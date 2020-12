Fahrplanwechsel bei der KVB: Das ändert sich bei Bus und Bahn in Köln

Der große Fahrplanwechsel der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) steht an. Ab Sonntag, 13. Dezember 2020, bringt vor allem eine Taktverdichtungen an Samstagen und in den Abendstunden eine spürbare Angebotserweiterung. Durch die Abstimmung der Fahrpläne von Bahn-, Bus- und S-Bahn-Verkehr wird zudem der Umweltverbund weiter gestärkt. Insgesamt werden wöchentlich gegenüber dem Jahresfahrplan 2020 fast 1.500 Fahrten mehr angeboten. Zum Fahrplanwechsel der KVB startet außerdem das vierjährige Pilotprojekt “Isi”. Dieses soll ein neues, bedarfsgesteuertes On-Demand-Angebot in Köln austesten, welches das bestehende, klassische Angebot ergänzen wird.

Mit den Veränderungen zum KVB-Fahrplanwechsel wird die Kapazität des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) spürbar vergrößert. Durch diese Stärkung sollen Busse und Bahnen der KVB als umweltfreundliche und nachhaltige Mobilitätsalternative noch attraktiver werden. Die KVB möchte damit eine weitere Grundlage zum Umstieg in Busse und Bahnen sowie zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs in Köln schaffen.

Übersicht: Das ändert sich zum KVB-Fahrplanwechsel

CityNEWS gibt hier eine Übersicht zu allen Änderungen bei Bus und Bahn der KVB in Köln.

Mehr Bahnverkehr an Samstagen

Zum Fahrplanwechsel wird auf allen Bahn-Linien der KVB auch samstags von ca. 9 Uhr bis ungefähr 20 Uhr ein 10-Minuten-Grundtakt angeboten und erst dann auf den 15-Minuten-Grundtakt umgestellt. Damit wird auch eine Kompatibilität zum S-Bahn-Verkehr hergestellt, der samstags in der gleichen Zeit in einem 20-Minuten-Grundtakt wie montags bis freitags bedient wird.

Die Bahn-Linie 18 wird zwischen Klettenbergpark und Buchheim zudem sogar auf auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet.

Gleiches gilt für die Linie 1 zwischen Junkersdorf und Brück ab ca. 15 Uhr.

Die “Außenäste” der Bahn-Linie 7 im Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen “Aachener Straße/Gürtel” und “Frechen Benzelrath” sowie der Bahn-Linie 12 zwischen den Haltestellen “Niehl” und “Merkenich” erhalten jedoch jeweils einen 20-Minuten-Takt.

Unverändert bleibt zunächst die Fahrthäufigkeit am Samstag auf den Bahn-Linien 16 und 18 südlich der Haltestellen “Sürth Bahnhof” bzw. “Klettenberg”, jedoch mit z. T. veränderten Abfahrtszeiten.

Dichterer Bahn-Takt in den Abend- und Nachtstunden

Zudem wird auf allen Bahn-Linien täglich auch von 23 Uhr bis 24 Uhr im 15-Minuten-Takt gefahren. Bisher endet der 15-Minuten-Takt bereits um 23 Uhr, danach gilt bisher ein 30-Minuten-Takt.

Darüber hinaus wird auf der Bahn-Linie 18 zwischen den Haltestellen “Buchheim Herler Straße” und “Klettenbergpark” täglich bis 1 Uhr ein 15-Minuten-Takt gefahren.

Des Weiteren wird auf der Bahn-Linie 16 der 15-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen “Niehl Sebastianstraße” und “Sürth Bahnhof” in den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen angeboten.

Ausweitung des Busverkehrs an Samstagen

Im Busnetz werden zu Fahrplanwechsel samstags vielfach auch die Takte, wie sie an den Wochentagen Montag bis Freitag gefahren werden, übernommen. Im Busbereich wurde jedoch aufgrund der differenzierteren Nachfrage auf den einzelnen Linien deutlich spezifischer vorgegangen. Auf folgenden Bus-Linien kommt nach dem Fahrplanwechsel es samstags im Zeitbereich von ca. 9 Uhr bis ungefährt 20 Uhr zu Taktanpassungen:

Die Bus-Linien 132, 133, 136, 153 und 159 samstags werden auf dem gesamten Linienweg auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet.

