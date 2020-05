Kölner LANXESS arena: Getränke- und Speisen-Ausverkauf per Drive-In

Wie viele andere Event-Locations ist auch die LANXESS arena in Köln vom auferlegten Veranstaltungsverbot aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie betroffen. Seit der Show von Mario Barth am 8. März 2020 fanden in Deutschlands größter und bestbesuchter Multifunktionsarena keine Veranstaltungen mehr statt. Deswegen sind die Gastronomie-Lager in Köln-Deutz mit Getränken und Lebensmitteln gefüllt. Am Samstag, den 30. Mai 2020, wird es nun mit dem Projekt “Drive In Arena” einen großen Ausverkauf von Speisen und Getränken geben, wodurch der Verfall der Produkte verhindert werden soll.

In den vergangenen Wochen wurde in Kooperation mit der Too Good To Go-App bereits begonnen, die Lager in verantwortungsvoller Art und Weise zu leeren. Da das Verbot von größeren Veranstaltungen nach derzeitigem Stand noch mindestens bis zum 31. August 2020 gilt, gehen die Betreiber der Location jetzt den nächsten Schritt. Bei der “Drive In Arena” hat man am Samstag, 30. Mai 2020 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr die Möglichkeit, am großen Ausverkauf der LANXESS arena-Vorräte teilzunehmen.

Per Drive-In Getränke und Co. in der Kölner LANXESS arena kaufen

Zu kaufen gibt es (fast) alles: Vom 50-Liter-Bierfässern der Marken Sion Kölsch, Gilden Kölsch und Radeberger Pilsener über Flaschenbier bis hin zu alkoholfreien Softdrinks, wie z.B. Coca-Cola (auch Zero und Light), Apollinaris oder Säfte von Granini. Dabei wird die LANXESS arena-Gastronomie eine Sonderpreispolitik anbietem.

Der Verkauf wird, wie der Name schon vermuten lässt, in Form eines “Drive-In”-Systems ablaufen und ist somit nur mit dem Auto realisierbar. Fußgängern muss der Einlass in die Kölner Event-Location leider verwehrt werden. Die Zufahrt zu großen Ausverkauf erfolgt über die Gummersbacher Straße in Köln-Deutz und den Eingang zu TOR 4 der LANXESS arena. Der Weg ist entsprechend vor Ort ausgeschildert. Während des gesamten Abverkaufs gelten die bekannten Vorschriften und Abstandsregelungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, wie z.B. die Maskenschutzpflicht.

