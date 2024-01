Schöne Ideen für Motto-Partys zum Geburtstag

Der nächste Geburtstag steht vor der Tür und die überwiegende Mehrheit wird dieses Ereignis sicher wie jedes Jahr begehen. Manche feiern gar nicht, viele lediglich nur mit Familie bei Kaffee und Kuchen. Andere wiederum veranstalten ein Fest oder eine Party, meist aber nur nach dem Motto “Lachen, trinken, quatschen”, also eher etwas langweilig. Dabei könnte man durchaus ein bisschen frischen Wind in seine Feier bringen. Wie wäre es denn mit einer Motto-Party? Und nein, dies ist nicht nur etwas für Kinder, auch Erwachsene werden dabei auf ihre Kosten kommen. Die Frage ist nur, unter welches Thema stellt man seine Feier?

Welches Motto man wählt, hängt in erster Linie von den eigenen Vorlieben ab. Aber auch die örtlichen Begebenheiten spielen eine Rolle. Und natürlich die Gästeliste. Möchte man einige ältere Gäste einladen, wäre eine Techno oder Zombie-Party wohl eher nicht das Richtige. Dazu kommt dann noch die passende Deko und im Idealfall passende Speisen und Getränke. Es gibt viele Themen, die für jedes Alter geeinigt sind, aber im Prinzip ist da der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Superhelden

Fans der Superhelden von Marvel und Co. haben hier Oberwasser. Echte Liebhaber kommen hier als Batman, Superman, Hulk, Thor, Spiderman, Wonder Woman etc. Aber durch das offene Motto sollten auch “Normalos” keine Probleme haben, sich superheldenmäßig auszustatten. Und an Dekoration mangelt es sicher nicht, hier sind mehr als genügend Franchise-Produkte zu finden.

Flower-Power

Bunt, fröhlich, ausgelassen, so stellt man sich eine Fete im Flower-Power-Stil vor. Hier sind die Klamotten schnell ausgesucht, Schlaghosen, T-Shirt, hohe Absätze, grelle Farben. Je bunter, desto besser und am besten mit Blümchen. Die Deko stellt ebenfalls kein Problem dar, ebenso wie die Einladungskarten zum Geburtstag. Zur Musik der siebziger Jahre lässt sich zudem prima tanzen und vielfach auch mitsingen. Da ist Party-Stimmung garantiert. Und der Gedanke an den Wahlspruch der entsprechenden Jahre “Make Love, not war” ist aktueller denn je.

Bad Taste-Party

Hier ist in Punkto Kostümen alles erlaubt, nur sollte es so hässlich wie möglich sein. Das ist die Gelegenheit, den Schrank nach alten vergrabenen Fehlkäufen zu durchsuchen und möglichst unpassend zu kombinieren. Auch bei der Party-Deko kann man so richtig “die Sau rauslassen”. Hier ist alles an schlechtem Geschmack erlaubt und der eine oder andere Lacher und Fremdschäm-Moment sind garantiert. Dazu noch zwischendurch etwas “schlechte” Musik und das Ganze passt.

Glamour-Fete

Besonders für runde Geburtstage bietet sich eine glamouröse Feier an. Elegante Kleidung, glänzende Dekoration, exquisite Speisen und Getränke, das macht eine Glamour-Party aus. Eine Gelegenheit für Gäste und Gastgeber, sich und die Umgebung mal so richtig herauszuputzen. Hier darf es ruhig ein bisschen mehr sein.

Pyjama-Party

Da ist sie, die gute alte Pyjama-Party. Und sie ist nicht nur für Kinder und Jugendliche geeignet, auch Erwachsene haben sicherlich ihren Spaß daran. Im Schlafoutfit lässt sich garantiert gut “schwofen”. Und wer es auf die Spitze treiben will, serviert dann noch kleine Leckereien wie “Würstchen im Schlafrock”. Und eine kleine Kissenschlacht lässt sich sicher auch organisieren.

Dies sind nur einige wenige Ideen für eine Motto-Party. Es gibt schier unendlich viele Möglichkeiten, seinen Geburtstag entsprechend zu feiern. Ob Science Fiction, Märchen, James Bond, 80er Jahre, Piraten, Zombies, Schlager und, und, und. Erlaubt ist, was gefällt.