Darüber hinaus erhalten folgende Bus-Linien zeitweilig bzw. auf Teilstrecken einen 10-Minuten-Takt (in der übrigen Zeit und auf dem restlichen Linienweg wird jeweils ein 20-Minuten-Takt gefahren): Bus-Linie 127 ab 10 Uhr zwischen den Haltestellen “Ebertplatz” und “Am Bilderstöckchen”, die Linie 157 zwischen den Haltestellen “Ostheim” und “Eggerbachstraße”, und die Bus-Linie 164 / SB55 von 13 Uhr bis 18 Uhr zwischen den Haltestellen “Wahn S-Bahn” und “Lülsdorf Kirche”.

Die Bus-Linien 106, 130, 131, 141, 142, 146, 149, 151, 152, 154 und 160 werden ab dem Fahrplanwechsel samstags über die gesamten Linienwege im 20-Minuten-Takt bedient.

Darüber hinaus bekommen folgende Bus-Linien auf Teilabschnitten den 20-Minuten-Takt: Linie 120 zwischen den Haltestellen “Chorweiler” und “Further Straße”, die Bus-Linie 139 zwischen den Haltestellen “Longericher Straße” und “Am Alten Güterbahnhof”, Linie 140 zwischen den Haltestellen “Ebertplatz” und “Rochusplatz”, Linie 143 zwischen den Haltestellen “Saarstraße” und “Kolkrabenweg”, die Bus-Linie 145 zwischen den Haltestellen “Bocklemünd” und “Weiden Zentrum” sowie Linie 155 zwischen den Haltestellen “Bonhoefferstraße” und “Mülheim Berliner Straße”.



Zudem wird samstags der bisherige zeitweilige 60-Minuten-Takt auf den Bus-Linien 125 und 126 über die gesamte Strecke sowie

auf der Linie 144 zwischen den Haltestellen “Bahnhof Lövenich” und “Alter Militärring” auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet.

An Samstagen wird gegenüber dem bisherigen Fahrplan die Betriebsleistung im Busbereich um rund 21 Prozent gesteigert.

Weitere Anpassungen bei Bussen

Die Fahrgäste der Bus-Linien 151 und 152 werden beim Fahrplanwechsel davon profitieren, dass auf diesen Linien montags bis samstags, durch die Überlagerung von Fahrten, der entstehende 10-Minuten-Takt bis 20 Uhr verlängert wird. Die Linie 152 bekommt darüber hinaus täglich von 20 Uhr bis 23 Uhr einen 15-Minuten-Takt, womit das Angebot in dieser Zeit verdoppelt wird.

Auf der Linie 147 werden die Betriebszeiten täglich zwischen den Haltestellen “Neusser Straße/Gürtel” und “Am Bilderstöckchen” bis 22 Uhr ausgedehnt. Bisher endet der Betrieb auf diesem neun Haltestellen umfassenden Linienabschnitt montags bis samstags gegen 20 Uhr, sonntags gegen 19.30 Uhr an der Haltestelle “Neusser Straße/Gürtel”.

Bereits Anfang August wurde der Linienweg der Linie 130 in Sürth um etwa 600 Meter bis zur neuen Endhaltestelle “Sürth Rodderweg” verlängert. Damit wird ein dortiges Wohngebiet besser erschlossen. Zuvor endete diese Linie an der Haltestelle “Sürth Bahnhof”.

Im Abendverkehr zwischen 23 Uhr und 24 Uhr werden die Fahrpläne von insgesamt 23 Linien auf den neuen 15-Minuten-Takt der Stadtbahn ausgerichtet. Darüber hinaus werden auch zu anderen Tageszeiten die Abfahrtzeiten auf insgesamt 36 Linien leicht angepasst.

