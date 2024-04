Vorbeikommen und mehr zum Thema Radverkehr in Köln erfahren

Auch im Jahr 2024 ist das Team des Fahrradbeauftragten in allen Stadtbezirken Kölns unterwegs, um die Bürgerinnen und Bürger über das Thema Radverkehr zu informieren. Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mehr über sicheres und angenehmes Radfahren in der Stadt zu erfahren. Das Team steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung und bietet praktisches Zubehör an, das das Radfahren sicherer und komfortabler macht.

An drei Terminen (08.05., 12.06. und 29.08.2024) wird das Team von der mobilen Zweirad-Prüfstation des ADAC Nordrhein oder von der Koordinierungsstelle Verkehrsmobilität der Polizei Köln unterstützt.

An der mobilen Zweirad-Prüfstation können Radelnde ihre Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes kostenlos überprüfen lassen und kleinere Reparaturen sofort durchführen lassen. Die Fachleute überprüfen unter anderem Licht, Bremsen, Gangschaltung und Motor.

Die Koordinierungsstelle Verkehrsmobilität der Polizei Köln bietet ebenfalls praktisches Zubehör an und steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Die Termine