unsere kleinen Gäste komplett kostenlos. Sie werden von uns sowie unterschiedlichen Unternehmen und anderen Unterstützerinnen und Unterstützern gesponsert. Denn wir wollen unbedingt, dass alle Kinder den Zugang zu den schönen Aktionen haben, ganz egal, wie ihr finanzieller Hintergrund sein mag”, so Michael Spernat, Vorsitzender des Ring Lindenthaler Geschäftsleute.

Wer also nichts vorhat und ein entspanntes Wochenende mit viel Spaß und Spiel erleben möchte, ist auf dem Familien- und Veedelsfest in Lindenthal gut aufgehoben.

Weitere Infos zum Familien- und Veedelsfest finden Sie hier!

Familien- und Veedelsfest Köln-Lindenthal