Veränderungen im Haltestellenbereich

Die Haltestelle “Eifelwall” der Linien 18 und 142 wird in “Eifelwall/Stadtarchiv” umbenannt.

In Meschenich wird auf der Brühler Landstraße in Fahrrichtung Innenstadt ein zusätzlicher Haltepunkt “Meschenich Kirche” der Linie 132 eingerichtet.

Die Haltestelle “Kolkrabenweg” der Linien 141 und 143 in Fahrtrichtung Kolkrabenweg bzw. Bocklemünd wird auf den Kolkrabenweg verlegt.

Weitere Infos zum Fahrplanwechsel gibt es auf der Homepage der Kölner Verkehrs-Betriebe, über die “Schlaue Nummer” unter: 01806 – 50 40 30 (Festnetz 20 Cent/Anruf, mobil max. 60 Cent/Anruf) und über den kostenlosen “sprechenden Fahrplan” unter: 0800 – 35 04 030. Auch die mobil.nrw App des VRS gibt einen Überlick zum Fahrplan, Ticketpreisen und Co. Natürlich stehen zusätzlich die Mitarbeiter in den KVB-KundenCentern in der Innenstadt am Neumarkt, in Ehrenfeld, in Mülheim an der U-Bahn-Station Wiener Platz, in der Kölner Südstadt am Chlodwigplatz sowie in Köln-Braunsfeld für die Kundenberatung bereit.

Neues On-Demand-Angebot “Isi” der KVB

Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 macht die KVB ihren Kunden ein neues Angebot mit “Isi”. Das Pilotprojekt wird – zunächst für die Dauer von vier Jahren – als On-Demand-Service zur Ergänzung des bereits bestehenden ÖPNV-Verkehrs auf den Weg gebracht.

“On Demand” bedeutet “auf Nachfrage” oder “auf Abruf” und ist vor allem aus dem Entertainment-Bereich bekannt. Bei dem neuen Angebot verkehren 10 rollstuhlgerechte Kleinbusse mit Elektroantrieb nachfrageorientiert und unabhängig von festen Routen oder vorgegebenen Fahrplänen in vorerst drei Kölner Gebieten. Die Fahrzeuge werden vorzugsweise per App oder telefonisch unter 0221 – 54 73 333 gebucht. Sie holen den Fahrgast an einer bestehenden oder “virtuellen” Haltestelle ab und bringen ihn zu einer bestehenden oder virtuellen Haltestelle innerhalb desselben Bediengebiets.

Im Rahmen des On-Demand-Angebots können sich mehrere Fahrgäste ein Fahrzeug teilen. Ein Algorithmus kombiniert die Anfragen, bündelt ähnliche Fahrtwünsche, plant die optimalen Routen und berechnet die individuellen Fahr- und Ankunftszeiten.

Angebot am Tag

Zunächst wird “Isi” in drei Kölner Bediengebieten eingesetzt – wochentags zur Feinerschließung ausgewählter Quartiere und am Wochenende als Shuttle-Verkehr in der Nacht.

Rechtsrheinisch wird ein Gebiet mit den Stadtteilen Poll, Westhoven, Ensen, Gremberghoven, Porz, Finkenberg, Urbach, Grengel und Elsdorf mit mehr als 1.500 Haltepunkten erschlossen. Linksrheinisch ein Gebiet mit den Stadtteilen Nippes, Bilderstöckchen, Mauenheim, Weidenpesch und Neuehrenfeld und mehr als 700 Haltestellen.

In den genannten Feinerschließungsgebieten sind fünf von stadtweit insgesamt sechs Bereichen enthalten, in denen besonders viele Senioren leben, die weiter als 300 Meter von der nächsten Haltestelle entfernt wohnen. Gleichzeitig sind die relevanten Ziele für Einkauf, Versorgung und Arztbesuche im Bediengebiet enthalten.

