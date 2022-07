Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr haben sich UNIQLO sowie das Japanische Kulturinstitut Köln für ein Projekt zusammengeschlossen. Seit dem 01. Juli 2022 präsentiert das japanische Modeunternehmen in seiner Filiale in der Kölner Hohe Straße eine Fotoausstellung. Thema der Ausstellung sind Japans Meisterwerke der Holzarchitektur mit Motiven des Fotografen Mitsumasa Fujitsuka. Damit bekräftigt das Unternehmen erneut sein Engagement, Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen sowie die Sichtbarkeit ihrer Werke zu fördern.

Japanische Holzarchitektur überdauert Jahrhunderte

Bis zum 19. Jahrhundert wurden in Japan Gebäude wie beispielsweise Wohnhäuser und Tempel fast ausschließlich aus Holz gefertigt. Sogar die Paläste der kaiserlichen Familie bestanden beinah durchweg aus dem Naturrohstoff. Viele herausragende Bauten wie der Schrein Itsukushima-Jinja haben etliche Jahrhunderte überstanden und stehen auch heute noch.

Der Shinto-Schrein beispielsweise zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des ostasiatischen Landes. Er steht auf der Insel Miyajima in der Stadt Hatsukaichi in der Präfektur Hiroshima. Der Legende erfolgte seine Gründung bereits im 6. Jahrhundert. Seine heutige Struktur erhielt er jedoch im 12. Jahrhundert. Dieser Schrein sowie viele weitere beeindruckende Beispiele der japanischen Holzarchitektur sind Gegenstand der Fotoausstellung, die nun in der Kölner Filiale des Bekleidungsunternehmens zu sehen ist.

Fotoausstellung weckte bereits 2018 hohes Publikumsinteresse

Eine erste Version der Ausstellung wurde bereits im Jahr 2018 vorgestellt. Damals in Kooperation mit dem Japanisch-Deutschen Zentrum (JDZB). Eine überarbeitete Version aus dem Jahr 2020, die aufgrund des hohen Publikumsinteresses entstand, befindet sich im Besitz des Japanischen Kulturinstituts Köln. Das Institut, welches den Austausch zwischen Deutschland und Japan fördert, stellte auch die 45 Farbfotografien für die Aktion zur Verfügung.

Zu finden ist die Ausstellung im dritten Obergeschoss des UNIQLO Stores in der Hohe Straße 52. Sie wird noch bis Ende Augustüber zu sehen sein und ist während der regulären Öffnungszeiten des Stores für Besucher und Besucherinnen kostenlos zugänglich.

UNIQLO präsentiert UT-Kollektion Ukiyo-e

Passend zum Thema der Holzarchitektur präsentiert UNIQLO die UT-Kollektion Ukiyo-e. Die T-Shirts zeigen die legendären Holzdrucke der Meister Hokusai, Hiroshige sowie Kuniyoshi. Insgesamt umfasst die Kollektion zehn Designs, die durch lebendige Farben und kräftige Linien beeindrucken.

Darunter befindet sich z. B. die berühmte große Welle vor Kanagawa des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai. Dessen Werk gilt als eines der bekanntesten Werke der ostasiatischen Kunst gilt, wie auch die berühmten Werke der bereits genannten großen Künstler Utagawa Hiroshige sowie Utagawa Kuniyoshi.

UNIQLO Köln Hohe Straße 52

50667 Köln

Öffnungszeiten Montag bis Samstag: 10:00 bis 20:00 Uhr