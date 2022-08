Ein runder Geburtstag, ein Junggesellenabschied oder eine rauschende Hochzeit bieten die Gelegenheit, eine der vielen Event-Locations in Köln zu mieten. Für den schönsten Tag des Lebens stellt allein die Stadt Köln über 20 Orte bereit, an denen sich Paare trauen lassen können.

Neben den beiden klassischen Trauorten Historisches Rathaus und Spanischer Bau entsendet das Kölner Standesamt seine Bediensteten an so tolle Stätten wie die Severinstorburg, den Club Astoria und Landhaus Kuckuck unweit des Stadions, die Bel Etage im Schokoladenmuseum, Flora, Zoo und Rheinterrassen. Hier können sich Paare trauen lassen und es wird (fast) alles getan, damit die Hochzeitsfeier ein unvergessliches Erlebnis wird.

Die Domstadt verfügt über zahlreiche Event-Locations

Paare, die sich das Jawort geben wollen, haben in einer Metropole wie Köln also ein riesiges Angebot passender Event-Locations. Gleiches gilt auch für Sie und Ihn, wenn ein Junggesellen- beziehungsweise Junggesellinnen-Abschied ansteht. Rund um das Thema Hochzeit gibt es zudem viele Paare, die auf eine kirchliche Trauung nicht verzichten wollen. An Gotteshäusern mangelt es in der Domstadt wahrhaftig nicht.

Eine Braut in Weiß, im Kleid mit langer Schleppe, meist mehr als 1.000 Euro teuer, ein Bräutigam in feinem Zwirn – da stellt sich die Frage, wie man denn zu seiner eigenen Feier anreist? Früher war es einfach. Da wurde die Kutsche geputzt, die Pferde wurden gestriegelt und eingespannt und los gings zur Trauung. Im Laufe der Jahre nahmen die Brautleute im Motorwagen Platz, um pünktlich beim Standesamt oder der Kirche zur Hochzeit vorzufahren. Auch heute macht ein richtiger Oldtimer – die Motorhaube mit Blumen bestückt, an Außenspiegel und Antenne weiße Schleifen zur Dekoration – viel her.

Die Fahrt im Oldtimer ist auch ein tolles Geschenk, wenn ein lieber Freund mit einer Feier einen runden Geburtstag begeht. So kann man sich ein paar Stunden in eine Zeit zurückversetzen, als man einzelne Modelle noch am Klang des Motors und der Auspuffanlage erkennen konnte.

Mit der Limousine zur Hochzeit in Köln

Eine weitere Möglichkeit für die stilvolle Fahrt zur Hochzeit und der anschließenden Feier sind Limousinen. Bei den fahrbaren Untersätzen handelt es sich um langgestreckte PKW mit Platz für bis zu acht Personen. Typische Stretchlimousinen, wie sie auch genannt werden, sind der Hummer H2XXL, das Lincoln Towncar oder auch die Langversion des Chrysler 300. Ein gut gefüllter Bordkühlschrank ist immer dabei, der Chauffeur richtet sich ganz nach den Wünschen seiner Mitfahrer.

Obwohl die über acht Meter langen Limousinen schon genug Köpfe drehen lassen, geht es noch einen Tick extravaganter. Wer wirklich Farbe beim “Ja sagen” bekennen will, mietet eine Stretchlimo in Pink. Macht sich in der Rheinmetropole vor einer gotischen Kathedrale genauso gut wie vor Schloss Wahn. Und wenn dann die Braut in Weiß aussteigt, hat der schönste Tag im Leben seinen ganz besonderen Auftakt.