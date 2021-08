Zum ColognePride 2021 überträgt CityNEWS als offizieller Medienpartner hier das Bühnenprogramm aus dem CSD-Veedel an der LANXESS arena und die CSD-Parade-Demo komplett kostenlos als Livestream.

Das Kölner CSD-Bühnenprogramm im Livestream

Die Zuschauenden dürfen sich von Freitag, 27.08.2021 bis Sonntag, 29.08.2021, beim CSD-Bühnenprogramm wieder auf nationale und internationale Stars und Sternchen freuen, interessante Talkrunden verfolgen und ein wenig vom Kölner CSD-Flair sich direkt ins Wohnzimmer holen.

Das Bühnenprogramm in der Übersicht

Die CSD-Veedel-Bühnen rund um die LANXESS arena vereinen eine bunte Party mit ausgefallenen Bühnen-Acts, engagierten Reden, Politik und emotionalen Momenten. Über drei Tage hinweg gibt es viele Stunden Programm, das echtes Open-Air-Feeling mit deutschen und internationalen Künstlern, gepaart mit Regional- und Bundespolitik vereint. Einige Highlights finden Sie hier in der Übersicht. Änderungen vorbehalten!

Freitag, 27.08.2021 Freitag, 27.08.2021, ab 18 Uhr Eröffnung durch den Verstand des Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. als Veranstalter des ColognePride und des CSD Köln, mit Politik und besonderen Gästen u.a. unserer Partnerstadt Kattowitz in Polen

Die Pink Poms

Cassy Carrington

THE COOL CATS

Zurück in die 80er Samstag, 28.08.2021 Samstag, 28.08.2021, ab 13 Uhr Kim Unger & Lukas Sauer (Moderation)

DJane´s Cheryl & Ina

Jordan Hanson

Tippy Toppy

Finn & Jonas

Abends mit Beleuchtung

Leopold

IRYS

Pures Party Glück

Prince Damien

Vincent Gross

Michelle

Kerzenlichter gegen das Vergessen

Außerdem gibt es an diesem Tag einen regionalen und lokalen LGBTIQ* Politik-Block Sonntag, 29.08.2021 Sonntag, 29.08.2021, ab 14 Uhr Sarah Liu & Eric Schroth (Moderation)

DJane´s Cheryl & Ina

Daniel Schumacher

Pam Pangco

Til

Jendrik Sigwart (ESC 2021)

Elena Tsagrinou (ESC 2021)

ABBA Da Capo

Außerdem gibt es an diesem Tag einen LGBTIQ* Politik-Block mit Bundespolitiker:innen

Kostenloser Livestream: CSD-Bühnenprogramm aus Köln

ACHTUNG: Der Stream ist optimiert zum Abspielen auf einem Desktop-PC. Um das Video auf einem Smartphone oder Tablet anzuzeigen muss der Bildschirm unter Umständen gedreht und gescrollt werden. Sollte der Livestream nicht starten oder es Probleme geben, bieten wir hier zudem den Facebook-Livestream und einen einen alternativen Player in einem externen Fenster.

This browser does not support Iframe This browser does not support Iframe

Facebook-Livestream zum CSD-Bühnenprogramm

ACHTUNG: Der Livestream ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Verbreiten und jegliche Verarbeitung ist verboten. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt und zur Anzeige gebracht.

Die Kölner CSD-Parade-Demonstration im Livestream



CityNEWS wird auch 2021 wieder die CSD-Parade-Demo aus Köln kostenlos in einem Livestream präsentieren. Als offizieller Kooperations- und Medienpartner des ColognePride freuen wir uns auch am Sonntag, 29.08.2021, wieder viele bunte und “laute” Bilder aus der Domstadt in die komplette Welt live per Stream senden zu dürfen. Für alle die nicht bei der CSD-Parade-Demo vor Ort dabei sein können, wird so eine Möglichkeit geschaffen, dennoch das Event live mitzuverfolgen. Kompetente Kommentatoren werden die Geschenisse in der Rheinmetropole für die Zuschauenden professionell aufbereiten und ein das CSD-Flair aus Köln überall erlebbar machen.

Die neue Strecke der Kölner CSD-Demo 2021

Übierring / Bayenstraße (Start der Demo)

Holzmarkt

Am Leystapel

Heumarkt

Markmanngasse

Deutzer Brücke

Mindener Straße

Auenweg / Bahnhof Deutz (Ende der Demo)

Kostenloser Livestream: CSD-Parade-Demo aus Köln

ACHTUNG: Der Stream ist optimiert zum Abspielen auf einem Desktop-PC. Um das Video auf einem Smartphone oder Tablet anzuzeigen muss der Bildschirm unter Umständen gedreht und gescrollt werden. Sollte der Livestream nicht starten oder es Problme geben, bieten wir zusätzlich einen alternativen Player in einem externen Fenster an.

– STREAM STARTET AM 29.08.2021 –



ACHTUNG: Der Livestream ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Verbreiten und jegliche Verarbeitung ist verboten. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt und zur Anzeige gebracht.

CityNEWS ist offizieller Kooperations- und Medienpartner des

Als offizieller Kooperations- und Medienpartner des ColognePride / CSD in Köln zeigen wir bei CityNEWS seit vielen Jahren kostenlos u.a. den kompletten Livestream der CSD-Demo-Parade oder auch das große Bühnenprogramm. Auch zum ColognePride 2021 werden wir dies kostenlos hier bei CityNEWS anbieten.