Der Service wird montags bis freitags (ohne Feiertage) im Zeitraum von 8 bis 15 Uhr angeboten. Aufgrund der Größe der Gebiete und des erwarteten Bedarfs werden zunächst in dem linksrheinischen Gebiet 3 bis 4 Fahrzeuge eingesetzt, im rechtsrheinischen Gebiet sechs bis sieben Fahrzeuge.

Angebot in der Nacht

Das Nacht-Shuttle-Angebot erstreckt sich über die Kölner Innenstadt und Teilbereiche der angrenzenden Stadtteile. Dort ergibt sich das höchste Potenzial in Ergänzung der bestehenden ÖPNV-Verkehre aufgrund eines besonders großen Angebots an Einrichtungen und Betrieben für Gastronomie, Freizeit- und Kulturangebote. Angefahren werden können rund 1.400 Haltepunkte.

Der Service wird in den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen im Zeitraum von 20 bis 3 Uhr angeboten. Je nach Nachfrage sollen flexibel 3 bis 10 Fahrzeuge in diesem Zeitraum eingesetzt werden.

Fahrzeuge und Fahrer

Es werden 10 emissionsarme LEVC-Hybridfahrzeuge eingesetzt, die auch als “London Taxi” bekannt sind. Die Fahrzeuge verfügen über einen elektrischen Antrieb und haben eine maximale elektrische Reichweite von 130 Kilometern. Zusätzlich sind sie mit einem sogenannten “Range Extender”, einem Benzingenerator ausgestattet, der im Bedarfsfall zugeschaltet werden kann und eine Gesamtreichweite von insgesamt bis zu 600 Kilometern gewährleistet. Bereits in anderen Städten sind diese hybriden Flitzer im Einsatz.

Die Fahrzeuge bieten Platz für 6 Fahrgäste (Reduzierung während der aktuellen Corona-Pandemie auf 3 Plätze). Sie sind barrierearm ausgestattet, verfügen über eine Rampe für Rollstuhlfahrer und ein Rollstuhlrückhaltesystem. In die Rampe ist eine einklappbare Stufe integriert, die den Fahrgästen einen bequemen Ein- und Ausstieg ermöglicht. Dazu gibt es einen nach außen schwenkbaren Sitz, der ebenfalls als Ein- und Ausstiegshilfe genutzt werden kann. Das Fahrpersonal ist bei Bedarf beim Ein-und Ausstieg behilflich.

Der Boden des Innenraums ist völlig flach, mit einem rutschfesten Material überzogen und großzügig gestaltet. Für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen gibt es gut sichtbare Haltegriffe und Sitzkanten in kontrastierenden Farben. Im Fahrzeug sind ein USB- und ein Stromanschluss vorhanden, außerdem individuell einstellbare Leselampen. Kleines Gepäck kann neben dem Fahrersitz deponiert werden. Der Innenraum ist durch eine Scheibe vom Fahrerraum getrennt. Eine digitale Gegensprechanlage sorgt dafür, dass Fahrgäste und Fahrer problemlos und deutlich verständlich miteinander kommunizieren können.

Gesteuert werden die Fahrzeuge von erfahrenen Busfahrern der KVB, die mindestens zwei Jahre lang bereits im herkömmlichen Linienbetrieb eingesetzt waren. Sie wurden für den neuen Einsatzbereich speziell ausgewählt und geschult und werden künftig im On-Demand-Einsatz und im Linienbetrieb tätig sein. Aktuell sind zunächst 25 Fahrer im Einsatz, perspektivisch wird der Pool auf 60 Personale erhöht.

Das kostet das On-Demand-Angebot der KVB

Das Angebot ist in das bestehende Tarifsystem integriert, d.h. es wird der reguläre VRS-Tarif angewendet. Stammkunden können den Service mit ihrer VRS-Chipkarte oder ihrem Zeitticket (Wochen- oder Monats-Ticket) tagsüber ohne zusätzliche Kosten nutzen. Gelegenheitskunden nutzen das Angebot mit den regulären Bartarif-Tickets, d.h. mit einem Einzelticket oder einem 24-Stunden-Ticket jeweils ab der Preisstufe 1b. Kurzstrecken-Tickets sind ausgenommen.

