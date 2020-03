Am Dienstag, den 10. März 2020, verkündete NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einen Erlass gemäß des Infektionsschutzgesetz. So müssen ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 1.000 zu erwartenden Besuchern in Nordrhein-Westfalen abgesagt werden müssen. Davon betroffen ist jetzt in einem großen Umfang auch die LANXESS arena in Köln. Hier hatte man sich in der Deutzer Event-Location auf den nun eingetretenen Fall bereits seit einigen Tagen vorbereitet. Höchste Priorität hat nun die Koordination von Ersatzterminen, und man ist im Henkelmännchen (wie die Kölner die Event-Location nennen) recht zuversichtich, dass eine Großzahl der betroffenen Veranstaltungen nachgeholt werden kann. Betroffen sind alle veranstaltungen bis zum 10. April 2020 (Karfreitag).

Entscheidung hat dramatische Auswirkungen

LANXESS arena-Geschäftsführer Stefan Löcher äußerte sich zur Entscheidung der NRW-Landesregierung: “Die Gesundheit aller Besucher und Mitarbeiter hat Priorität, daher können wir die Entscheidung der Politik natürlich grundsätzlich nachvollziehen. Dennoch bedauern wir es für all unsere Gäste, die sich seit Monaten auf die Konzerte und Shows gefreut haben. Für uns ist der wirtschaftliche Schaden natürlich immens, da enorm hohe Fixkosten für den Betrieb unserer hundertprozentig privatwirtschaftlich betriebenen Arena anfallen und wir bis auf Weiteres ohne Einnahmen dastehen.”

Und weiter: “Zudem sind die dramatischen Auswirkungen auf unsere Zulieferer und externen Dienstleister nicht von der Hand zu weisen. Daher arbeiten wir weiterhin gemeinsam mit allen Veranstaltern und Künstlern daran, schnellstmöglich Nachholtermine zu koordinieren, was aufgrund von Terminkonflikten im weltweiten Tourneegeschäft nicht trivial ist. Wir informieren dann stets über unsere Kanäle welches Konzert erfolgreich neu terminiert werden konnte.”

Zahlreiche Shows, Events und Konzerte in der LANXESS arena sind wegen des Coronavirus abgesagt

Für die kommenden Wochen standen viele hochkarätige Veranstaltungen im Programm der LANXESS arena, darunter eine ausverkaufte Show der Kölner Band AnnenMayKantereit. Auch Weltstars wie James Blunt oder Carlos Santana wären zu Gast im Henkelmännchen gewesen. Bis Karfreitag (10. April 2020) wären folgende Veranstaltungen in der LANXESS arena von dem Erlass betroffen:

Freitag, 13. März 2020:

AnnenMayKantereit

Samstag, 14. März 2020:

Star Wars in Concert

Dienstag, 17. März 2020:

James Blunt

Samstag, 21. März 2020:

Disney in Concert

Montag, 23. März 2020:

Carlos Santana

Donnerstag, 26. März 2020:

Polizeivereidigung

Freitag, 27. März 2020:

Personalversammlung der Kölner Kitas

Samstag, 28. März 2020:

Easy Shqip

Montag, 30. März 2020:

Santiano

Dienstag, 31. März 2020:

Loredana

Donnerstag, 02. April 2020:

Sascha Grammel

Samstag, 04. April 2020:

The Australian Pink Floyd Show

Erstattungen von Tickets

Bei einem etwaigen Ausfall einer Veranstaltung (wie es z.B. nun auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus in der Kölner Region geschieht), für die kein Ersatztermin gefunden werden kann, erfolgt die Abwicklung der Erstattung des Ticketgrundpreises über den jeweiligen Veranstalter. Dieser regelt die Rückabwicklung gemäß seinen individuellen Geschäftsbedingungen, auf welche die LANXESS arena keinen Einfluss hat. Die Veranstalter der Events in der LANXESS arena sind im Terminkalender unter der Detailseite der jeweiligen Veranstaltung einsehbar.

Auch weitere Veranstaltungen fallen in Köln aus

Nicht nur die Kölner Arena ist von den Folgen des Coronavirus betroffen. Auch andere Events sind bereits abgesagt oder auf einen Ersatztermin verschoben worden. So findet die für das Frühjahr geplante Fitnessmesse FIBO 2020 erst in der zweiten Jahreshälfte statt, diverse Veranstaltungen des Literaturfestivals lit.Cologne fallen ganz aus oder andere Events werden nur mit Einschränkungen stattfinden, wie bspw. der Auftakt auf der Pferderennbahn in Köln-Weidenpesch.

Alle aktuellen Infos zum Coronavirus bei CityNEWS

Bei CityNEWS haben wir für Sie einen ständig aktualisierten Liveticker mit allen aktuellen Zahlen, Daten und Fakten rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Köln. Zudem haben wir für Sie 20 Antworten auf wichtige Fragen rund um den Coronavirus in einer Übersicht zusammengestellt.