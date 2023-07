HÖRSPIELWIESE KÖLN 2023: Festival rund um Hörspiele im Stadtgarten

Vom 14. bis 16. Juli 2023 lädt das Festival HÖRSPIELWIESE KÖLN wieder zum Wochenende rund um Hörspiel und Hörkunst in den Stadtgarten ein. Das dreitägige Open-Air-Festival bietet ein vielfältiges Angebot aus mitreißenden Hörspielen, Live-Acts und einem bunten Familienprogramm und richtet sich damit sowohl an Erwachsene als auch an Kinder. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist kostenfrei.

Festivalprogramm 2023: “Orson Welles und der Krieg der Welten” live

Nach der offiziellen Eröffnung des Hörspiel-Wochenendes am Freitag, 14. Juli 2023 um 17 Uhr, geht es direkt mit dem Hörspiel-Klassiker “Der Dackel mit dem Schlapphut” los. Als Live-Performance erwartet die Besucher am Freitagabend die Krimi-Komplizen, die live auf der Bühne dem Mordversuch an einer Schauspielerin nachgehen.

Weitere Programm-Highlights sind unter anderem die Preisverleihung im Rahmen des Hörspiel-Wettbewerbs am Samstagnachmittag und die Live-Aufführung des berühmten Hörspiels “Orson Welles und der Krieg der Welten”, das bei der Erstausstrahlung im Radio 1938 für Massenpanik bei den Zuhörern sorgte.

Kinderprogramm: Live-Hörspiele, Mitmach-Aktionen und Hörspiel-Zelt

Wie schon in den letzten Jahren sind der Samstag- und Sonntagvormittag den jungen Hörspiel-Fans gewidmet. Am Samstag erwartet die Besucher unter anderem eine Live-Lesung mit dem Titel “Hilfe, mein Handy ist ein Superschurke”. Am Festivalsonntag steht das Hörspiel “Der kleine Rabe Socke” inklusive einer Mitmach-Aktion auf dem Programm, gefolgt von einem Hörspiel von Kindern für Kinder: Die “Dreieinhalb Detektive” lösen live auf der Bühne einen neuen Fall. Im Kinder-Hörspiel-Zelt mit Hörspiel-Stationen und Kreativbereich dürfen die jungen Hörspiel-Fans das ganze Wochenende über selbst kreativ werden.

Programm der HÖRSPIELWIESE KÖLN 2023

Freitag, 14. Juli 2023

17:00 Uhr | Eröffnung

Startschuss für die HÖRSPIELWIESE KÖLN 2023

17:30 Uhr | Der Dackel mit dem Schlapphut

Klassiker: Krimi-Groteske von Hans-Dieter Bove

18:30 Uhr | Dana von Suffrin: Blut

Hörspiel über die Konitzer Mordaffäre

19:45 Uhr | Tod vor der Kamera

Live-Hörspiel der Krimi Komplizen

21:00 Uhr | Mein Garten

Musikalische Sound- und Textcollage von Sonya Schönberger und Norbert Lang

Samstag, 15. Juli 2023

Ab 11:00 Uhr | Kinder-Hörspiel-Zelt

Hörspiel-Stationen und Kreativbereich für junge Hörspiel-Fans

11:00 Uhr | Löre und Luc: Unser lautes Leben

Folge 1: Wir ziehen um

12:00 Uhr | Clevergirl – Mit Angstmän auf intergalaktischer Mission

Kinder-Hörspiel des Jahres 2022

13:00 Uhr | Hilfe, mein Handy ist ein Superschurke

Lesung von Rüdiger Bertram

14:00 Uhr | Loop in Serie

Feature von Carina Pesch und Antje Vauh

15:00 Uhr | Der bezaubernde Herr Krähe in: Flügel zu vermieten

Lyrisches Klangstück über einen Filmstar von Ulf Stolterfoht und Thomas Weber

16:30 Uhr | Kurz-Hörspiel-Wettbewerb 2023

Kurz-Hörspiele und Preisverleihung

18:00 Uhr | Müll – Erster Teil: Die Insel

Trilogie von Hauke Lindstädt

19:00 Uhr | Sherlock Holmes – Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs

Folge 038: Das Haus mit den Zwingern

20:00 Uhr | Orson Welles und der Krieg der Welten

Live-Hörspiel von Mienenspiel über das berühmteste Hörspiel der Geschichte

Sonntag, 16. Juli 2023

Ab 11:00 Uhr | Kinder-Hörspiel-Zelt

Hörspiel-Stationen und Kreativbereich für junge Hörspiel-Fans

11:00 Uhr | Der kleine Rabe Socke: Alles fliegt!

Kurz-Hörspiel mit Mitmach-Aktion

11:20 Uhr | Unser Weltall

Auf Entdeckungsreise zu Planeten, Sternen und Galaxien

12:30 Uhr | Dreinhalb Detektive

Live-Hörspiel der Hörspiel-Redaktion von KURUX digital

13:30 Uhr | Ich als Großprojekt

Hörspiel von Till Müller-Klug

14:30 Uhr Uhr | Adisa Bašić: Die Väter

Lyrisches Hörstück von zeitblom

14:45 Uhr | Das Schneckengrabhaus

Hörspiel von Denijen Pauljevic

16:00 Uhr | Sarah Kilter: White Passing

Hörspiel von Nick-Julian Lehmann

17:00 Uhr | Penda Diouf: Pisten

Hörspiel des Jahres 2022

18:30 Uhr | Who Lives There

Hörspiel von Joseph Bolz, mit Autorengespräch

Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Weitere Infos rund ums HÖRSPIELWIESE-Festival

Die HÖRSPIELWIESE findet im Freien auf einer Grünfläche im Kölner Stadtgarten statt. Es wird Sitzmöglichkeiten wie Picknickdecken in begrenzter Anzahl geben. Es empfiehlt sich, zur Sicherheit eine eigene Decke o.ä. mitzubringen. Getränke und Speisen werden unter anderem im naheliegenden Restaurant “Stadtgarten” an der Venloer Straße angeboten. Von hier aus gelangt man auch zum ausgeschilderten Festivalgelände.