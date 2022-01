Welche Regeln gelten in Köln bei 2G, 2G+ und 3G?

Mindestabstand und Maskenpflicht

Im öffentlichen Raum wird grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen empfohlen. Dort wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz empfohlen.

Eine Maskenpflicht besteht im öffentlichen Personen- und Nahverkehr, im Personenfernverkehr, in Taxen etc., Bahnen, Schiffe, Flugzeuge, in für den Kunden-/Besuchsverkehr zugänglichen Innenräumen sowie im Freien in Warteschlangen, Anstellbereichen und unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen oder ähnlichen Dienstleistungsschaltern. Seit dem 10. Dezember 2021 gibt es in Köln eine Maskenpflicht für sämtliche Fußgängerzonen und vielen weiteren Straßen und Plätzen.