Das Deutschlandticket kommt: Vorbestellung bei KVB möglich

Nach dem Riesenerfolg des 9-Euro-Tickets im Sommer 2022 soll nun zum 01.05.2023 das Deutschlandticket kommen. Für lediglich 49 Euro pro Monat kann dieses im gesamten öffentlichen Personen-Nahverkehr innerhalb Deutschlands genutzt werden. Einerseits sollen damit die Bürger, die unter den stark angestiegen Energie- aber auch sonstigen Preise zu leiden haben, entlastet werden. Andererseits dient der vergünstigte Fahrausweis als Anreiz dazu, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Alle weiteren wichtigen Infos haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Für 49 Euro quer durch die Republik mit dem Deutschlandticket

Das Ticket ist in der gesamten Republik gültig, und dass sowohl im öffentlichen Personen-Nahverkehr als auch im Schienen-Personen-Nahverkehr in der zweiten Klasse. Reisende können also sämtliche Regional-Bahnen in der zweiten Klasse sowie Busse und Straßenbahnen sowie U-Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs nutzen. Ausgenommen sind hierbei lediglich der Fernverkehr der Deutschen Bahn wie ICE, IC und EC sowie die Nutzung der ersten Klasse. Auch Busse und Züge von FlixBus sind ausgenommen.

Bei allen Verkehrsunternehmen wird der Fahrausweis als Abo angeboten und kann monatlich gekündigt werden. Grundsätzlich soll dieser digital, d. h. entweder per Smartphone-App oder per Chipkarte, angeboten werden. Bis Ende des Jahres kann er zudem aber auch in Papierform ausgegeben werden. Bürger, die bereits über ein Abo verfügen, brauchen nicht selbst aktiv zu werden. Sie werden von ihrem Verkehrsunternehmen über die weitere Vorgehensweise informiert.

KVB startet Möglichkeit zur Vorbestellung

Bei den Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) ist es nun möglich, das Deutschlandticket online und in ihren Kundenzentren vorzubestellen. Kunden mit bestehenden Abos wurden bereits angeschrieben und über die Möglichkeiten zum Wechseln informiert. So haben sie die Möglichkeit, zu prüfen, ob ein Wechsel tatsächlich lohnt. Die KVB gibt den Fahrausweis zunächst erstmal als Chipkarte heraus.

Zudem bietet die KVB ihren Kunden einen besonderen Heimvorteil: Erwirbt ein Kunde das Deutschlandticket per Chipkarte, erhält er damit auch folgende Vergünstigungen:

KVB-Rad: 30 Minuten freie Nutzung pro Ausleihe

KVB-Lastenrad: 90 Minuten freie Nutzung pro Woche

Vergünstigungen bei Cambio Carsharing in Köln

Zum offiziellen Starttermin des Verkaufs des Fahrausweises am 03.04.2023 wird dieser dann auch in der KVB-App als Barcode zur Verfügung stehen.

Begleitpersonen und Hunde

Da das Deutschlandticket ein persönliches, mit Namen versehenes Dokument ist, kann es nicht auf andere Personen übertragen werden. Was Begleitpersonen, Tiere und Fahrräder angeht, gelten die jeweiligen Regelungen vor Ort bzw. der Region. Für die KVB gilt folgendes:

Weitere Personen können grundsätzlich nicht kostenlos mitgenommen werden.

Kinder unter 6 Jahren können wie üblich in beliebiger Menge kostenlos mitgenommen werden.

Hunde sind grundsätzlich kostenlos erlaubt.

Räder dürfen nicht kostenlos mitgenommen werden.