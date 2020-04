Am Mittwoch, 15.04.2020 hat die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer Lockerungen und neue Regelungen sowie Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Ein erster Schritt aus dem sogenannten Shut-Down, der das öffentliche Leben nicht nur in Köln fast völlig zum Stillstand gebracht hat.

Die Wirtschaft in der Region braucht dringend einen Hoffnungsschimmer, wann ein wenig Normalität in den Bereichen Handel, Gastronomie, Kultur und Dienstleistungen zurückkehren wird. Und auch die Bürger benötigen einen Exit-Plan, um wieder mit Familien und Freunden gemeinsam zusammenkommen zu können. Ebenso braucht es Strategien für die Kinder, Schüler und Studenten wie und wann es weitergeht in den Kindergärten, Schulen sowie Universitäten.

Übersicht: Neue Maßnahmen und Regeln

Letzte Aktualisierung am 15.04.2020: Mit den neubeschlossenen Regelungen ist ein erster Schritt für das Hochfahren angestoßen, auch wenn dieser ein vorsichtiger ist, der sich jederzeit wieder ändern könnte. CityNEWS gibt hier eine Übersicht zu den neuen Lockerungen und den aktuell geltenden Maßnahmen und Regeln in Zeiten der Corona-Krise. Wir aktualisieren diese Übersicht immer sobald weitere oder aktuellere Informationen vorliegen. Die aufgeführten Regelungen können je nach Bundesland minimal abweichen, wir haben hier (sofern nicht anders angegeben) die allgemein gültigen Richtlinien zusammengefasst.

Einzelhandel

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen ab dem 20. April 2020 wieder öffnen. Unabhängig von der Größe können auch Autohäuser, Buchläden und Fahrradhändler ihren Verkaufsbetrieb wieder aufnehmen. Die strikte Einhaltung der Hygieneregeln, die Steuerung des Zutritts zur Vermeidung von Warteschlangen und eine Begrenzung der Personenzahl in den Geschäften sind aber in jedem Fall sicherzustellen.

Ab dem 4. Mai 2020 sind neben größeren Geschäften mit einer Fläche von bis zu 2.500 Quadratmetern auch Friseure an der Reihe. Letztere müssen allerdings eine persönliche Schutzausrüstung nachweisen.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Kultur- und bestimmte Freizeiteinrichtungen wie z. B. Bibliotheken und botanische Gärten dürfen wieder – unter den strengen Voraussetzungen der Hygiene- und Abstandsregelungen – öffnen.

Gastronomiebetriebe

Restaurants, Cafés, Kneipen und Bars bleiben weiterhin geschlossen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Lieferdienste oder Gastronomien die ein reines “To-Go”-Angebot haben.

Kontaktbeschränkung

Bis zum 3. Mai 2020 sind Kontakte weiterhin auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Möchte man sich also mit einer Freundin oder einem Freund treffen und hält den Mindestabstand von 1,5 Metern ein, ist alles ok. Mehr als zwei Personen dürfen nur dann gemeinsam unterwegs sein, wenn es sich um die Angehörigen eines gemeinsamen Haushalts handelt. Neben dem Weg zur Arbeit sind Spaziergänge, Einkäufe, Arztbesuche oder Sport an der frischer Luft nach wie vor zulässig – solange diese nicht in Gruppen stattfinden.

Kindergärten, Schulen und Universitäten

Die Kultusminister der Länder sollen bis zum 29. April 2020 ein Konzept vorlegen, wie eine schrittweise Öffnung der Schulen ab dem 4. Mai 2020 aussehen könnte. Bis dahin bleiben Kitas, Schulen und Universitäten geschlossen. Ausgenommen hiervon sind in NRW allerdings “prüfungsrelevante” Klassen, bspw. von Schülern die ihr Abitur machen. So will der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gewährleisten, dass die Abiturprüfungen in NRW, wie geplant ab dem 12. Mai 2020, nicht verschoben werden müssen. Die Notbetreuung in den Kindergärten soll auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen aus den zentralen Wirtschaftsbereichen ausgeweitet werden.

Reiseverbot

Die weltweite Reisewarnung für nicht unbedingt notwendige oder touristische Reisen wird bis zum 3. Mai 2020 verlängert. Zudem werden die Grenzkontrollen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark für weitere 20 Tage bis Anfang Mai aufrechterhalten.

Keine Maskenpflicht

Obwohl Bund und Länder das Tragen von Alltagsmasken dringend empfehlen: Eine bundesweite Maskenpflicht gegen Corona in Bus und Bahn sowie im Einzelhandel wird es nicht geben!

Gottesdienste und religöse Einrichtungen

Auch Kirchen, Moscheen und Synagogen bleiben nach der Vorstellung der Bundesregierung bis auf Weiteres geschlossen und religiöse Zusammenkünfte und Feiern jeglicher Glaubensgemeinschaften sind ebenso wenig gestattet. Allerdings soll es hier noch in Kürze eine Entscheidung geben, wann hier eine Lockerung der Maßnahmen stattfinden kann.

Fußball-Bundesliga

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn scheint ein wahrer Fußballfan zu sein. So soll die Fußball-Bundesliga ihren Spielbetrieb ohne Zuschauer wieder aufnehmen dürfen und Geisterspiele abhalten. Sicher ist dies aber noch nicht, da die DFL hierüber noch beraten wird.

Großveranstaltungen

Großveranstaltungen wie beispielsweise Konzerte, Messen, Jahrmärkte oder Schützenfeste bleiben bis 31. August 2020 grundsätzlich untersagt. Dabei definieren die einzelnen Bundesländer selbst, ab welcher konkreten Personenzahl diese Bestimmung gilt.

Ausblick: Wie geht es in der Corona-Krise weiter?

Am 30. April 2020 gehen die Beratungen der Regierung in die nächste Runde. Dann wird von Bund und Ländern entschieden, wie es nach dem 3. Mai 2020 mit den Corona-Beschränkungen weitergeht und ob weitere Lockerungen möglich sind. Alle 14 Tage sind dann entsprechend weitere Telefonkonferenzen geplant. Bleibt die Infektionsrate des Coronavirus nach dem 20. April 2020 niedrig, sind weitere Lockerungen möglich.

Die Stadt Köln hat ein Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona eingerichtet: 0221 – 221 – 335 00. Die Telefon-Hotline ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Ebenso ist der Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116 117 rund um die Uhr zu erreichen.

Letzte Aktualisierung: 15.04.2020