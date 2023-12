25 Jahre LANXESS arena: Das Henkelmännchen feiert Jubiläum

Der 11. September 1998 ist ein denkwürdiger Tag, nicht nur für den Sport- und Eventstandort Köln, sondern auch für die gesamte Kulturbranche in Deutschland. An diesem Freitag fand das erste Event in der neu errichteten LANXESS arena statt, damals noch unter dem Namen Kölnarena, als die Kölner Haie gegen die Frankfurt Lions vor fast 17.000 Zuschauern spielten. Nachfolgend begeisterten Auftritte von Persönlichkeiten wie Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder, Depeche Mode und DJ Bobo das Publikum, bevor das markante Event-Juwel mit dem Bogen-Dach offiziell am 17. Oktober 1998 durch ein Konzert von Opern-Legende Luciano Pavarotti eröffnet wurde. 2023 feiert das Henkelmännchen 25-jährigen Geburtstag.

25 Jahre Musik

Der erste große Auftritt in der 1998 erbauten “Kölnarena” gehörte Luciano Pavarotti. Seitdem folgten über 2.200 Konzerte und Shows von Newcomern über lokale Größen bis zu den größten Stars der Welt. Für die rund 35 Millionen Fans, die seit 1998 ein Konzert oder eine Show in der Arena erlebt haben, waren dies absolute Highlights, um ihre Übersee-Stars oder Kindheitsidole live in Köln bewundern zu können. Von Barack Obama, Madonna, Bruce Springsteen, Depeche Mode über Billie Eilish, Elton John, Rihanna, Lady Gaga, AC/DC, Metallica, Beyoncé, Shakira, Ed Sheeran bis hin zu Justin Bieber – die größten Stars betraten die Bühne in Köln-Deutz. Nicht selten campierten Fans bereits Tage vor dem Konzert auf dem Plateau der LANXESS arena. Ein Vorverkauf dauerte oft nur wenige Minuten, bis die letzte Karte verkauft war. Künstler gaben in der Domstadt gerne mehrere Zusatzshows, um dem Andrang der begeisterten Fans gerecht zu werden. Von kreischenden Teenagern bis zu ergriffenen Vätern, die die Helden ihrer Jugend erleben, von bewegenden Abschiedskonzerten bis zu Heiratsanträgen zum “Kennenlern-Song” im Publikum – die LANXESS arena schuf Millionen unvergesslicher Momente.

25 Jahre Sport

Auch im Sport kann die Arena auf eine stolze Historie zurückblicken. Seit ihrer Entstehung ist sie der Austragungsort der Heimspiele der Kölner Haie. Zusätzlich fanden diverse Sportgroßveranstaltungen, darunter drei Eishockey-Weltmeisterschaften (2001, 2010, 2017) und zwei Handball-Weltmeisterschaften (2007, 2019), in der LANXESS arena statt. Im Jahr 2007 gewann sogar das deutsche Nationalteam den Titel vor heimischem Publikum. Seit 2010 ist Köln jährlich der Austragungsort des EHF FINAL4, des Finalturniers der Handball Champions League, und seit diesem Jahr auch des REWE Final4 um den DHB-Pokal. Weitere Höhepunkte waren die FIBA EuroBasket 2022, die Europameisterschaft im Basketball, das EuroLeague Final Four der Basketball EuroLeague, Boxkämpfe von Wladimir Klitschko, Felix Sturm und Axel Schulz oder das ATP-Tennisturnier “bett1HULKS” in 2020.