Bei Buchung über die Isi-App kostet ein Einzelticket 2,70 Euro. Das Ticket gilt 90 Minuten, d.h. es kann nach Erreichen der Grenze des Isi-Bediengebiets auch für die Weiterfahrt mit anderen Angeboten innerhalb Kölns genutzt werden. Gegenüber anderen Bezahlarten ist die Buchung von Einzel-Tickets per App 10 Prozent günstiger. Bezahlt werden kann per Paypal oder Kreditkarte.

Sofern man nicht bereits über ein Ticket verfügt oder schon per App gebucht und bezahlt hat, ist ein Ticketkauf im Fahrzeug ebenfalls möglich. Das Einzelticket kostet für einen Erwachsenen dann 3 Euro, für Kinder 1,60 Euro. Bezahlt werden kann mit Kreditkarte, EC-Karte oder Paypal. Barzahlungen sind nicht möglich.

Beim Nacht-Shuttle wird neben dem ÖPNV-Tarif ein Zuschlag erhoben: Stammkunden und Kinder zahlen zusätzlich 3 Euro (ab 2021: 3,10 Euro), Gelegenheitskunden 4 Euro (ab 2021: 4,10 Euro).

Die Stornierung einer Buchung über die App ist innerhalb von 60 Sekunden kostenfrei. Spätere Stornierungen oder telefonische Stornierungen sind nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird eine Gebühr von 3 Euro erhoben.

So funktioniert der neue KVB-Service

Isi kann nicht wie ein Taxi für einen spontanen Zustieg herbeigewunken werden. Die Bestellung ist ausschließlich per App oder telefonisch unter: 0221 – 54 73 333 möglich. Für die Buchung wird die Abholadresse in die Suchleiste eingegeben oder der Kunde lässt sich orten. Nach Eingabe der Zieladresse sucht die App nach verfügbaren Fahrzeugen und stellt eine entsprechende Verbindung zwischen zwei virtuellen Haltestellen her. Hat man alle Eingaben zum Ticket getätigt, werden weitere Details zur Fahrt (Abholort, Zielort, Fahrpreis) angezeigt. Nach Überprüfung des Fahrtangebots drückt der Kunde “Diese Fahrt buchen”.

Jetzt erhält der Kunde weitere Nachrichten, wenn das Fahrzeug noch zwei Minuten entfernt ist und wenn es den Abholort erreicht hat. Gleichzeitig kann sich der Kunde auch den aktuellen Standort des Fahrzeuges in der Isi-App anzeigen lassen. Die Abholzeiten hängen von der aktuellen Nachfrage sowie der Verkehrssituation ab.

Die App “KVB-Isi” wird ab dem 13. Dezember 2020 über Apple iOS und Android bereitgestellt und kann im App Store sowie im Google Play Store heruntergeladen werden. Für die Registrierung sind Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Handynummer sowie ein Passwort erforderlich. Vor der ersten Fahrtbuchung müssen außerdem noch die Kreditkartendaten oder ein Paypal-Konto hinterlegt werden.

Wird “Isi” telefonisch gebucht, wird dem Kunden mündlich eine geschätzte Zeit mitgeteilt, wann das Isi-Fahrzeug voraussichtlich am Abholort eintreffen wird.

Corona-Regeln gelten auch bei “Isi”

Im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen wird die Zahl der Mitfahrer auf maximal 3 Kunden begrenzt. Die Fahrzeuge werden entsprechend häufig und gründlich gereinigt. Zusätzlich werden sie einmal täglich desinfiziert. Alle Fahrzeuge sind mit einer Trennscheibe zwischen Fahrgastraum und dem Personal ausgerüstet.

Wie in allen Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen der KVB gilt für alle Personen ohne entsprechendes Attest und für Kinder ab dem Einschulungsalter die Pflicht, eine Schutzmaske zu tragen. Dieser Mund-Nase-Schutz muss während der gesamten Fahrt getragen werden.