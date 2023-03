Ab dem 31. März 2023 können Besucher Dinosaurier im ODYSSEUM in Köln so nah wie niemals zuvor erleben. Dann nämlich öffnet Jurassic World: The Exhibition ihre Pforten. Die auf einem der größten Blockbuster in der Geschichte des Films basierende Ausstellung ist erstmalig in Deutschland für eine beschränkte Zeit zu sehen.

Spätestens seit dem ersten Film der Reihe “Jurassic Park” sind sehr viele Menschen von Dinosauriern fasziniert. Schon die Kleinsten können die Urzeittiere auseinanderhalten und die teilweise komplizierten Namen der Kreaturen fehlerfrei aussprechen. Und nicht wenige wünschen sich, einmal einem Giganten wie einem Brontosaurus gegenüberzustehen oder sogar einem T-Rex zu begegnen.

Jurassic World auf 2.500 Quadratmetern

Nun können Fans dies im Rahmen einer interaktiven Erlebnisausstellung auf rund 2.500 Quadratmetern im ODYSSEUM erleben. Dabei schreiten die Besucher durch die weltberühmten Tore von “Jurassic World” und finden sich dann in der Welt eines der größten Blockbuster der Filmgeschichte wieder. Hier begegnen sie lebensgroßen Dinosauriern und können Velociraptoren und einen imposanten Brachiosaurus aus der Nähe betrachten und bestaunen. Außerdem treffen sie auf den gefährlichsten Vertreter der Urzeittiere, den Tyrannosaurus Rex. Ein atemberaubendes Erlebnis.

Besucher der Show bekommen einen Eindruck davon, wie es sich anfühlt diesen riesigen, prähistorischen Kreaturen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen und unter ihnen zu wandeln. Als besonderes Erlebnis können die kleinen und großen Gäste sogar mit Baby-Dinosauriern interagieren. Darunter ist sogar der kleine Dinosaurier “Bumpy” aus der computeranimierten Serie “Jurassic World: Neue Abenteuer”, der äußerst beliebt ist.

Viel Wissenswertes über Dinosaurier im Odysseum

Neben diesen faszinierenden und spannenden Abenteuern gibt es auch viel zu entdecken und zu erfahren. Denn die Ausstellung verfügt über viele interaktive Lerninhalte. Diese stützen sich auf die wissenschaftliche Forschung der Dinosaurier-DNA, durch die Jurassic World erst zum Leben erweckt werden konnte. Auf diese Weise können sich kleine, aber auch große Besucher über diese unglaublich faszinierenden Tiere umfassend informieren.

2016 startete die weltweit erfolgreiche Erlebnisausstellung in Melbourne in Australien. Bisher haben sich rund vier Millionen Menschen von der Show begeistern lassen. Fans in den USA, aber auch Fans unter anderem in London, Chicago, Paris, Madrid, Seoul sowie Shanghai konnten die Ausstellung bereits bewundern.

Öffnungszeiten und Tickets

Der Eintritt zum Besuch der Jurassic World: The Exhibition beträgt ab 23,50 Euro für Kinder (ab 3 Jahren) sowie ab 29,50 Euro für Erwachsene (ab 16 Jahren). Das ODYSSEUM bietet zudem Familien- und Gruppentickets an. Außerdem gibt es Sonderpreise für Schüler, Studenten und Senioren. Die Tickets können nur innerhalb eines zeitlich begrenzten Einlasses genutzt werden.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter: www.jurassicworldexhibition.de

ODYSSEUM Corintostraße 1

51103 Köln