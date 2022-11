Pünktlich zur neuen Herbst- und Wintersaison gibt es im Designer Outlet Roermond eine Vielzahl an neuen Luxus- und Premium Brands. In der beliebten Shoppingdestination direkt an der deutsch-niederländischen Grenze bleiben damit für die Besuchenden kaum noch Wünsche offen.

Besonders lohnenswert ist ein Shopping-Besuch übrigens vom 18. bis 27. November 2022. Denn dann findet im Center die Black Friday Days statt, die mit vielen Extra-Rabatten und Angeboten auf den Outletpreis lockt.

Garderobe-Update mit Must-Haves der Saison

Da die goldenen Herbstmonate nun zu Ende sind, ist es höchste Zeit, ein Garderoben-Update zu vollziehen. Wer auf der Suche nach den neuen Must-Haves der Saison ist, sollte unbedingt einen Stopp im Center einplanen.

Bereits im Sommer nahm die Markenvielfalt durch neue Stores von Marken wie OFF WHITE, Moschino, Alberta Ferretti und Pinko zu. Zudem wurden in den Stores von Gucci, Dolce & Gabbana und Polo Ralph Lauren innovative neue Interior-Konzepte umgesetzt und erstrahlten damit in neuem Glanz

Perfekte Boots bei Copenhagen und zeitlose Designs bei Daily Paper

Für die kommenden kühleren Tage gibt es ab sofort bei Copenhagen die perfekten Boots. Denn das Premium Schuhlabel erweckt den Stil der dänischen Hauptstadt zu neuem Leben. Dabei überzeugt die innovative Handwerkskunst mit minimalistischen Designs sowie subtilen Farben und weichem Leder.

Ebenfalls neu eröffnet hat Daily Paper. Die niederländische Mode- und Lifestyle-Marke bietet zeitlose Designs. Die Marke mit Sitz in Amsterdam, von drei Jugendfreunden gegründet, hat Accessoires, Ready-to-Wear und eine Reihe von Capsule-Kollektionen im Angebot. Adidas hat im Designer Outlet Roermond seinen ersten Kids Store in Europa eröffnet. Hier bietet der Sportartikel-Hersteller eine große Auswahl an Lifestyle- und Sportoutfits für Kinder an.

Weitere Marken-Stores Designer Outlet Roermond im Dezember

Anfang Dezember 2022 eröffnet das Pariser Label IRO einen Store. IRO bietet gemütlichen Strick mit viel erfrischendem Esprit. Der French Chic schwebt hier bei den Kreationen immer mit und macht die Pullover und Strickjacken zu absoluten Trendstücken. Ein weiteres Mode-Highlight folgt dann am Ende des Jahres, wenn ISABEL MARANT im Center eröffnet.

Das Designer Outlet Roermond ist der perfekte Ort, wenn man auf der Suche nach Lieblingsteilen oder auch schon den ersten Weihnachtsgeschenken ist.

Das Center hat an 363 Tagen im Jahr geöffnet. Wer schon einmal hier ist, kann seinen Besuch auch mit einem Bummel durch die schöne Innenstadt von Roermond verbinden.

Weitere Infos finden Sie unter: www.mcarthurglen.com

Designer Outlet Roermond Stadsweide 2

Roermond

6041TD