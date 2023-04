Die Verkehrswende gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Diese gilt es, in den Gebieten des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) und des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS), weiter voranzutreiben. Dafür hat sich der Nahverkehr Rheinland (NVR), im Jahr 2008 von VRS und AVV gemeinsam gegründet, um den regionalen Schienenpersonennahverkehr zu planen, zu organisieren sowie zu finanzieren, zum Jahreswechsel neu aufgestellt. Aus dem NVR ist die neue Marke go.Rheinland geworden. Gleichzeitig wurde die NVR GmbH in go.Rheinland GmbH umbenannt. Das Unternehmen hat gemeinsam mit der VRS GmbH seit dem 1. April 2023 seinen Sitz in Köln-Deutz.

Gemeinsam die Mobilität in der Region gestalten

Ziel ist es, unter der starken neuen Marke go.Rheinland den regionalen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fit für die Zukunft zu machen und sich als innovativer Vorreiter für moderne, nachhaltige Mobilität zu positionieren. Dafür werden die Kräfte aller Beteiligten gebündelt, um mehr Fördermittel für die Region Köln – Bonn – Aachen einzuwerben und der zunehmenden Verantwortung, die durch die Brutto-Verkehrsverträge entstehen, gerecht zu werden. Bei allen Aktivitäten stehen immer die Fahrgäste im Mittelpunkt. Ihnen möchte die neue Marke gemeinsam mit den Verbünden AVV und VRS im Sinne der klimafreundlicheren öffentlichen Mobilität ein leistungsfähiges, attraktives Angebot machen. Einfach, vernetzt und smart – und mit einem attraktiven, fahrgastfreundlichen ÖPNV.

go.Rheinland vernetzt und bündelt Mobilitätsangebote

Einen zentralen Baustein bildet dabei ein moderner und starker Schienenpersonennahverkehr. Darüber hinaus sollen unter der Marke die vielfältigen Mobilitätsangebote für die Fahrgäste stärker vernetzt und gebündelt werden, wie zum Beispiel durch den Ausbau von Mobilstationen. Nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Regionen können Mobilstationen dazu beitragen, Bus und Bahn optimal mit anderen Verkehrsmitteln, wie Carsharing und Leihrädern, zu kombinieren und die Mobilität für die Fahrgäste noch flexibler zu machen.

Ab dem 1. Mai 2023 mit dem Deutschlandticket unterwegs

Ganz neue Möglichkeiten bietet auch das neue, ab 1. Mai 2023 gültige Deutschlandticket. Denn für günstige 49 Euro pro Monat ist es für Fahrgäste noch einfacher, auf den umwelt- und klimafreundlichen ÖPNV mit Bus und Bahn umzusteigen. Das Ticket ist als monatlich kündbares Abo deutschlandweit im öffentlichen Nahverkehr (2. Klasse) gültig. Das bedeutet, Reisende können S-Bahn- und Regionalverkehrszüge, Busse, Straßen- sowie U-Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs nutzen. Ausgenommen hiervon sind lediglich der Fernverkehr der Deutschen Bahn wie ICE, IC und EC sowie Busse und Züge von FlixBus. Das Ticket kann ab sofort auch bei go.Rheinland erworben werden – erhältlich ist es dort über die Website www.gorheinland.com.