Die Stadt Köln hat bei der Sitzung des Krisenstabs am Samstag, 14.03.2020 drastische Maßnahmen beschlossen, um die Vebreitung des Coronavirus in Köln einzudämmen. Bereits am Freitag hat das Land NRW viele Regelungen erlassen, u.a. dass alle Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Die Entwicklungen der letzten Tage haben gezeigt, dass die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung bzw. Verlangsamung des Coronavirus Covid-19 nicht ausreichen.

In Köln gibt es mit Stand von Samstag, 14.03.2020 insgesamt bereits 180 Coronavirus-Fälle. In Deutschland sind bisher 8 Todesfälle aufgetreten und insgesamt geht man deutschlandweit von über 3.000 Infizierten aus. Weltweit ist die Zahl der Corona-Infizierten auf über 140.000 Personen in 129 Ländern gestiegen. Insgesamt gibt es weltweit über 5.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. (Stand 14.03.2020 – 19:30 Uhr)

Stadt Köln verbietet alle Veranstaltungen

Deswegen untersagt die Stadt Köln per Allgemeinverfügung (hier als Download) ab Sonntag, 15.03.2020, bis einschließlich Freitag, 10.04.2020 jegliche Veranstaltung im Kölner Stadtgebiet. Somit sind nun nicht nur Events mit über 1.000 Personen in der Rheinmetropole verboten, sondern nahezu jegliche auch mit geringer Besucherzahl. Das Verbot gilt u.a. für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften, so dass auch der Kölner Dom ab Sonntag, 15.03.2020 geschlossen ist.

Einzig ausgenommen von diesem Verbot sind nur solche Veranstaltungen, die aus Gründen überwiegenden öffentlichen Interessen notwendig sind, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und -vorsorge zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise Wochenmärkte, die der Nahversorgung der Kölner dienen.

Bars, Clubs und Theater bleiben in Köln geschlossen

Ebenfalls bis einschließlich 10.04.2020 sind musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in sogeannten Nebenräumen mit Schankbetrieb (z.B. Diskotheken, Clubs oder Bars) sowie alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz untersagt.

Von dem Verbot betroffen sind auch Theater-, Musical- und musikalische Aufführungen wie Konzerte, Filmvorführungen in Kinos und Vorträge jeglicher Art, der Betrieb von Spielhallen sowie die gewerbliche Annahme von Wetten. Ebenfalls sind bereits zahlreiche Messen wie die FIBO 2020 oder die ART Cologne von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus betroffen. Auch Lesungen, wie bspw. beim nun mehr abgesagten Literaturfestival lit.COLOGNE sind abgesagt. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und auch die DFL haben ihren Spielbetrieb in den verschiedenen Klassen und Ligen eingestellt.

Der Besuch von Restaurants und Gaststätten, die mit einem Essensangebot der Versorgung dienen, bleibt möglich. Von der Schließung sind neben den Bürgerhäusern auch alle Jugendzentren und Jugendeinrichtungen betroffen.

KVB ändert Fahrplan wegen Coronavirus

Auch bei der KVB hat man Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Köln beschlossen. Die Busse und Bahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) werden ab Mittwoch, 18.03.2020, bis auf weiteres nach einem angepassten Samstagsfahrplan verkehren. Nach dem Erlass der NRW-Landesregierung, Schulen und Kitas zu schließen, wird sich für zahlreiche Mitarbeiter das Problem stellen, ihre Kinder betreuen oder die Betreuung organisieren zu müssen. Da mit verstärkten Personalausfällen zu rechnen ist, ist es Ziel der Fahrplanänderung, auch dann einen stabilen und zuverlässigen Betrieb anbieten zu können.

Nach dem neuen KVB-Fahrplan, der am Mittwoch. 18.03.2020 mit Betriebsbeginn in Kraft tritt, wird es werktags keine Fahrten vor 4 Uhr und nach 1 Uhr geben. Ergänzend wird es auf den Bahn-Llinien 1, 7 und 18 mehr Fahrten in den Morgenstunden geben. Auch der Busfahrplan wird so gestaltet, dass dort, wo Bedarf besteht, das Angebot über den Samstagsfahrplan hinaus erweitert wird. Es entfallen die Bus-Linien 124, 134, 171, 172, 173 und 179, da es alternative Angebote gibt. Schrittweise werden weitere Informationen – z.B. an den Haltestellen – bereitgestellt.

Weitere Informationen zum Coronavirus in Köln

