Ein Highlight ganz besonderer Art erwartet Kölner Opernfans und Liebhaber herausragender Stimmen am Mittwoch, den 31.08.2022. Das Ensemble VOCI-e-VIOLINI (“Stimmen und Geigen”) ist zu Gast in der Trinitatiskirche in Köln, um mit sieben Tenören und vier Streicherinnen das Publikum zu verzaubern. Dabei können sich die Besucher sowohl auf traditionelle Oper als auch Pop-Klassiker wie z. B. von Queen oder Lady Gaga freuen.

Die Oper, so wie man sie heutzutage kennt, entstand im 16. Jahrhundert im italienischen Florenz. Von da an wuchs die Beliebtheit dieser einzigartigen Musikkunst stetig und ist seitdem weltweit ein fester Bestandteil der Musik und somit der Kultur. Nach wie vor befindet sich das Zentrum der Oper in Italien. Die Mailänder Scala oder die Arena di Verona sind Ziel Zehntausender von Fans und Liebhabern herausragender Stimmen und wahre Publikumsmagnete.

VOCI-e-VIOLINI: Sieben Tenöre und vier Streicherinnen mit Ausnahmetalent

Mit den sieben Tenören des Ensembles von VOCI-e-VIOLINI kommen nun wahre Meister der Gesangskunst nach Deutschland. Begleitet werden die stimmlichen Ausnahmetalente von einem Streichquartett, bestehend aus vier exzellenten Musikerinnen. Ein echter Hingucker und -hörer für die Konzertbesucher.

In einer Vielzahl an Aufführungen beweist das Ensemble, dass sich traditionelle Oper gekonnt mit moderner Gesangskunst verbinden lässt. Besucher dürfen sich daher einerseits auf Highlights unter anderem von Puccini, Verdi und Rossini freuen. Andererseits beweisen die Tenöre mit Popklassikern von beispielsweise Freddie Mercury und Montserrat Caballé, Shirley Bassey, Lady Gaga oder Ed Sheeran ihre stimmliche Ausnahmequalität. Eine Kombination, die so manchem Konzertgast den Atem rauben wird.

Trinitatiskirche in Köln als passender Rahmen für Operngenuss

Den passenden feierlichen optischen Rahmen für die elf Künstler und Künstlerinnen bilden die schönsten Kirchen sowie Konzerthallen Deutschlands. Seit dem 15. Juli bis zum 16. Oktober 2022 tourt das erstklassige Musikerlebnis durch die Republik. In der Domstadt wird VOCI-e-VIOLINI – Der Große Abend der Tenöre am 31.08.2022 ab 20:00 Uhr in der Trinitatiskirche aufgeführt.

Konzertgäste können sich darauf freuen, einen Abend lang in die spannende und vielfältige Welt der Oper einzutauchen. Zudem können sie sich sicher sein, ein in jeder Hinsicht sinnliches akustisches Erlebnis mit nach Hause nehmen zu können. Wer in den Genuss dieser spannenden und unvergesslichen Aufführung kommen möchte, sollte sich daher schnellstmöglich Eintrittskarten für das ca. 120 Minuten dauernde Konzert sichern.