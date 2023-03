Kölner Sportjahr 2023: Hier alle Infos und alle Termine

Das Kölner Sportjahr 2023 ist vollgepackt mit Events und Wettbewerben rund um den Sport. Circa 30 Veranstaltungen stehen im Kölner Sportjahr 2023 im Kalender. Dabei sind nationale sowie internationale Events der Superklasse. Aber es sind auch Veranstaltungen dabei, die in ganz besonders die Werte des Sports in der Domstadt näherbringen. Nachfolgend haben wir ein paar Infos zu den Highlights des Jahres zusammengefasst. Im Anschluss daran haben wir die genauen Termine der einzelnen Events aufgeführt.

Handball der Extraklasse in der Lanxess arena

Erstmals in diesem Jahr werden in Köln im April die vier besten Handball-Vereinsmannschaften in Deutschland um den Handball Pokal spielen. Die REWE FINAL4 fand bisher 29 Jahre in Hamburg statt. Nun wechselt sie in die LANXESS arena (15./16. April 2023). Dabei gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen Stars der diesjährigen Handball-WM, die im Januar in Polen stattfand. Die deutsche Mannschaft belegte dabei nach begeisternden Spielen den fünften Platz.

Zwei Monate später, im Juni (17./18. Juni 2023), findet dann der TruckScout EHF FINAL4 statt. Hier gibt es dann erneut ein Aufeinandertreffen einiger Stars. Bei dieser Veranstaltung kämpfen die vier Besten der Europäischen Handball-Klubs um die Champions League-Krone.

DFB-Pokalfinale mit Familienfest im Rhein-Energie-Stadion

Am 18. Mai 2023, an Christi Himmelfahrt, findet das 43. DFB-Pokalfinale der Frauen statt. Und zum 14. Mal wird dieses im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen. Rund um das Spiel ist wieder ein großes Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen des Stadions geplant. Ein Klassiker des deutschen Radsports findet einige Tage später (21. Mai 2023) statt. Denn dann sind wieder die Radrennfahrer “Rund um Köln” unterwegs. Seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Rheinmetropole ist der Köln Marathon, der in diesem Jahr am 1. Oktober 2023 erstmals zusammen mit den Deutschen Marathon Meisterschaften ausgetragen wird. Noch relativ neu in der Domstadt ist dagegen der Köln Triathlon, der am 3. September 2023 zum zweiten Mal in der Innenstadt stattfinden wird.

Bunte Vielfalt beim Come-Together-Cup

Auch der Come-Together-Cup (28. Mai 2023) steht wieder auf dem Plan. Erneut kommen hier viele tausend Menschen unterschiedlichster Hautfarbe, Herkunft, Glaubensrichtung, sexueller Orientierung und körperlicher Beeinträchtigung zusammen. Und das nicht nur auf dem Fußballplatz. Mit seiner bunten Vielfalt gehört der Come-Together-Cup mittlerweile zum festen Programmpunkt des Kölner Sportjahres.

Trendsport findet seinen Platz im Kölner Sportjahr

Auch Trendsportarten finden ihren Platz in der Domstadt. So finden zum Beispiel im Breakdance das No Limits Ranking Battle (11. März 2023), im Inline Speedskating die Süddeutschen Meisterschaften (3. – 4. Juni 2023), die Segway Polo WM (14. bis 16. Juli 2023) sowie im Slowpitch-Softball die Deutschen Meisterschaften (15./16. Juli 2023) in der Rheinmetropole statt. Außerdem werden der Wakeboard World Cup auf dem Fühlinger See (22./23. Juli 2023) sowie im Kanu Polo (9./13. August 2023) und im Kanu Rennsport (26. August bis 4. September 2023) Deutschen Meisterschaften ausgetragen.

Inklusion auch in diesem Jahr Schwerpunktthema

Ein Schwerpunkt auch in diesem Jahr ist wieder das Thema Inklusion. Daher gibt auch 2023 wieder das größtes Rollstuhlrugby-Turnier, das “Bernd Best Turnier” (1./2. April 2023). Außerdem stehen im Rollstuhlbasketball der Nations Cup Cologne (26. – 29. Mai 2023) sowie das Drachenbootrennen am Fühlinger See im Rahmen des Sportfests der Inklusion (2. bis 4. Juni 2023) auf dem Terminplan. Und auf dem Roncalliplatz vor dem Dom findet die zweite Ausgabe der Fußball Inklusionstage (14. – 18. September 2023) statt. Des Weiteren können alle Kinder von vier bis zwölf Jahren am 3. Juni 2023 am KinderSportFest im Sportpark Müngersdorf teilnehmen. Und dies, dank der großen Unterstützung der “Inklusianer” – Helfer mit und ohne Behinderung sowie der Gebärdendolmetscher.

Die Termine des Jahres zusammengefasst