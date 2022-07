Grüner Pfeil für Fahrradfahrer in Köln: Stadt weitet Standorte aus

Die Stadt Köln weitet nach einer erfolgreichen Testphase den Grünpfeil für Radfahrer auf weitere Standorte in der Domstadt aus. An folgenden Stellen im Stadtgebiet wurden weitere Grünpfeile für den Radverkehr angebracht:

Neuköllnerstraße / Agrippastraße

Mühlenbach / Mathiasstraße

Ubierring / Alterburger Straße

Unter Sachsenhausen / Tunisstraße

Zeughausstraße / Mohrenstraße

Venloer Straße / Kamekestraße

Magnusstraße / Alte Wallgasse

Als weitere Standorte werden zudem zeitnah die Knotenpunkte Sachsenring / Am Trutzenberg, Ubierring / An der Bottmühle/Mainzer Straße und am Standort Christophstraße / von Werth-Straße alle vier Zufahrten mit Grünpfeilen für den Radverkehr ausgestattet.

Vorteile des “grünen Pfeils” für den Radverkehr

Der Grünpfeil ermöglicht es Radfahrern, nach vorherigem Anhalten auch bei roter Ampel vorsichtig rechts abzubiegen. Gerade für Radfahrer, die unmittelbar Wind und Wetter ausgesetzt sind, haben kurze Wartezeiten eine besondere Bedeutung. Die neue Regelung verkürzt diese Wartezeiten und fördert das schnelle Vorankommen von Fahrradfahrern.

Die Beschilderung “Grünpfeil für den Radverkehr” wurde durch eine Novelle möglich, welche am 28. April 2020 in Kraft getreten ist. Mit dem Erlass der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung wurden konkrete Anwendungskriterien für das neue Verkehrszeichen “Grünpfeil nur für den Radverkehr” erlassen. Anhand dieser Kriterien wird der Grünpfeil für Radfahrer im gesamten Stadtgebiet angewendet. Ein Ausschlusskriterium ist z.B., wenn dem entgegenkommenden Verkehr ein konfliktfreies Abbiegen nach links signalisiert wird (grüner Ampelpfeil).

Positive Erfahrungen mit Grünpfeilen für den Radverkehr in Köln

Die Stadt Köln hat bereits ab Januar 2019 mit drei Standorten an der Erprobung des Grünpfeils für Radfahrer mitgewirkt. Bereits vor dem Pilotversuch hat die Stadt Köln eine Vorreiterrolle eingenommen und Erfahrungen mit dem herkömmlichen Grünpfeil an Fahrradampeln gesammelt. Diese Konstellation ist an insgesamt neun Standorten vorzufinden.

Mit den neuen Grünpfeilen verfügt die Stadt Köln mittlerweile über insgesamt 37 Grünpfeile für Radfahrer und acht Grünpfeile an reinen Fahrradampeln. Hier finden Sie eine Übersichtskarte mit allen Grünpfeil-Standorten für den Fahrradverkehr zum Download.

Die Stadt Köln beabsichtigt eine Anwendung des Grünpfeils für Radfahrer im gesamten Stadtgebiet und nimmt Vorschläge von Bürgern über das E-Mail-Postfach des Fahrradbeaufragten (fahrradbeauftragter@stadt-koeln.de) entgegen. Die bislang umgesetzten Standorte sind bereits teilweise auf Bürgervorschläge zurückzuführen.