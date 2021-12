Bund und Länder beschließen neue und strengere Corona-Regeln

Am 02.12.2021 haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer sich zu einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) per Videoschalte getroffen. Bei der Konferenz wurden neue Maßnahmen zu Bewältigung der aktuellen Corona-Lage beschlossen.

Im Anschluss der MPK teilte die Bundesregierung mit: “Die Lage in unserem Land ist sehr ernst. In vielen Regionen Deutschlands steigen die Inzidenzen, die Belastung in den Krankenhäusern gerät vielerorts an seine Grenzen, insbesondere im Süden und Osten Deutschlands. Die Pandemie trifft unser ganzes Land hart. Über die solidarische Verteilung von Intensivpatienten sind wir alle eng miteinander verbunden. Deshalb werden wir in einem Akt der nationalen Solidarität gemeinsam dafür sorgen, dass die Infektionszahlen wieder sinken und unser Gesundheitssystem entlastet wird.”

Neue Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Lage

Vor diesem Hintergrund beschließen die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder: