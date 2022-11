Nikolausdorf Köln: Der große Familien-Weihnachtsmarkt

Am 17. November 2022 öffnete wieder das besonders bei Familien beliebte Nikolausdorf auf dem Kölner Rudolfplatz. Zwischen urgemütlichen weihnachtlich geschmückten Fachwerkhäusern lädt der wohl familienfreundlichste Weihnachtsmarkt Kölns zum Bummeln und Staunen ein. Dabei gibt es neben allerlei schönen Dingen und leckeren Speisen und Getränken ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Und der Nikolaus lässt sich dort sicher auch einmal blicken. Natürlich ist der Eintritt kostenlos!

Historisches und gemütliches Ambiente

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz ist aufgebaut wie ein historisch gewachsenes Dorf. Es gibt neben vielen idyllisch wirkenden Häusern eine Dorfkapelle sowie eine Festbühne. Und natürlich gibt es das Nikolaushaus, das mit vielen Aktionen lockt. Schöne liebevolle gestaltete kleine Highlights wie die gusseiserne Gassenbeleuchtung, die einladenden Sitzbänke und vieles mehr runden das mittelalterliche Ambiente ab. Im Hinblick auf die aktuelle Lage ist dabei noch erwähnenswert, dass für Beleuchtung und Dekoration zu 100 Prozent Öko-Strom genutzt wird. Und auch im Hinblick auf die aktuelle Energiekrise wurden Maßnahmen ergriffen.

Schöne Produkte in erstklassiger Qualität

Der perfekte Ort zum Bummeln und Staunen. Die Häuschen beherbergen Händler mit allerlei schönen Produkten wie Kunsthandwerk, Schmuck, Düfte, Holzarbeiten, handgefertigten Geschenken etc. Besonderen Wert legen die Veranstalter auf die Qualität der angepriesenen Waren: Hier werden erstklassige Produkte in erstklassiger Qualität angeboten, zu Preisen, die das Familienbudget nicht sprengen. Aber auch kulinarisch hat das Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz viel zu bieten. Pommes, Reibekuchen, Champignons, Crêpes und viele weitere Köstlichkeiten lassen den Besuchern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Dazu können die Besucher z. B. leckeren Glühwein aus originalen Winzertassen genießen.

Elch Rudi singt kölsche Weihnachtslieder

Auch die Unterhaltung kommt auf dem Weihnachtsmarkt nicht zu kurz. So ist z. B. Rudi, der Elch, wieder dabei. Wie immer begrüßt der große Elchkopf die Besucher mit einem lauten Schnarchen. Wenn er dann urplötzlich aus seinem tiefen Schlaf erwacht, stellt er sich als Rudi vor und beginnt, selbstgedichtete kölsche Weihnachtslieder zu trällern. Das ist so witzig, dass garantiert kein Auge trocken bleibt.

Viel Programm für Kids im Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz

Für die Kinder ist sicher das Nikolaushaus eine spannende Adresse. Hier gibt es für die Kids ein offenes Programm, bei dem gebastelt, gemalt, gesungen etc. wird. Von Montag bis Freitag können sie sich an den Nachmittagen von 15:00 bis 19:00 Uhr mit vielen verschiedenen Aktivitäten beschäftigen. An den Wochenenden finden die kostenfreien und betreuten Angebote sogar den ganzen Tag über statt. Ein besonderes Highlight erwartet die Pänz dann zwischen 16:30 und 17:30 Uhr. Denn dann zieht der Nikolaus in der Dämmerung durch die Gassen. Zwischendurch, gegen 17:00 Uhr sieht den Kindern beim Basteln und Malen zu. Und am 6. Dezember 2022 verteilt er auf der Festbühne Geschenke.

Kölsche Musik vor der historischen Hahnentorburg

Ein abwechslungsreiches Show- und Unterhaltungsprogramm rundet den Weihnachtsmarkt-Besuch ab. Die Festbühne an der historischen Hahnentorburg bietet den perfekten Rahmen dafür. Zahlreiche Künstler werden die Torburg durchschreiten, um die Besucher zu unterhalten. Dabei sind die Kölner Abende ein besonderes Highlight, denn hier werden bekannte Weihnachtslieder mit Kölner Charme präsentiert. Auch werden viele Bands und Künstler aus der Kölner Musikszene das Publikum unterhalten.

Öffnungszeiten vom 17. November bis 23. Dezember 2022

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 22:00 Uhr