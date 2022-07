Nach Hamburg, Düsseldorf, Berlin und München ist ein schwarz-gelber Van von Yeply jetzt auch in Köln unterwegs. Nach dem Motto “We keep you riding” bietet das finnische Startup seit 1. Juli 2022 allen Kölner Radlern Zugang zur Fahrrad-Werkstatt auf vier Rädern. Private Sport- sowie Freizeitradler können nun ihr Gefährt beim mobilen Service checken, warten und reparieren lassen. Und auch Unternehmen können vom neuen Startup profitieren.

Terminvereinbarung läuft online

“Das Bike steht immer mehr im Mittelpunkt. Stichwort: Verkehrswende”, sagt Deutschlandchef Wojtek Dziegelewski. “Zunehmend steigen Menschen auf die zweirädrige aktive Mobilität der Zukunft um. Umso wichtiger wird das Thema Sicherheit. Unser Anliegen ist es, den Weg zu einem guten Service so einfach wie möglich zu gestalten!”

Von Montag bis Freitag zwischen 15 und 21 Uhr stehen die kompetenten und hilfsbereiten Mechaniker an verschiedenen Standorten quer übers Kölner Stadtgebiet verteilt. Wo, das kann jeweils der Homepage des Unternehmens entnommen werden. Egal, ob platter Reifen, abgesprungene Kette oder defekte Gangschaltung, hier sind Profis am Werk und machen jedes Fahrrad in Kürze wieder flott. Auch E-Bikes warten und reparieren die Mechaniker. Termine können online vereinbart werden.

Schüler- und Studententarife bei Yeply geplant

In Inneren der Vans gibt es zwei Reparaturplätze. “Einen dritten bauen wir bei Bedarf vor dem Sprinter auf”, sagt die Kölner City-Managerin Anna Altendorfer. “So können auf einen Schlag mehrere Räder gleichzeitig gewartet werden, damit die Kunden ihre Fahrt möglichst schnell fortsetzen können.” Yeply garantiert in 99 Prozent der Fälle eine Abholung des Bikes innerhalb desselben Tages, wenn das Vehikel bis 18 Uhr abgegeben wird. Die Kosten für eine Wartung betragen derzeit 85 Euro.

“Alternativ kann man bei uns das Wartungs-Abo `Sorgenfrei´ buchen”, erklärt Wojtek Dziegelewski. “Die Kosten betragen 9,90 Euro im Monat. Dafür kann man sein Bike so oft warten lassen, wie man möchte. Ersatzteile werden allerdings extra berechnet”. Um auch Schülern und Studenten den mobilen Reparaturservice von Yeply finanziell ermöglichen zu können, plant das Unternehmen, in Kürze ein Rabattsystem einzuführen, das bei Vorlage von Schüler- bzw. Studentenausweis greift.

Fahrrad-Service wird weiter ausgebaut

Derzeit ist in und um Köln einer der schwarz-gelben Vans im Einsatz. “Wir wollen jedoch unsere Flotte ausbauen und den Service stetig optimieren”, sagt Wojtek Dziegelewski. Zudem ist geplant, das Mechaniker-Team zu vergrößern. “Wir suchen aktuell noch Leute, die mitmachen. Grundlegende mechanische Kenntnisse wären für Anwärter von Vorteil, genauso wie ein Führerschein. Aber auch Quereinsteiger bekommen bei uns eine Chance”, ergänzt Anna Altendorfer. Erklärtes Ziel ist, noch im laufenden Jahr 2022 insgesamt 12 Standorte in Deutschland zu etablieren. “Dann decken wir bundesweit eine Fläche von rund 90 Prozent ab, wenn wir um jede Dependance einen Kreis von 100 Kilometer ziehen”, so Wojtek Dziegelewski.

Yeply mit speziellen Angeboten für Kölner Betriebe

Übrigens ist Yeply nicht nur für private Sport- und Freizeitradler im Einsatz. Auch für Firmen ist der mobile Service aktiv. So bietet das Startup Unternehmen Wartungstage, an denen Mechaniker mit dem Van direkt zum Firmensitz kommen und die Räder der Belegschaft checken, warten und reparieren. Darüber hinaus unterhält das neue Unternehmen zahlreiche Partnerschaften mit Lieferdiensten sowie weiteren Vertragspartnern, um deren Fahrrad-Flotten regelmäßig zu warten. Ziel dabei ist, Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. Firmenaufträge werden in der Regel in der Frühschicht zwischen 8 und 15 Uhr wahrgenommen. “Wir fahren für B2B-Kunden bis zu 100 Kilometer weit raus”, garantiert Wojtek Dziegelewski.