Proklamation des Kölner Dreigestirns 2022 ist im Gürzenich offiziell erfolgt

Das Kölner Dreigestirn 2022 ist proklamiert! Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sowohl das kleine als auch das große Trifolium am Freitag, 07.01.2022, im großen Festsaal des Gürzenich zu Köln proklamiert. Mit der Übergabe der Insignien startet die Karnevalssession 2022. Allerdings werden in dieser Session, wegen der aktuellen Corona-Lage, erneut die kleinen besonderen Momente statt der großen Auftritte im Vordergrund stehen. So steht bereits fest, dass es keinen normalen Rosenmontagszug durch die Domstadt geben wird.

Für Prinz Sven I. (Sven Oleff), Bauer Gereon (Gereon Glasemacher) und Jungfrau Gerdemie (Dr. Björn Braun) ist es schon die zweite Amtszeit in Folge. Die drei Freunde aus dem Traditionskorps der Altstädter 1922 e.V. sind das erste Kölner Dreigestirn, das zwei Sessionen regiert. Grund für diese geschichtsträchtige Entscheidung war der coronabedingte Ausfall vieler karnevalistischer Veranstaltungen in der vergangenen Session.

Das Kinderdreigestirn 2022 rund um Kinderprinz Felix I. (Felix Diederichs), Kinderbauer Robin (Robin Valentin Fischenich) und Kinderjungfrau Helena (Helena Baum) freut sich hingegen auf seine erste Amtszeit und wurde genau wie das letztjährige kleine Trifolium nicht im Kölner Tanzbrunnen, sondern mit den Großen in einer gemeinsamen Zeremonie proklamiert.

Proklamation des Kölner Dreigestirns 2022 fand im kleinen Rahmen statt

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage fand die Proklamation beider Trifolien auch 2022 in kleinerem Rahmen und ohne Publikum als TV-Produktion statt. So hatte es das Festkomitee Kölner Karneval gemeinsam mit dem WDR Ende Dezember beschlossen.

“Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass die Proklamation und die ganze Session unter anderen Vorzeichen gestanden hätten”, erklärt Prinz Sven I. “Aber Corona bestimmt nun schon im zweiten Jahr das Geschehen und macht vielen Menschen einen Strich durch ihre Planungen und Träume. Da bildet der Karneval keine Ausnahme. Umso wichtiger ist es, dass wir die kleinen Momente genießen, die uns die fünfte Jahreszeit zum Glück trotz Pandemie schenkt. Dafür wollen wir als Dreigestirn alles tun – z.B., indem wir ein wenig Fastelovendsjeföhl zu den Menschen ins heimische Wohnzimmer bringen.”

Ursprünglich war die Proklamation mit 1.300 Gästen vorgesehen, die Pläne wurden aber kurzfristig an die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie angepasst. “Wir haben schon in der vergangenen Session gezeigt, dass wir flexibel und verantwortungsbewusst agieren können. So wird es auch 2022 sein, und diese Proklamation ist der Start dafür”, so Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. “In beiden Dreigestirnen stecken unglaublich viel Kreativität und Engagement, und damit werden sie den Jecken in den kommenden Wochen sicherlich viel Freude bringen”, erklärt Christoph Kuckelkorn. Im Fokus stehen dabei vor allem soziale Termine wie etwa der Besuch der Bahnhofsmission oder Open-Air-Auftritte vor Krankenhäusern und Seniorenheimen.

WDR zeigt die Proklamation im Fernsehen und Livestream

Der WDR überträgt die Proklamation des Kölner Dreigestirns am Sonntag, 09.01.2022, um 20:15 Uhr. Natürlich sind die Drei auch diesmal nicht allein an ihrem großen Abend. Mit dabei im Gürzenich sind die karnevalistische Putzfrau Achnes Kasulke, die Redner Jürgen B. Hausmann, Jörg Runge und Jens Singer als “Chauffeur der Ex-Kanzlerin”.

Dazu kommt als besondere Überraschung und Welturaufführung ein musikalisches Trifolium. Das “Herrengedeck” bestehend aus Volker Weininger alias “Der Sitzungspräsident”, Martin Schopps und J.P. Weber.

Ebenfalls mit dabei sind viele bekannte Kölner Karnevalskünstler wie die Bläck Fööss, die Höhner und Cat Ballou. Dazu dürfen die Zuschauer auf weitere jecke Überraschungen gespannt sein. Die Moderation wird Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn übernehmen.