Die Busse und Bahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) werden wegen des Coronavirus ab Mittwoch, 18.03.2020, bis auf weiteres nach einem geänderten Fahrplan verkehren. Nach dem Erlass der NRW-Landesregierung, u. a. Schulen und Kindergärten zu schließen, stellt sich für zahlreiche Mitarbeiter des Kölner Verkehrsunternehmens das Problem dar, ihre Kinder zu betreuen oder eine entsprechende Betreuung organisieren zu bekommen.

Da die KVB mit verstärkten Ausfällen beim Personal rechnet, ist das Ziel der Fahrplanänderung, auch dann einen stabilen und zuverlässigen Betrieb von Bussen und Bahnen in Köln anbieten zu können. Weitere Maßnahmen werden auf Grund des Pandemieplanes je nach Entwicklung der Coronavirus-Fälle in Köln in enger Absprache mit dem städtischen Krisenstab getroffen.

Fahrplan-Änderungen bei Bussen und Bahnen der KVB in Köln

Die KVB wird wegen des Coronavirus in Köln ab Mittwoch, 18.03.2020 nach einem Sonderfahrplan (Samstags-Fahrplan) verkehren, der mit Betriebsbeginn in Kraft tritt. Grundsätzlich wird es dann aber keine Fahrten vor 4 Uhr und nach 1 Uhr mehr geben. Ergänzend wird es auf den Bahn-Linien 1, 7 und 18 mehr Fahrten in den Morgenstunden geben. Auch der Fahrplan für Busse wird so gestaltet, dass dort, wo Bedarf besteht (z.B. Anbindung von Gewerbegebieten), das Angebot über den Sonderfahrplan hinaus erweitert wird. Es entfallen komplett die Bus-Linien 124, 134, 171, 172, 173 und 179, da es alternative Angebote gibt.

Folgende Linien weichen vom Sonderfahrplan (Samstags-Fahrplan) ab:

Bahn-Linie 1:

Von 7 Uhr bis 9 Uhr wird die Linie 1 auf einen 7,5-Minuten-Takt zwischen Junkersdorf und Refrath verstärkt

Die Linie 3 wird bis 20 Uhr nach Thielenbruch verlängert

Von 7 Uhr bis 9 Uhr wird die Linie 7 auf einen 15-Minuten-Takt zwischen Neumarkt und Frechen verdichtet

Auf der Linie 16 werden um 7 Uhr ab Wesseling, bis zu 3 zusätzliche Bahnen im Bedarfsfall eingesetzt

Die Linie 18 wird von 6 Uhr bis 10 Uhr sowie von 16 Uhr bis 20 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt zwischen Schwadorf und Klettenberg verstärkt;

Von 7 Uhr bis 10:30 Uhr wird zwischen Klettenberg und Buchheim die Linie 18 auf einen 7,5-Minuten-Takt verdichtet

Die Schleife im Gewerbegebiet Feldkassel wird den ganzen Tag von der Linie 121 angefahren

Auf der Linie 122 werden vor 8 Uhr zusätzliche Fahrten vor 8:00 Uhr nach Pesch angeboten

Auf der gesamten Strecke verkehrt die Linie 138 nach dem reguläreb “Montag bis Freitag”-Fahrplan

Das Gewerbegebiet Butzweilerhof wird bis 19:30 Uhr in einem 30-Minuten-Takt von der Linie 139 bedient

Die Linie 140 wird 5:30 Uhr bis 20:30 Uhr in einem 30-Minuten-Takt bis Braunsfeld verlängert

Auf genannten Linien wird der reguläre “Montag bis Freitag”-Fahrplan gefahren

Alle Infos zur Fahrplanänderungen und eine Fahrplanauskunft gibt es unter: auskunft.kvb-koeln.de

KVB trifft zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Köln

Bereits seit Montag, 16.03.2020 bleibt in allen Bussen die erste / vordere Türe geschlossen. Die Fahrgäste werden gebeten, für den Ein- und Ausstieg die hinteren Türen zu nutzen.

Die Fahrer öffnen an jeder Haltestelle automatisch alle Türen des Fahrzeugs. Dadurch ist eine Berührung des Türöffners durch die Fahrgäste nicht mehr notwendig. Zudem wird der Innenraum der Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen gelüftet. Außerdem werden die Türen der Fahrzeuge während der Standzeiten an allen Endhaltestellen offen gelassen, um eine entsprechende Durchlüftung zu erreichen. Alle Fahrzeuge werden selbstverständlich auch weiterhin regelmäßig gereinigt.

Es werden sukzessive Aushänge in den Fahrzeugen platziert, um über Verhaltensweisen zu informieren, die zum Schutz aller Fahrgäste beitragen. Dazu zählt zum Beispiel die Husten-Nies-Etikette. Auch die Stadt Köln hat ihre Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus drastisch erhöht.

