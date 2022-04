Erinnern Sie sich noch an Ihre guten Vorsätze zu Jahresbeginn: gesunde Ernährung, mehr Bewegung, weniger arbeiten? Jetzt wäredoch die Gelegenheit, zumindest den Wunsch nach einer guten Portion Fitness im Alltag in die Tat umzusetzen. Denn CityNEWS verlost einen Max Trainer M9 von Bowflex im Wert von 2.799 Euro, ein hochmodernes Fitness-Gerät der neuen Generation mit allerlei digitalen Highlights. Gratis dazu gibt es eine einjährige Mitgliedschaft bei JRNY, der neuen angesagten Fitness-Plattform aus den USA mit integriertem Personal Trainer.

Der neue Bowflex M9 ist eine wahre Kalorien-Verbrennungs-Maschine. Matteo Corrada, bei Bowflex für internationale Märkte verantwortlich, hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und bringt es auf den Punkt: “Ich habe während der Corona-Phase einige Kilos zugenommen und wollte diese seit letztem Weihnachten wieder loswerden. Ich trainiere seitdem, sooft es geht, also fast täglich 30 Minuten, auf dem Max Trainer.”

MatteoCorrada erklärt weiter: “Mein Kalorienverbrauch liegt mit 650 bis 700 Kalorien weit höher als auf meinem Laufband, was ich bisher immer genutzt habe. Gleichzeitig nutze ich die Zeit, um mich online fortzubilden. Effektiver kann Training nicht sein.”

Mit JRNY rund um die Welt

Die vielseitige und geräteübergreifende Fitness-Plattform JRNY bietet eine Menge verschiedener Inhalte inklusive Apps. Sie ermöglicht unter anderem virtuelles Personal Training, das auf maschinellem Lernen der eingebauten künstlichen Intelligenz beruht. Das heißt: Aus stündlich über 500.000 übermittelten Daten des Nutzers werden individuelle Trainingspläne und Workouts erstellt, um Anfänger wie Fortgeschrittene optimal zu fordern und zu fördern.

Ganz nebenbei liefert JRNY die komplette Bandbreite an Entertainment. Dazu gehört unter anderem die “Explore the World”-App für Android und Apple iOS, die den Nutzer rund um den Globus sporteln lässt. Wer sich beim Training lieber seine Lieblingsserie anschaut, kann sich via JRNY zum Beispiel mit den Streamingdiensten Netflix oder Disney+ verbinden, sofern ein Abo vorliegt. Eine Jahresmitgliedschaft kostet rund 160 Euro, ist aber für das erste Jahr komplett kostenfrei.

Weitere Infos zum Max Trainer M9 von Bowflex unter: https://global.bowflex.com

