Kalender-Übersicht: Event-Highlights 2020 in der LANXESS arena Köln

Mit 175 Events und rund 1,9 Millionen Besuchern geht das Jahr 2019 für die LANXESS arena in Köln erfolgreich zu Ende. Doch bereits jetzt dürfen sich die Besucher der Event-Location auf ganz besondere Veranstaltungs-Hightlights im Jahr 2020 freuen. So stehen über 165 Events von Sport über Kultur bis Entertainment fest im Terminkalender 2020 des Henkelmännchens in Köln-Deutz. Darunter finden sich regionale, nationale und internationale Stars und Sternchen, Idole der deutschen Musikgeschichte, Europas Sportelite und viele weitere Highlights aus Show, Entertainment und Kultur. CityNEWS hat hier für Sie die Highlights im Terminkalender 2020 der Kölner LANXESS arena zusammengestellt.

Events, Sport, Shows und Konzerte in der Kölner LANXESS arena

Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Teenie-Star Shawn Mendes, Schauspieler Hugh Jackman oder Pop-Star Ariana Grande kamen absolute Weltstars in die Rheinmetropole. Sie alle sorgten für ausverkauftes Haus in der Kölner Event-Location. Dem wollen die angekündigten Promis für das Jahr 2020 in nichts nachstehen. Die Besucher dürfen sich u. a. auf Elton John, Sting, Billie Eilish, Céline Dion, Lana Del Rey, die Jonas Brothers, Carlos Santana, a-ha und James Blunt freuen.

Auch in der Welt des Sports gibt es wieder einige Highlights für die Fans im Kölner Henkelmännchen, wie die Kölschen “ihre” Arena nennen. Bei den finalen Champions League Turnieren im Handball und im Basketball werden wieder zahlreiche Weltklasse-Athleten auf der “Schäl Sick” erwartet. Damit finden zum ersten Mal gleich beide Entscheidungsserien der zwei größten Hallensportarten Europas in ein und derselben Location statt. Während das VELUX EHF FINAL4 im Handball bereits zum 11. Mal in Folge in der Kölner Arena gastiert, feiert das EuroLeague Final Four, das wichtigste Vereinsturnier im europäischen Basketball, nächstes Jahr in Köln-Deutz Premiere. Des Weiteren ist die LANXESS arena weiterhin Heimspielstätte der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga.

Von lokal über regional bis international: Stars und Sternchen im Henkelmännchen

Eine starke Nachfrage herrscht aktuell nach deutschsprachigen Musik-Acts und Künstlern. So dürfen die Besucher unter anderem auf zwei Unplugged-Auftritte der Toten Hosen, ein “Heimspiel” von AnnenMayKantereit oder die erste Arena-Show der Ärzte seit 2012 hinfiebern. Mit lokalen Events, wie “Elfter im Elften”, gleich 15 Ausgaben der “Lachenden Kölnarena”, die Mai-Polka von BRINGS und einer “Lachenden PÄNZ arena” wird zudem auch im neuen Veranstaltungsjahr wieder das jecke Karnevalstreiben ausgiebig gefeiert. Außerdem melden sich die Bläck Fööss zum Jahreswechsel an Silvester zurück, um den Abschluss ihres 50-jährigen Jubiläumsjahres gebührend zu feiern.

Auch Abschiede werden im Jahr 2020 gefeiert. Die LANXESS arena wird der Ort der letzten Deutschland-Show von Sunrise Avenue sein. Die finnische Rockband um Frontmann Samu Haber verkündete das Ende der Bandgeschichte im Anschluss an die Abschiedstour. Wohl noch aufreibender wird der Abschied von Elton John. Die britische Pop-Ikone ist bereits seit über einem Jahr auf “Farewell Yellow Brick Road”-Tour rund um den ganzen Globus. Im September und im Oktober spielt der “Tiny Dancer”-Sänger dann direkt drei Mal im Kölner Henkelmännchen, um sich gebührend von seinen deutschen Fans zu verabschieden.

Die Event-Highlights 2020 in der LANXESS arena Köln in der Übersicht

CityNEWS gibt hier eine Übersicht zu den Event-Highlights 2020 in der LANXESS arena Köln!