25 Jahre kölsche Tradition

Seit Bestehen der Arena ist eine Veranstaltungsreihe nicht mehr wegzudenken – die “Lachende Kölnarena”. Bei 15 Terminen feiern, schunkeln und singen 10.000 Karnevalsjecken in jeder Session zu den Klängen der berühmtesten Bands der kölschen Szene. Die Band Kasalla feierte in der “Riesenschüssel” ihr fünfjähriges Jubiläum und verkaufte sie an zwei Abenden zweimal aus – Cat Ballou zelebrierte 2019 bereits 20 Jahre Bandgeschichte im Deutzer Rund. Eine weitere Tradition, die Geschichte geschrieben hat, ist das alljährliche Silvesterkonzert der Bläck Fööss. Zunächst als einmaliges “Milleniums-Konzert” zum Jahreswechsel 1999/2000 geplant, fand diese kölsche Tradition erst im Jahr 2018/2019 nach 20 Ausgaben ihr Ende und wurde 2022/2023 sogar einmalig zum 50. Bandjubiläum wieder zum Leben erweckt. Egal ob Brings, die mit ihrer Weihnachtsshow die besinnliche Zeit schon oft mit kölschen Tönen bereichert haben, die Höhner, Querbeat, die Räuber und viele mehr: Der Arena stattet alles, was in Köln Rang und Namen hat, immer gerne einen Besuch ab! Das Gleiche gilt für Millionen von Jecken, die aus allen Regionen Deutschlands und des benachbarten Auslands immer wieder die fünfte Jahreszeit in der Arena feiern.

25 Jahre Erfolgsgeschichte für Köln

25 Jahre LANXESS arena – das bedeutet gleichzeitig 25 Jahre Leuchtturmwirkung für Köln und die Region. Mit ihrem großen und teilweise internationalen Einzugsgebiet generiert die Arena zusammen mit den dort stattfindenden Events einen erheblichen ökonomischen Mehrwert für die Domstadt am Rhein. Sie ist bei rund 200 jährlichen Veranstaltungen ein direkter und indirekter Arbeitgeber für mehrere Hundert Kölnerinnen und Kölner. Der erzielte Umsatz beläuft sich auf weit mehr als 600 Millionen Euro. Besucherbefragungen zeigen, dass die durchschnittliche Anreise der Gäste bei Highlight-Konzerten knapp 300 Kilometer beträgt und rund 20 Prozent mindestens eine Nacht in Kölner Hotels übernachten. Die Hälfte davon bleibt sogar zwei bis drei Nächte in der Domstadt. In Zahlen bedeutet dies weit mehr als eine halbe Million Hotelübernachtungen pro Jahr. Die unmittelbar damit verbundenen Umsätze in der Gastronomie können nur geschätzt werden, tragen jedoch ebenso erheblich zur Stärkung der lokalen Bar- und Restaurant-Szene bei.

25 Jahre – ein besonderer Ort

Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher blickt stolz in die Vergangenheit: “Nicht nur für mich und mein Team hat die LANXESS arena einen großen Platz im Herzen, auch für zahlreiche Kölnerinnen und Kölner sowie Gäste aus ganz Deutschland ist die Arena aus Köln nicht mehr wegzudenken. Die Geschichten und die einzigartigen Momente aus den 25 Jahren machen die LANXESS arena zu einem ganz besonderen Ort. Dass wir hier seit einem Vierteljahrhundert Millionen Gäste zum Lachen, Tanzen, Singen und Feiern bringen können, erfüllt uns sehr, und wir freuen uns darauf, dies auch die nächsten 25 Jahre fortzuführen. Rund 10 Prozent des gesamten touristischen Gästeaufkommens in Köln geht schätzungsweise von der Arena aus. Das sind Dimensionen, die uns definitiv mit Stolz erfüllen. Ein großes Danke gilt allen Veranstaltern, Künstlerinnen und Künstlern, Managements und allen Fans, die über die Jahre bei uns zu Gast waren. Besonders hervorzuheben sind aber natürlich alle Mitarbeiter, die hier Woche für Woche, Tag für Tag alles geben, um unseren Besuchern ein tolles Eventerlebnis zu bieten. Ohne euch wäre die Arena nicht die, die sie heute ist. Auf das nächste Vierteljahrhundert!”